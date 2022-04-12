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Новини За кордоном
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війна (48146) Пентагон (931) США (13280) Кірбі (298)

Ми дуже хочемо, щоб українці перемогли. Робимо для цього все можливе, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

сша,військові

Сполучені Штати прагнуть перемоги України, відновлення її суверенітету й територіальної цілісності, а також докладають усіх можливих зусиль для того, щоб росія зазнала кінцевої поразки й остаточно забралася з України.

Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми хочемо, щоби Україна перемогла. Ми хочемо забезпечити Україну всім, чим можемо, щоб допомогти їй захиститися від цього неспровокованого вторгнення з боку російської федерації", - наголосив він.

Саме тому, за його словами, міністр оборони США Ллойд Остін так часто спілкується з українським колегою Олексієм Резніковим, і саме тому США забезпечують безперервні потоки оборонного озброєння, техніки й інших засобів в Україну.

Представник Пентагону також відзначив, що українські сили використовують надані оборонні засоби "дуже й дуже ефективно".

"Отже, ми дуже хочемо, щоби українці перемогли, і ми достатньо відкрито заявляли про це", - наголосив Кірбі.

Читайте: 8-10 літаків щодня прибувають до Європи із допомогою для України, - Пентагон
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Топ коментарі
+16
Самолёты и ракеты давайте если по настоящему ХОТИТЕ !!!
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12.04.2022 21:56
+15
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12.04.2022 21:58
+9
Мабуть контрольором два дні робив десь у трамваї у Київі.
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12.04.2022 21:58
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Самолёты и ракеты давайте если по настоящему ХОТИТЕ !!!
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12.04.2022 21:56 Відповісти
Ботва пише, що вже якесь село купило для зсу два винищувачі. І люди вірять
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12.04.2022 21:58 Відповісти
Не скажи, якщо взяти деякі села Прикарпаття (а особливо - Закарпаття) - то це реально.

Є в нас таке Перегінське, так там вже за часів СРСР мільонери жили. Офіційні.
Знаєш, як вони заробляли?
Їхал на лісоповал в Архангельську обл. і там працювали. А 80% з/п там платили лісом - накладними по собівартості. Вони у працюючих там кацапів за бесцінь скуповували ті накладні (кацапам требо швидко гроші на горілку, а не гратися з продажем лісу) і приганяли в Україну цілі ешелони лісу.
І продавали. Ні - не в себе - на Херсонщині, на Миколаївщині, де будматеріли (ліс) були дефіцитом.
Продавали офіційно по ціні регіону (в 10 раз вище, ніж по накладним архангельским) і плюс "лівий" навар від колгоспів, яким вкрай потрібен був ліс, а лімітів - нуль.
Ось так.
Був такий скандальний випадок (в газетах писали) - один такий в Перегінському випив лишнього, прийшов до голови сільради і каже " я дам вам гроші на асфальтування центральної вулиці і її освітлення, але ви її моїм іменем назвете".
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12.04.2022 22:25 Відповісти
І реально тоді було так переправити ешелон лісу ?
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13.04.2022 00:21 Відповісти
А чого ж ? Ліс його законний заробіток. Документи в порядку. Ешелон оплатив (тоді сміхотворні гроші коштувало у порівнянні з заробітком. Армяни тоді на 8 березня чартер Ту-154 Ереван-Норильськ-Ереван замовляли - повний літак тюльпанів, а назад летіло двоє-троє заробіток сягав 1000%).
Це вже після того скандалу КГБ почало займатися - як це так - просто взяв і заробив мільйон - куди всі дивилися?
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13.04.2022 00:28 Відповісти
Між иншим. В часи війни у В'єтнамі совок надавав В'єтнаму все, включно з пілотами та офіцерами ППО. Американці про це знали. І совок не боявся зіткнення з ядерною державою.
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12.04.2022 22:02 Відповісти
как раз где то году в 1970-75 СССР вышел на паритет с США по боеголовкам.
приблизительно с 1982 года боеголовок у одного только СССР было больше ,чем у всех остальных государств мира вместе взятых (около 18-20 тыс.шт)
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12.04.2022 23:49 Відповісти
Сумарний ядерний арсенал совка ніколи навіть не наближався до американського. Досить вірити пропагандонам
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13.04.2022 10:07 Відповісти
18000 против 12000 перед договором о сокращении ЯО-официальные данные ,так что это не пропаганда,тем более ,чем там гордиться-кличеством ресурсов выкинутых на ветер ?
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13.04.2022 15:07 Відповісти
З тих 18000 скільки були боєздатні, відсотків 30%. І кількість, ще не означає якість. Одна термоядерна може бути, як 100 звичайних.
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13.04.2022 15:56 Відповісти
все боеголовки термоядерные,обычных ядерных нет .
Правильно из 45000 тысяч,боеготовых было 18000.
Еще раз подчеркиваю ,что гордится боеголовками не стоит,это просто деньги на ветер.
Но неплохой сдерживающий фактор,отданный Кравчуком по Будапешту.
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13.04.2022 16:04 Відповісти
"все боеголовки термоядерные,обычных ядерных нет"

