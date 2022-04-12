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Путін заявив, що війна в Україні йде за планом: Міноборони Великої Британії вважає, що "план РФ зазнає краху"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

путін

Міноборони Великої Британії відреагувало на заяву Путіна про те, що так звана "спецоперація" РФ нібито йде за планом.

Про це Міноборони Великої Британії повідомило у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Це не так. План росії зазнає краху", - йдеться в повідомленні.

Міноборони Британії навело наступні приклади:

- 6 російських генералів було вбито;
- російські солдати не підкоряються командуванню;
- більше 2 тисяч одиниць російської техніки було пошкоджено, знищено, кинуто або захоплено;
- підрозділи РФ були змушені повернутися до Росії та Білорусі;
- росіяни збили власний літак.

Також читайте: Переговори з РФ продовжуються в онлайн-режимі, - Арахамія
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Топ коментарі
+67
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12.04.2022 20:54
+47
Ну если план состоит в том, чтобы рассейскую армию расхерачить, получить санкции, ведущие к дефолту а затем и распаду рассеи - тогда да, все идет по плану
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12.04.2022 20:51
+31
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12.04.2022 20:58
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План был Киев за два дня...и за неделю Лондон...но отгребли...
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12.04.2022 20:50 Відповісти
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12.04.2022 21:01 Відповісти
⚡️СБУ задержала беглого нардепа Виктора Медведчука. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пообещав позже рассказать детали.
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12.04.2022 21:14 Відповісти
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12.04.2022 21:40 Відповісти
Ну если план состоит в том, чтобы рассейскую армию расхерачить, получить санкции, ведущие к дефолту а затем и распаду рассеи - тогда да, все идет по плану
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12.04.2022 20:51 Відповісти
💥💥💥🙏🙏🙏👍👍👍✝✝✝🆗🆗🆗
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12.04.2022 20:59 Відповісти
А может действительно это был план? Получить санкции чтобы остановить продажу заканчивающегося газа и закрыть народ внутри страны?
Если идти от противного. Мобильные крематори и мешки оказывается были не для них а для нас.
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12.04.2022 21:19 Відповісти
план взять за щеку успешно выполняется!
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12.04.2022 20:51 Відповісти
І Йосип Байденко теж.
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12.04.2022 21:10 Відповісти
План лапатнікав в Україні ужє накрился мєдним тазом...
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12.04.2022 20:53 Відповісти
Это план такой был. Бункерный упырь, как и его учитель фюрер, когда правильные войска будут в 50 км от бункера будет рассказывать о вундерваффе и "всё идет по плану"
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12.04.2022 20:53 Відповісти
Фюрер був солдатом, а бункерне ***** - сцикливе чмо.
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12.04.2022 21:07 Відповісти
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12.04.2022 22:01 Відповісти
***** живет в иллюзиях и влажных мечта
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12.04.2022 20:54 Відповісти
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12.04.2022 20:57 Відповісти
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12.04.2022 20:54 Відповісти
Ще ФСК у русні було, знищували чеченський народ
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12.04.2022 23:57 Відповісти
Якщо план - знищення кацапії, - тоті так, - за планом.
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12.04.2022 20:54 Відповісти
У ВАС ЕСТЬ ПЛАН МИСТЕР пу? кончился мистер си
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12.04.2022 20:55 Відповісти
Скурил весь план
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12.04.2022 21:18 Відповісти
Он шёл на Киев, но попал в просак.
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12.04.2022 20:58 Відповісти
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12.04.2022 20:58 Відповісти
Як справи , Івановичу ? Рідко зараз сюди заглядаєш ...
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12.04.2022 21:05 Відповісти
Привіт Володимировичу, коли є час тоді і заглядаю.
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12.04.2022 21:13 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=2ift8T7eVEo
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12.04.2022 20:58 Відповісти
И продолжение в современной рф
https://www.youtube.com/watch?v=g9u_EFCkiRI
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12.04.2022 21:07 Відповісти
Хз, может ему там в бункере докладывают, что уже месяц как Киев взяли а сейчас добивают последних бандеровцев где-то под Львовом. Оно ж интернета не признает, все доклады только в катронных папочках.
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12.04.2022 20:58 Відповісти
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12.04.2022 20:59 Відповісти
Я заявляю, що смерть ***** та знищення московії йде за планом. Міноборони Британії має рацію.
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12.04.2022 21:00 Відповісти
Блицкриг уже был, сейчас будет сталинград, потом курская битва, и закончится всё пулей, ядом, адъютантом с бензином, и канавой возле бункера..
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12.04.2022 21:00 Відповісти
План чуйский или другой?
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12.04.2022 21:02 Відповісти
Згадав дитячий мультфільм "Навколо світу за 80 днів" . Там такий собі Фікс постійно себе питав "Єсть лі у вас план , містер Фікс?" Потім сам собі відповідав ствердно . І кожного разу опинявся по вуха у лайні ...
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12.04.2022 21:02 Відповісти
Судя по сегодняшним кислым рожам ***** и Лукашенки ,планам ихним ***** ,если это конечно не план по демонтажу ********* ...
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12.04.2022 21:04 Відповісти
***** надихає свою орду на забій.
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12.04.2022 21:04 Відповісти
Не удивляйтесь тому, что он несет.
Путин очень неумный человек.
В 36 комитетские кадровики посчитали его неперспективным офицером. Из загранкомандировки отозвали, из разведотдела отозвали, посадили в архив ленинградского КГБ на год и начали готовить на увольнение.
И, да, еще одно.
Строчка из его служебной характеристики, которой он очень гордиться - "Пониженное чувство опасности", шла в перечне ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ черт майора Путина.
Такое возможно только в России - подполковником, начальником отдела, быть недостоин, а президентом и главнокомандующим достоин.
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12.04.2022 21:05 Відповісти
Точно .! Всьо по плану , владімір владіміровіч . . Согласно плана , у нас сейчас - концерт кобздона . Уже слушаєм .
 .
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12.04.2022 21:05 Відповісти
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12.04.2022 21:19 Відповісти
кацапи в Мощуні умостилися
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12.04.2022 21:20 Відповісти
слабонервним, дітям і вагітним не рекомендовано дивитись.
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12.04.2022 21:23 Відповісти
Рекомендується. Щоб вони були впевнені, що російські вбивці і гвалтівники вже ніяк не загрожують дитинству одних і вагітностям інших.
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12.04.2022 23:02 Відповісти
Если это такой план то тогда Путин китайский шпион однако..
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12.04.2022 21:06 Відповісти
План по превращению Рахи в НЬЮ-МОНГОЛИЮ, НЬЮ-ИРАН или в НЬЮ-КНДР....Ахахаха... во *********** быдланище
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12.04.2022 21:06 Відповісти
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12.04.2022 21:07 Відповісти
Все идет по плану ... По плану уничтожения свинособачей москальской *********.
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12.04.2022 21:12 Відповісти
нихуясебезапланом! 20 тыщь только дохлыми за месяц это в плане? Какой "план" он курит? Хотя...свиноматки еще наплодят.
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12.04.2022 21:13 Відповісти
Все, що путлер каже, сприймайте навпаки. Конституцію міняти не будуть, пенсійний вік міняти не будуть, війни не буде, мобілізації не буде, все йде по плану.
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12.04.2022 21:13 Відповісти
20 000 русских бомжей и 1500 кадыровцев-******** уже уничтожено и гниют в полях Украины. Несколько десятков тысяч раненых кацапов, забиты все приграничные госпитали на параше и на белоруссии.
Все точно идет по плану) Только чей это план)?
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12.04.2022 21:14 Відповісти
А тем временем поймали мертветчука)
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12.04.2022 21:15 Відповісти
пусть эта мразь издохнет в страшных муках!!!!
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12.04.2022 21:18 Відповісти

