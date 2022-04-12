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Глава УГКЦ Святослав просить Ватикан переглянути ідею про спільну участь українки і росіянки у Хресній дорозі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

святослав

Предстоятель Української греко-католицької церкви Святослав просить Ватикан переглянути формат цьогорічної Хресної дороги в Страсну п’ятницю, який передбачає, що хрест разом нестимуть українка і росіянка.

Як передає Цензор.НЕТ, очільник УГКЦ в офіційному коментарі сказав, що вважає таку ідею невчасною, двозначною і такою, що не враховує контекст воєнної агресії росії проти України.

"Для греко-католиків України тексти і жести ХІІІ стації цієї Хресної дороги є незрозумілими, а навіть образливими, особливо в контексті очікуваного другого, ще більш кривавого наступу російських військ на наші міста і села. Знаю, що і наші брати римо-католики поділяють ці думки та переживання", - зазначив він.

Глава УГКЦ розповів, що уже переказав до Ватикану ті численні негативні реакції багатьох єпископів, священників, монахів і монахинь та мирян, які переконані, що жести примирення між нашими народами будуть можливими лише тоді, коли закінчиться війна та винні у злочинах проти людяності будуть справедливо засуджені.

Предстоятель УГКЦ попросив переглянути цей проєкт. "Сподіваюся, що моє прохання, прохання вірних нашої Церкви, прохання вірних Римо-католицької церкви в Україні буде почуте", – сказав Блаженніший Святослав.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Франциск підняв український прапор на щотижневій аудієнції у Ватикані та засудив різню в Бучі: "Жорстокість стає все жахливішою!". ФОТО

Як повідомлялося, напередодні Великодня у Страсну п’ятницю у Римі відбувається богослужіння – Хресна дорога із роздумами та молитвами, поділена на чотирнадцять молитовних зупинок "стоянь". Цьогоріч Ватикан вирішив, що хрест під час Хресної дороги нестимуть українка і росіянка. Це спільне несіння хреста мало би, за задумом організаторів, висловлювати надію на мир.

Своєю чергою посольство України у Ватикані повідомило, що намагається пояснити труднощі реалізації ідеї зібрати разом українських та російських жінок, щоб нести Хрест.

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Топ коментарі
+29
Русское православие это сатанизм.Их до креста за километр нельзя подпускать.
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12.04.2022 21:42
+21
Наміри Папи, в принципі, зрозумілі але...Благими намірами вимощена дорога до пекла
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12.04.2022 21:45
+19
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12.04.2022 21:40
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12.04.2022 21:40 Відповісти
Розмір вавки в голові в Папи вражає.
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12.04.2022 21:40 Відповісти
в банке Ватикана содержалось до сотни миллиардов украденных путинских долларов
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12.04.2022 23:56 Відповісти
У Папи з головою все гаразд?
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12.04.2022 21:40 Відповісти
Ватиканські педофіли зовсім чокнулись лизати сраку кремлівському педофілу?
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12.04.2022 22:46 Відповісти
Ватникан
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12.04.2022 21:41 Відповісти
Папа з глузду з'їхав.
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12.04.2022 21:41 Відповісти
Русское православие это сатанизм.Их до креста за километр нельзя подпускать.
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12.04.2022 21:42 Відповісти
И пусть отменят подготовку встречи Папы Римского с гундяевым. Где это видано, чтобы Папа встречался со служкой сатаны…
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12.04.2022 21:44 Відповісти
це погана ідея,немає ніяких росіян,вони рашисти- сатаністи!
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12.04.2022 21:44 Відповісти
Папа маладєц. Мабудь, в його голові спільне несення хреста євреєм та німцем було би ок.
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12.04.2022 21:45 Відповісти
Наміри Папи, в принципі, зрозумілі але...Благими намірами вимощена дорога до пекла
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12.04.2022 21:45 Відповісти
Ідіот у Ватикані!
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12.04.2022 21:46 Відповісти
дуже вчасно!...
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12.04.2022 21:48 Відповісти
Папа Римський "гаманець" куйла
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12.04.2022 21:54 Відповісти
не ор1ть,ця 1дея обговорювалась до в1йнизадовго до щв1рств
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12.04.2022 21:55 Відповісти
а чому тоді згвалтована дівчина і кацапська мерзота ? толерантність треба лікувати бо вона знищить світ ! можно почати з відвідування Бучі та дитячих лікарень ...
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12.04.2022 21:55 Відповісти
Щоб Українка йшла з тим *******???
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12.04.2022 21:59 Відповісти
Папа по ходу мама
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12.04.2022 22:01 Відповісти
Папа римський купив квиток на російський корабель. Ще є час відмовитись від поїздки у відомому напрямі.
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12.04.2022 22:03 Відповісти
До речі, і спростування про путінські гроші в Банку Ватикана було якесь непереконливе...
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12.04.2022 22:08 Відповісти
Хто ризикне назвати Ватикан найсвятішим і в помислах і в діях - так що хоч живим у рай - без жодної плями на білій одежі ?

