УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13176 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
10 748 12
космос (326) супутник (120) Держкосмос (54) Тафтай Володимир (7)

Україна судиться з Росією за супутник "Либідь", який досі перебуває в Красноярську

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

тафтай

Міжнародний судовий процес щодо повернення до України супутника "Либідь", який з 2014 року перебуває в красноярську Російської Федерації, триває.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай повідомив в інтерв’ю Укрінформу.

Читайте також: Україна планує запустити вісім супутників на орбіту до 2025 року, - голова Держкосмосу Тафтай

"Щодо супутника "Либідь" ведеться позовна робота з міжнародним арбітражем щодо повернення або компенсації тих коштів, які були витрачені на реалізацію цього проєкту. Це досить тривала робота. Міжнародні суди тривають, але я впевнений, що ми або повернемо цей проєкт, або стягнемо кошти з нашого постачальника", - зазначив керівник відомства.

За його словами, прямих відносин між Україною та Російською Федерацією в контексті повернення супутника немає. Судовий процес відбувається за участю канадської компанії, яка співпрацювала з Росією під час виробництва супутника та мала вивести його на орбіту.

Як повідомлялося, "Либідь" — український геостаціонарний телекомунікаційний супутник, запланований до виведення на орбіту. Призначений для формування Національної системи супутникового зв'язку.

Наразі супутник, запуск якого неодноразово переносився, перебуває на зберіганні на російському підприємстві "Інформаційні супутникові системи" в Красноярську.

Читайте також: Ракета-носій "Антарес" з українським першим ступенем вивела на орбіту корабель з вантажем для МКС
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
Кацапы его уже разобрали давно. Остаётся их опустить на деньги.
показати весь коментар
12.04.2022 22:02
+3
обменный фонд)) либо выдадут под щекоткой все секреты про робота хведора))
показати весь коментар
12.04.2022 22:28
+2
а кто в космической теме шарит - скажите - те кацапы, которые на орбите, они могу попросить политического убежища в американском модуле? и потом вернуться на землю уже в "Драконе"?
показати весь коментар
12.04.2022 22:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапы его уже разобрали давно. Остаётся их опустить на деньги.
показати весь коментар
12.04.2022 22:02 Відповісти
Краще вже напишіть що з нашим Cіч-2-30
показати весь коментар
12.04.2022 22:16 Відповісти
То ж літає, працює.
показати весь коментар
12.04.2022 22:31 Відповісти
а кто в космической теме шарит - скажите - те кацапы, которые на орбите, они могу попросить политического убежища в американском модуле? и потом вернуться на землю уже в "Драконе"?
показати весь коментар
12.04.2022 22:16 Відповісти
обменный фонд)) либо выдадут под щекоткой все секреты про робота хведора))
показати весь коментар
12.04.2022 22:28 Відповісти
Краше запхнути це падло в скафандр і викинути в космос: нехай там притулку політичного просить!
показати весь коментар
12.04.2022 23:00 Відповісти
а шо, кацап там сейчас только один штука?
показати весь коментар
12.04.2022 23:02 Відповісти
Можна без скафандру: економія очевидна!
показати весь коментар
12.04.2022 23:13 Відповісти
воровская недерация
показати весь коментар
12.04.2022 22:20 Відповісти
показати весь коментар
12.04.2022 23:06 Відповісти
Зараз Бубачка супутник "Либідь" на мертвечука обміняє...
показати весь коментар
13.04.2022 02:28 Відповісти
я не розумію, як він там опинився, взагалі. Нащо кацапам було давати наш супутник, що, з НАСА або Європейським космічним агенством не могли домовитися?

А як там наша програма, ми ж раніше морський старт робили, при попередниках?
показати весь коментар
13.04.2022 18:55 Відповісти
 
 