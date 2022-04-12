До Києва повертатись зарано, окупанти не відмовились від мети захопити Україну, - Маляр
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Наразі повертатись до Києва та Київської області передчасно - ситуація може змінюватись щодоби.
Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За її словами, ситуація може змінюватись щодоби. Зараз росіяни перегруповуються, збирають свої сили, відновлюють техніку і особовий склад для продовження війни.
Також Маляр наголосила, що не слід забувати, що в росії достатньо зброї. Не дивлячись на те, що Україна завдала величезного удару по ворожій техніці, у них залишаються ракети, щоб завдати великої шкоди, в них залишається інша техніка, "їм дуже складно відновлювати техніку і створювати нові одиниці, тому що санкції дають про себе знати, але в них є ще резерв, щоб воювати", сказала вона.
Маляр нагадала, що кінцевою метою рф є повний контроль над Україною – "і це їхня мета ...це їхня "історична" задача. Навіть якщо буде затишшя, буде наша перемога, це не означає, що ми на цьому маємо зупинитись і що у рф у подальшому цих планів не буде".
Заступниця глави Міноборони переконана, що окупанти не відмовились від мети захопити Україну, зокрема Київ.
"І через те, що вони не змогли її реалізувати, вони мають виправдати своє знаходження тут і тому ставлять перед собою менші цілі. Це Маріуполь, географічні кордони Донецької та Луганської областей. Але це не означає, що вони на цьому хочуть ставити крапку. Ні, звісно", - пояснила вона.
Будь ласка, зачекайте...
" Щодо пропозиції і бажання Арахаміі, Єрмака, Чалого, Подоляка та ін. домовитися з путіним про компроміси"
(Відповідь офіцера в коментах на сторінці Арахаміі )
Семен Салатенко
«Пане Арахамія, як військовий Вам кажу:
1. Всі Ваші компроміси і пропозиції - зрада і капітуляція.
Ні я, ні мої побратими не підемо на жодні компроміси з тими хто гвалтує жінок і дітей, вбиває українських людей і нищить ракетами мирні міста.
Ніхто не вів перемовини з ІДІЛ, ніхто не вів перемовини з Гітлером після початку війни. Припиніть цю абсолютно марну дурню.
2. ЄДИНОЮ гарантією безпеки України була є і будуть Збройні Сили України. Навчені, натреновані, багаточисельні, озброєні всіма видами як оборонного так і наступального озброєння.
Спроби розміняти це на ще один будапештський папірець - це зрада і запорука неминучої наступної війні, в якій наш ворог вже помилок може і не допустити.
А всі ті "гарантії" не мають головного - яка буде відповідальність тих, хто взяв ці гарантії і не виконав?
Бо такої відповідальності нема і не буде.
3. Наша блоковість, де з ким і що ми будемо робити, вступати чи виходити, це СУВЕРЕННЕ право Українського народу, яке ми не з ким навіть обговорювати не будемо. Особливо з тими хто хоче нас знищити.
4. Ваші поїздки по військовим частинам мають дестабілізуючий и демотивуючий ефект. Знижують бойовий дух і мотивацію наших бійців. А це головне завдяки чому ми перемагаємо ворога.
5. Ми не будемо ні з ким 15 років торгуватись за НАШ Крим і Донбасс. Це наша земля і ми звільнимо її на полі бою. Ми готові до цього. І готові загинути за це, якщо треба.
6. Ваші подальші дії дуже сильно шкодять тому рейтингу, авторитету і повазі який здобув наш Верховний Головнокомандувач за ці 40+ днів бойових дій.
І так само може миттєво їх втратити. І перестати бути нашим лідером. ПодумайТЕ над цим.
А в цьому спорі Український народ, думаю, підтримає правоту саме нас, військових. Як він і підтримує всі ці роки.»
З Богом до перемоги!
- Ваш премьер приедет к нам на парад 9 мая?
- Нене;
- А просто министр?
- Нене:
- А кто будет?
- Посол;
- О, отлично, а какой посол?
- Посол на ***.