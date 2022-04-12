До Києва повертатись зарано, окупанти не відмовились від мети захопити Україну, - Маляр

Наразі повертатись до Києва та Київської області передчасно - ситуація може змінюватись щодоби.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За її словами, ситуація може змінюватись щодоби. Зараз росіяни перегруповуються, збирають свої сили, відновлюють техніку і особовий склад для продовження війни.

Також Маляр наголосила, що не слід забувати, що в росії достатньо зброї. Не дивлячись на те, що Україна завдала величезного удару по ворожій техніці, у них залишаються ракети, щоб завдати великої шкоди, в них залишається інша техніка, "їм дуже складно відновлювати техніку і створювати нові одиниці, тому що санкції дають про себе знати, але в них є ще резерв, щоб воювати", сказала вона.

Маляр нагадала, що кінцевою метою рф є повний контроль над Україною – "і це їхня мета ...це їхня "історична" задача. Навіть якщо буде затишшя, буде наша перемога, це не означає, що ми на цьому маємо зупинитись і що у рф у подальшому цих планів не буде".

Заступниця глави Міноборони переконана, що окупанти не відмовились від мети захопити Україну, зокрема Київ.

"І через те, що вони не змогли її реалізувати, вони мають виправдати своє знаходження тут і тому ставлять перед собою менші цілі. Це Маріуполь, географічні кордони Донецької та Луганської областей. Але це не означає, що вони на цьому хочуть ставити крапку. Ні, звісно", - пояснила вона.

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