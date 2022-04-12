Інформацію треба перевіряти. Зараз багато фейків, - прессекретар Путіна Пєсков про арешт Медведчука

У президента РФ Володимира Путіна з недовірою поставилися до інформації про затримання Віктора Медведчука. У Кремлі вважають, що такі дані ще потрібно "перевіряти".

Якінформує Цензор.НЕТ, із посиланням на російські ресурси, спікер президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що цю інформацію треба перевіряти.

"Фото з нібито затриманим Медведчуком потрібно перевіряти у зв'язку з великою кількістю фейків", - підкреслив він.

Нагадаємо, що 12 квітня СБУ провело спецоперацію по арешту Віктора Медведчука.