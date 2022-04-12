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Путін заявив, що війна в Україні йде за планом: Міноборони Великої Британії вважає, що "план РФ зазнає краху"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міноборони Великої Британії відреагувало на заяву Путіна про те, що так звана "спецоперація" РФ нібито йде за планом.
Про це Міноборони Великої Британії повідомило у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Це не так. План росії зазнає краху", - йдеться в повідомленні.
Міноборони Британії навело наступні приклади:
- 6 російських генералів було вбито;
- російські солдати не підкоряються командуванню;
- більше 2 тисяч одиниць російської техніки було пошкоджено, знищено, кинуто або захоплено;
- підрозділи РФ були змушені повернутися до Росії та Білорусі;
- росіяни збили власний літак.
Топ коментарі
+67 Агамемнон
показати весь коментар12.04.2022 20:54
+47 Sergei UA
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+31 саша паламарчук
показати весь коментар12.04.2022 20:58
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Будь ласка, зачекайте...
Если идти от противного. Мобильные крематори и мешки оказывается были не для них а для нас.
https://www.youtube.com/watch?v=g9u_EFCkiRI
Путин очень неумный человек.
В 36 комитетские кадровики посчитали его неперспективным офицером. Из загранкомандировки отозвали, из разведотдела отозвали, посадили в архив ленинградского КГБ на год и начали готовить на увольнение.
И, да, еще одно.
Строчка из его служебной характеристики, которой он очень гордиться - "Пониженное чувство опасности", шла в перечне ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ черт майора Путина.
Такое возможно только в России - подполковником, начальником отдела, быть недостоин, а президентом и главнокомандующим достоин.
.
Все точно идет по плану) Только чей это план)?
Медведчука поймали