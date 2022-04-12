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Велика Британія (5332) гуманітарна допомога (962)

В Україну з Британії прямує нова партія допомоги: ліки, генератори, протипожежне обладнання

велика,британія

З Британії в Україну прямує нова партія гуманітарної допомоги, призначена для Чернігівщини, Сумщини, Харківщини і Донеччини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на посольство України в Британії.

Вантаж, що міститься в 24 контейнерах і важить 1500 тонн, зібрали за ініціативи залізничного сектора Великої Британії зусиллями співробітників компаній і звичайних британців.

"П’ять контейнерів заповнені протипожежним обладнанням, яке дуже чекають у Сумській області. Ще у трьох контейнерах перевозяться індустріальні генератори, які також дуже чекають у Харківській, Донецькій та Чернігівській областях України. В інших вісімнадцяти контейнерах продукти харчування, засоби гігієни, вода, медикаменти, одяг, обладнання, елементи живлення та багато-багато іншого", - повідомило посольство.

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Посольство висловлює подяку Network Rail та British Train Operating Company (Мінтранспорту Великої Британії), DB Cargo UK (Deutsche Bahn), London North Eastern Railway (LNER), Symposium Consulting Ltd, Avanti, MTR Elizabeth Line, The Veterans Charity та всім донорам.

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Топ коментарі
+6
Джонсон--ну це явно не шольц.. і далеко йому до Джонсона
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12.04.2022 20:50
+3
AGM/RGM/UGM-84 «Гарпун» и другие смаколики.
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12.04.2022 20:56
+3
Кацапы 2 года назад помогли с Брекситом... Сегодня Великобритания не связана по рукам бюрократией ЕС, и нам много помогает, даже раньше/быстрее США... т.к. Кацапы в очередной раз вырыли яму - сами в нее угодили
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12.04.2022 20:56
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Джонсон--ну це явно не шольц.. і далеко йому до Джонсона
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12.04.2022 20:50 Відповісти
У Джонсона Черчиль кумир...и хватка такая же....а шольц там и рядом не валялся...
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12.04.2022 20:53 Відповісти
У хера шольца тельманка меркель кумир.
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12.04.2022 20:57 Відповісти
Шольц валяется там где его жалеют.
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12.04.2022 21:02 Відповісти
Чому всі забули за Мікрона?
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12.04.2022 20:55 Відповісти
Пентагон: Як виглядатиме перемога України, вирішувати Зеленському

Noooooo... god please noooo.. noooo
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12.04.2022 20:52 Відповісти
Класно виглядатиме, відмова від НАТО, відмова від Криму і Донбасу, вода в Крим і ще дещо, про що нам поки що не повідомляють.
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12.04.2022 21:04 Відповісти
Після такої підтримки буде навіть якось незручно не повбивати всіх москалів...
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12.04.2022 20:55 Відповісти
AGM/RGM/UGM-84 «Гарпун» и другие смаколики.
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12.04.2022 20:56 Відповісти
Кацапы 2 года назад помогли с Брекситом... Сегодня Великобритания не связана по рукам бюрократией ЕС, и нам много помогает, даже раньше/быстрее США... т.к. Кацапы в очередной раз вырыли яму - сами в нее угодили
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12.04.2022 20:56 Відповісти
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12.04.2022 20:58 Відповісти
...і сказалі, што палєтєл Гагарін...і многіє увєравалі...
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12.04.2022 21:07 Відповісти
Many thanks to the UK for supporting Ukraine!
Boris, you are simply the best friend of Ukraine.
God save the queen.
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12.04.2022 21:12 Відповісти
⚡️СБУ задержала беглого нардепа Виктора Медведчука. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пообещав позже рассказать детали.
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12.04.2022 21:12 Відповісти
 
 