Всі ці Хресні дороги ніц не варті, якщо сьогодні підставляю обидві щоки, а завтра око за око чи як Каїн на Авеля. Христа в цьому нема, сам тільки обряд, який часто виконують без усвідомлення суті.
І якщо би Христос був у кожного в серці, то поняття "війна" ніхто б не знав, бо Христос - Цар миру а не війни. Але маємо те, що маємо.

По факту - не варто цих дівчат ставити разом, бо Хрест може і не донестися до місця призначення і нічого доброго з цього не вийде. А з історії можна прочитати, що Хрест Ісусу поміг нести чоловік (Симон), а не жінка...
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12.04.2022 22:09 Відповісти
Гундяя під руку і нехай прямують за кораблем, секта.
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12.04.2022 22:19 Відповісти
Ця українка, часом не верещук
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12.04.2022 22:25 Відповісти
Вони все так виставляють, ніби ми обоє виноваті, і нас треба примирити.
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12.04.2022 22:40 Відповісти
щоб розуміли невіруючі: Папа як і багато інших віруючих перебувають у власному світі. часто у світі ілюзій. От вони моляться за пропащу душу пуйла. інадіються, що пуйло стане совісним і перестане вбивати людей. Але не розуміють, що у багатьох взагалі душі ніколи і нне було. вони мімікрували під людей, насправді будучи нелюдами. Дуже добре це описує Каганець на своєму Народному Оглядачі (не всьому там можна довіряти, але є речі дуже варті уваги).
https://www.ar25.org/node/50954
https://www.ar25.org/node/25125
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12.04.2022 23:00 Відповісти
Папа така ж людина, як і інші. Всі церкви слідують за трендами, щоб паству не втрачати.
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13.04.2022 01:33 Відповісти
Відбитий, звичайно, персонаж.
Здоровий глузд помахав ручкою.
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13.04.2022 01:13 Відповісти
Папа в своєму уявному світі ... Так само як і ***** , до речі . Той би теж від подібної ідеї не відмовився .
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13.04.2022 01:46 Відповісти
з підерасією - хай гейпарад організовує! євротолєрасти ********!
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13.04.2022 02:30 Відповісти
Дуже гарна можливість позбутися в Україні увсіх попів, або хоча б запхнути їх так глибоко, щоб вони не сміли встромляти свого середньовічного носа а ні в освіту, а ні в політику, а ні в які інші сфери життя нормальних людей
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13.04.2022 10:02 Відповісти
Цікаво, а щоб запропонував папа Бенедикт? Той взагалі мав нацистське минуле та служив у гітлерюгенді. Він віддавав перевагу матеріальним цінностям, ******** бренди, носив тренди та й гроші кремлівські ховав в банку Ватикану.

Уявіть, він взагалі міг запропонувати нам здатися та підкоритися рашизму.
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13.04.2022 10:27 Відповісти
Курва, яка ганьба! 100% ФСБ посприяло...
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13.04.2022 10:54 Відповісти
Я б задав одне питання, яке на часі Предстоятелю Української греко-католицької церкви Святославу,-Чи можливе об'єднання церков УГКЦ та ПЦУ ?
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16.04.2022 19:30 Відповісти
Гарно просив, на колінах? Не помогло, слабак
Треба було пригроити виходом з під ватикану, але ж ти нікчема номенклатурна, йди у ввдставку, іуда
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21.04.2022 06:55 Відповісти
 
 