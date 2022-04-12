Внаслідок обстрілів окупантами на Донеччині поранено дві особи, зокрема 12-річний хлопчик, - Кириленко

Через обстріли російських окупантів поранення отримали двоє жителів Донецької області.

Про це у Telegram повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"12 квітня внаслідок російських обстрілів на Донеччині поранено ще 2 людей, у тому числі 12-річного хлопчика. Також вдалося уточнити інформацію щодо одного пораненого у Мар’їнці", - йдеться в повідомленні.

Також сьогодні в Бахмуті померла одна людина, яка одержала поранення на Луганщині.

Водночас, кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо.

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