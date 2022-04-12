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Новини Війна в Україні
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Донбас (21711) операція Об'єднаних сил (4158)

На Донбасі відбито 6 атак ворога, знищено 2 автомобілі, 3 артсистеми та 1 гелікоптер, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

оос

На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники успішно відбивають атаки ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС у фейсбуці. 

У повідомленні зазначається: "Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 6 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Зокрема, українські захисники знищили 2 одиниці автомобільної техніки та 3 артилерійські системи противника.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один вертоліт та два безпілотних літальних апарата ворога.

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбасі відбито 6 атак окупантів, знищено 4 танки, 5 одиниць бронетехніки, 8 артсистем та 2 гелікоптери, - штаб ООС
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ДОНБАСС СТАНЕТ МОГИЛЬНИКОМ ДЛЯ КАЦАПСКОГО СКОТА !!!
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12.04.2022 21:55 Відповісти
Людських втрат немає - сказав Пєсков. Але як же всі ці трупи із буквою Z запитали журналісти. То не люди відповів Пєсков
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12.04.2022 21:58 Відповісти
Атака клонов?
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12.04.2022 22:07 Відповісти
Tak
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12.04.2022 22:11 Відповісти
 
 