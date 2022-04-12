Ми дуже хочемо, щоб українці перемогли. Робимо для цього все можливе, - Пентагон
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Сполучені Штати прагнуть перемоги України, відновлення її суверенітету й територіальної цілісності, а також докладають усіх можливих зусиль для того, щоб росія зазнала кінцевої поразки й остаточно забралася з України.
Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми хочемо, щоби Україна перемогла. Ми хочемо забезпечити Україну всім, чим можемо, щоб допомогти їй захиститися від цього неспровокованого вторгнення з боку російської федерації", - наголосив він.
Саме тому, за його словами, міністр оборони США Ллойд Остін так часто спілкується з українським колегою Олексієм Резніковим, і саме тому США забезпечують безперервні потоки оборонного озброєння, техніки й інших засобів в Україну.
Представник Пентагону також відзначив, що українські сили використовують надані оборонні засоби "дуже й дуже ефективно".
"Отже, ми дуже хочемо, щоби українці перемогли, і ми достатньо відкрито заявляли про це", - наголосив Кірбі.
Будь ласка, зачекайте...
Є в нас таке Перегінське, так там вже за часів СРСР мільонери жили. Офіційні.
Знаєш, як вони заробляли?
Їхал на лісоповал в Архангельську обл. і там працювали. А 80% з/п там платили лісом - накладними по собівартості. Вони у працюючих там кацапів за бесцінь скуповували ті накладні (кацапам требо швидко гроші на горілку, а не гратися з продажем лісу) і приганяли в Україну цілі ешелони лісу.
І продавали. Ні - не в себе - на Херсонщині, на Миколаївщині, де будматеріли (ліс) були дефіцитом.
Продавали офіційно по ціні регіону (в 10 раз вище, ніж по накладним архангельским) і плюс "лівий" навар від колгоспів, яким вкрай потрібен був ліс, а лімітів - нуль.
Ось так.
Був такий скандальний випадок (в газетах писали) - один такий в Перегінському випив лишнього, прийшов до голови сільради і каже " я дам вам гроші на асфальтування центральної вулиці і її освітлення, але ви її моїм іменем назвете".
Це вже після того скандалу КГБ почало займатися - як це так - просто взяв і заробив мільйон - куди всі дивилися?
приблизительно с 1982 года боеголовок у одного только СССР было больше ,чем у всех остальных государств мира вместе взятых (около 18-20 тыс.шт)
Правильно из 45000 тысяч,боеготовых было 18000.
Еще раз подчеркиваю ,что гордится боеголовками не стоит,это просто деньги на ветер.
Но неплохой сдерживающий фактор,отданный Кравчуком по Будапешту.
Аааа, ну все зрозуміло - диванній гиксперд
Количество боеголовок СССР И США
А это китайские боеголовки
Прибалтика и Польша будут голодать?