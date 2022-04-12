Путін заявив, що війна в Україні йде за планом: Міноборони Великої Британії вважає, що "план РФ зазнає краху"

Міноборони Великої Британії відреагувало на заяву Путіна про те, що так звана "спецоперація" РФ нібито йде за планом.

Про це Міноборони Великої Британії повідомило у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Це не так. План росії зазнає краху", - йдеться в повідомленні.

Міноборони Британії навело наступні приклади:



- 6 російських генералів було вбито;

- російські солдати не підкоряються командуванню;

- більше 2 тисяч одиниць російської техніки було пошкоджено, знищено, кинуто або захоплено;

- підрозділи РФ були змушені повернутися до Росії та Білорусі;

- росіяни збили власний літак.

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