Медведчука поймали
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12.04.2022 21:19 Відповісти
на фронті був?
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12.04.2022 21:24 Відповісти
На колчаковских фронтах...
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12.04.2022 23:03 Відповісти
тока из Марика
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13.04.2022 01:04 Відповісти
Путин планирует ? Планируй-планиуй, дельтапланерист . . .
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12.04.2022 21:23 Відповісти
Судя по всему, да ***** двойной агент и работает на ЦРУ , по окончательному решению вопроса русни
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12.04.2022 21:25 Відповісти
Все идет по плану. Очередной конвой джипов от народа Латвии для бойцов теробороны Украины.
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12.04.2022 21:29 Відповісти
Натомість Зеленський кричить, що йому не дають.
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12.04.2022 21:39 Відповісти
То він до Мендель кричав.
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12.04.2022 23:04 Відповісти
Выполнением плана по превращению России в сранное г**но доволен.
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12.04.2022 21:39 Відповісти
І жирік за планом здох, і 20 тис орків вбито за планом. Що ж то за план такий, певно курит
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12.04.2022 21:58 Відповісти
Головна задача пуйла не дай Бог показати що все пропало бо воно поставило все на війну з Україною. А брехати москалю як дихати..
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12.04.2022 22:07 Відповісти
Последний пункт плана: Путлер кончает жизнь самоубийством.
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12.04.2022 22:40 Відповісти
Путин сказал, Путин подписал. Кончился Путин. Его идея фикс must die Украина сделала ***** ходячим мертвецом.
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12.04.2022 22:54 Відповісти
пуйло завжди броехало і буде брехати далі. Хто йому повірить - той крутий лох. Просто правильно хтось писав, що російська армія велика, але слабка і сциклива.
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13.04.2022 18:31 Відповісти
 
 