Аааа, ну все зрозуміло - диванній гиксперд
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13.04.2022 17:13 Відповісти
вы хоть размеры ядерной боеголовки на 200-500 килотонн гляньте сначала ,а потом будете умничать по поводу термоядерных
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13.04.2022 17:32 Відповісти
Іди у свій чебурнет і там бзди про вялічіє совка. Тут твій брєд нікому не цікавий
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13.04.2022 17:58 Відповісти
https://novayagazeta.ru/articles/2021/07/29/akademik-arbatov-kitaiskie-boegolovki-poletiat-nad-territoriei-rossii


А это китайские боеголовки
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13.04.2022 15:52 Відповісти
В сраку собі запхни свій .ru
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13.04.2022 15:57 Відповісти
там американские данные,а откуда они взяты-дело десятое
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13.04.2022 15:58 Відповісти
Без тебе знають що давати кацапориле
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13.04.2022 10:05 Відповісти
Ну и на хера ты подписывался ,и так ясно ,что ты ватное чмо .
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13.04.2022 10:15 Відповісти
Сказало руцкочєлюстноє совкое лайно
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13.04.2022 11:51 Відповісти
Ми теж.
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12.04.2022 21:57 Відповісти
Мабуть контрольором два дні робив десь у трамваї у Київі.
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12.04.2022 21:58 Відповісти
взяла с проглотом
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12.04.2022 22:01 Відповісти
В Беларуси ввели лимит на вывоз продуктов. Теперь можно вывезти не больше килограмма муки, круп, макаронных изделий, сахара и соли, не больше литра подсолнечного масла и до 3 банок консервов.
Прибалтика и Польша будут голодать?
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12.04.2022 22:01 Відповісти
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12.04.2022 23:45 Відповісти
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12.04.2022 21:58 Відповісти
мы то как этого хотим, даже не знаю сколько баянов сломать на похоронах х..ла
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12.04.2022 22:00 Відповісти
І не дивно на 48 добі війни, на якій ви давали нам всього ТРИ!!!
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12.04.2022 22:01 Відповісти
планшед - слідкуй за мовою...
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12.04.2022 23:03 Відповісти
Лижи в байденко.
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12.04.2022 23:07 Відповісти
не слідкуеш, не чемний ти, перевертиш...
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12.04.2022 23:08 Відповісти
Робіть все можливе, бо Зеленський "вже охолов до НАТО" і постійно на нього свариться ...
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12.04.2022 22:01 Відповісти
Погано робите,бо якщо б робили все то в нас би вже були петріоти і ф-16 як мінімум
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12.04.2022 22:02 Відповісти
Росії *******. І навіть не шкода
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12.04.2022 22:03 Відповісти
Давайте відверто, захід боїться краху москви, щоб ЯЗ не розповсюдилось до всіляких кадирових, і інших, їм більше підходить централізована червона кнопка. я не знаю що там у Пентагону в плані, може вони вже щось придумали як ЯЗ розподілити без витоку. якщо вони придумали, то вони допомжуть Україні перемогти! якщо ні - Directed by Robert B. Weide (Стамбул-1, Минск-3)...
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12.04.2022 22:04 Відповісти
Ми це знаємо і вдячні вам ... Ви ж не до "шашликів" готувалися...
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12.04.2022 22:10 Відповісти
Шановний містер Кірбі, якщо від США прилетить декілька "Минитмен-3", прямісінько на мацкву, ми теж будемо дуже вдячні..., ну дуже вдячні.
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12.04.2022 22:13 Відповісти
Могли б якихось "томагавків' підкинути ,а добровольці з звільнених в запас може знайдуться.
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12.04.2022 22:14 Відповісти
дайте наступальну зброю.без взяття Криму миру не буде.
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12.04.2022 22:25 Відповісти
Крым отваливался сам 2 раза. А бог любит троицу.
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12.04.2022 22:42 Відповісти
так буба не дуже хоче перемагати - він хоче зупиняти...
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12.04.2022 22:53 Відповісти
Amerikansi otdali 7000 javelin i 2000 stingerov,eto primerno 1/4 vsego sto sami imejut.No nuzno i drugoje MRLS dlia naciala oni silno bi pomogli,samolioti F=35 s ********* na arendu,vsio ravno te samolioti nezbyli poskolku ix paprostu nevydet i kto tam uznal kto na niom letiat?
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12.04.2022 23:17 Відповісти
 
 