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На Південнобузькому напрямку ворог намагається утримати захоплену територію. Миколаїв та Олександрівку обстріляли з РСЗВ, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсонщина,техніка

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуації на Південному напрямку 12 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "На Південнобузькому напрямку противник намагається утримати захоплену територію, проводив повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами, обстрілював Миколаїв та Олександрівку із реактивних систем залпового вогню.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельні угруповання противника продовжують виконувати завдання щодо ізоляції району ведення бойових дій та ведення розвідки.

Захисники України завдають ворогу втрат та поступово звільняють зайняті загарбниками території".

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дякую,люб1 Во1ни,Сили Вам,здоров"я,бережи Вас Господь.Кожний подвиг пронесемо кр1зь л1та,збережемо в розпов1дях д1тям 1 онукам!Слава захисникам Укра1ни!Слава в1льному народу Укра1ни!
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12.04.2022 22:08 Відповісти
 
 