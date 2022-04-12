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Інформацію треба перевіряти. Зараз багато фейків, - прессекретар Путіна Пєсков про арешт Медведчука
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У президента РФ Володимира Путіна з недовірою поставилися до інформації про затримання Віктора Медведчука. У Кремлі вважають, що такі дані ще потрібно "перевіряти".
Якінформує Цензор.НЕТ, із посиланням на російські ресурси, спікер президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що цю інформацію треба перевіряти.
"Фото з нібито затриманим Медведчуком потрібно перевіряти у зв'язку з великою кількістю фейків", - підкреслив він.
Нагадаємо, що 12 квітня СБУ провело спецоперацію по арешту Віктора Медведчука.
Топ коментарі
+91 Люся під полковником
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+65 Харьков Сумской
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+65 kuba
показати весь коментар12.04.2022 22:24
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Будь ласка, зачекайте...
При кому був відвід військ на Донбасі?
При кому гос закази на армію зупинилися.
При кому на дороги було витрачено більше чим на армію.
Кому належять слова, що я бачу в очах пуйла мир.
Хто казав, щоб закінчити війну, треба просто перестати стріляти.
Хто заборонив відкривати вогонь у відповідь на Донбасі.
Далі продовжувати баран?
Тільки барани можуть задати питання, і самі ж на нього відповісти у своєму питанні.
Якщо ти цього баран не розумієш, то ти реальний баран.
А при кому ми москалів б'ємо як псів? При кому нам танки дають? При кому нам артилерійські системи дають?
А при кому пєца без камери і телеоператора на вулицю не виходить?
Заборона відкривати вогонь? Була при порошенкові. Як наші москалів б'ють якщо вогонь відкривати не можна? При кому підтримка у нас від усього світу? А де зустрічі пєті з європейськими політиками? Чому ніхто з тих хто приїжджають до пєті в гості не їдуть? А чому діти пєті не на фронті? І втекли з України...він так любив Зеленського принижувати тим що останній не служив... А чому втекли пєті синки?
Виходить якщо б війна було при порохові, то нам б не дали ні танків, ні арти, ні всього іншого.
Дають тільки при моніці.
Заборона відкривати вогонь у відповідь була на Донбасі до повнамоштабної війни яка йде зараз, коли Моніка зробила відвід наших сил, бо хотіла миру з пуйлом ще у 2019
Ти баран навіть це не розумієш.
Вірити якомусь замазоному полупокєру тобто тобі не збираюсь.
Зброю дають бо вірять, що Зеленський за Україну. І я вірю.
Про синків Порошенка які всі с...лись за кордон коментувати будеш?
І чому за ним завжди в Києві оператор з камерою ходить?
Якби в роті гриби росли... Війна була при порохові з 2014 вона почалась... І ніхто тому шоколадному пі...су зброї не давав...
Тобто війна почалася у 2014 при Пороху. І зброї йому ні хто не давав.
Зато про моніці зброю одразу дали.
Так Моніка при владі з 2019 року, чому раніше зброю не далі, а тільки в 2022. Чи з твоєї логики до 2022 ми не воювали виходить?
Предлагаю способ одного псковского десантника педофила
..Зубной щеткой повозить между булок Медведчука и дать под нос Марченко.