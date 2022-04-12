Глава УГКЦ Святослав просить Ватикан переглянути ідею про спільну участь українки і росіянки у Хресній дорозі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Предстоятель Української греко-католицької церкви Святослав просить Ватикан переглянути формат цьогорічної Хресної дороги в Страсну п’ятницю, який передбачає, що хрест разом нестимуть українка і росіянка.
Як передає Цензор.НЕТ, очільник УГКЦ в офіційному коментарі сказав, що вважає таку ідею невчасною, двозначною і такою, що не враховує контекст воєнної агресії росії проти України.
"Для греко-католиків України тексти і жести ХІІІ стації цієї Хресної дороги є незрозумілими, а навіть образливими, особливо в контексті очікуваного другого, ще більш кривавого наступу російських військ на наші міста і села. Знаю, що і наші брати римо-католики поділяють ці думки та переживання", - зазначив він.
Глава УГКЦ розповів, що уже переказав до Ватикану ті численні негативні реакції багатьох єпископів, священників, монахів і монахинь та мирян, які переконані, що жести примирення між нашими народами будуть можливими лише тоді, коли закінчиться війна та винні у злочинах проти людяності будуть справедливо засуджені.
Предстоятель УГКЦ попросив переглянути цей проєкт. "Сподіваюся, що моє прохання, прохання вірних нашої Церкви, прохання вірних Римо-католицької церкви в Україні буде почуте", – сказав Блаженніший Святослав.
Як повідомлялося, напередодні Великодня у Страсну п’ятницю у Римі відбувається богослужіння – Хресна дорога із роздумами та молитвами, поділена на чотирнадцять молитовних зупинок "стоянь". Цьогоріч Ватикан вирішив, що хрест під час Хресної дороги нестимуть українка і росіянка. Це спільне несіння хреста мало би, за задумом організаторів, висловлювати надію на мир.
Своєю чергою посольство України у Ватикані повідомило, що намагається пояснити труднощі реалізації ідеї зібрати разом українських та російських жінок, щоб нести Хрест.
Будь ласка, зачекайте...
Всі ці Хресні дороги ніц не варті, якщо сьогодні підставляю обидві щоки, а завтра око за око чи як Каїн на Авеля. Христа в цьому нема, сам тільки обряд, який часто виконують без усвідомлення суті.
І якщо би Христос був у кожного в серці, то поняття "війна" ніхто б не знав, бо Христос - Цар миру а не війни. Але маємо те, що маємо.
По факту - не варто цих дівчат ставити разом, бо Хрест може і не донестися до місця призначення і нічого доброго з цього не вийде. А з історії можна прочитати, що Хрест Ісусу поміг нести чоловік (Симон), а не жінка...
https://www.ar25.org/node/50954
https://www.ar25.org/node/25125
Здоровий глузд помахав ручкою.
Уявіть, він взагалі міг запропонувати нам здатися та підкоритися рашизму.
Треба було пригроити виходом з під ватикану, але ж ти нікчема номенклатурна, йди у ввдставку, іуда