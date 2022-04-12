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Маріуполь (3205) хімічна зброя (338) Блінкен Ентоні (1145)

США не мають можливості підтвердити застосування Росією хімічної зброї у Маріуполі, - Блінкен

блінкен

США не мають можливості підтвердити застосування Росією хімічної зброї у Маріуполі й ведуть прямі переговори з партнерами, щоб спробувати визначити, що насправді сталося.

Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Що стосується повідомлень, на які ви посилаєтеся, ми не маємо можливості щось підтвердити. Я думаю, що й українці не можуть. Але у нас була інформація, що російські військові можуть застосовувати різноманітність речовин для придушення масових заворушень, зокрема сльозогінний газ, змішаний із хімічними речовинами, які можуть призвести до сильніших симптомів, щоб послабити та вивести із строю закріплених українських бійців та мирних жителів, як частину агресивної кампанії із захоплення Маріуполя", - сказав Блінкен, виступаючи у Держдепартаменті у вівторок.

Держсекретар уточнив, що США поділилися цією інформацією з Україною та іншими партнерами.

"Ми ведемо прямі переговори з партнерами, щоб спробувати визначити, що насправді сталося. Це реальне занепокоєння, воно було у нас до того, як розпочалася агресія, я наголошував на можливості того, що такий тип зброї буде використано, і це те, на чому ми дуже зосереджені", - наголосив він.

Також читайте: Інформація про хімзброю в Маріуполі перевіряється: це могли бути фосфорні боєприпаси, - Міноборони

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Топ коментарі
+4
Влада України також це не підтверджує.
Перше слово має бути за нею.
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12.04.2022 23:11
+4
Та досить.
Голі "занепокоєння" залишились у минулому.
Нам зараз і зброї, і медикаментів, і просто грошима завалюють!
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12.04.2022 23:20
+2
А зброя від НАТО перевірку пройшла.
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12.04.2022 23:14
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Хто рахував, яке це вже занепокоєння?
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12.04.2022 23:09 Відповісти
Та досить.
Голі "занепокоєння" залишились у минулому.
Нам зараз і зброї, і медикаментів, і просто грошима завалюють!
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12.04.2022 23:20 Відповісти
Там було не застосування хімзброї, а перевірка на вошивість - яку ви та НАТО пройшли.
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12.04.2022 23:11 Відповісти
А зброя від НАТО перевірку пройшла.
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12.04.2022 23:14 Відповісти
планшед - зовсім на свинособачню перетворився.
смаплю тебе, прикацапленого...
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13.04.2022 00:16 Відповісти
ти гніда, ґірша ка коцапню.
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13.04.2022 00:18 Відповісти
Влада України також це не підтверджує.
Перше слово має бути за нею.
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12.04.2022 23:11 Відповісти
Не просто не підтверджує, замміністра оборони сказала, що то булу фосфорні бомби, хоча за симптомами у наших бійців та цивільних одразу зрозуміло, що то були нервовопаралітичні отруйні речовини.
І якщо Пентагон не мусить вірити солдатам іноземної армії, то власний замміністра оборони - просто зобов'язана.
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13.04.2022 10:26 Відповісти
Та не можуть бути підтверджень.
Це ж там на місці повинен бути хімік-фахівець і лікар-фахівец, та нев'епенна лабораторія.
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12.04.2022 23:22 Відповісти
No time to DIY


@boomych

·
https://twitter.com/boomych/status/1513947266666700810 1 ч



Марік. 21:25 12.04
- хлопці ок, підрозділ на позиції
- порт наш, орки знову намагалися і знову соснули
- була спланова та успішно проведена операція по приєднанню підрозділу 36 бригади до Азову
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12.04.2022 23:24 Відповісти
от так відмазка,
а як же страшні наслідки в разі застосування хім зброї

пів маріуполя знов накриє і така сама відмазка?
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12.04.2022 23:25 Відповісти
Вероятно была попытка применения кустарного химического "боеприпаса", который сбросили с дрона. В ёмкость, которая раскрылась/разбилась при ударе о землю, поместили скорее всего низкокипящий инсектицид, которые до сих пор широко применяются в производстве бытовых средств. Получить доступ к таким фосфорорганическим соединениям проще, чем к БОВ. Это вполне мог быть весьма распространенные и доступные диметилдихлорвинилфосфат, который кипит при 74,1 °C, или диэтилнитрофенилфосфортиоат, который при 6 °C уже представляет собой жидкость. Эти компоненты можно добавлять в легколетучие растворители типа уайтспирита или ацетона, получая примитивное химическое оружие.
Формально эти вещества как бы не относятся к БОВ, но механизм воздействия на человека у них такой же, как и у зарина, зомана, табуна, веществ класса «новичок» - они все являются ингибиторами ацетилхолинэстеразы. Симптоматика отравления такая же.

Если эксперты ОЗХО смогут подтвердить применение подобных фосфорорганических веществ в Мариуполе, то по всем нормам это можно приравнять к применению химического оружия.
В Мариуполь было бы неплохо на всякий случай как-то доставить атропин или пралидоксим, а также диазепам (для снятия побочных эффектов).
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12.04.2022 23:26 Відповісти
Я не вірю, НАТО все знає, США, БРИТАНІЯ все знають, просто бояться відповідати за свої слова й обіцянки, знову все світне занепокоєння та стурбованість, а ще гасла до орків ай-яй-ай, так не можна, а ми з бугра подивимося як діє москальська отрута...
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12.04.2022 23:33 Відповісти
Наша влада також не визнала.
Що про неї напишите?
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12.04.2022 23:37 Відповісти
Я не знаю повної картини і ситуації в Маріуполі. Що точно знаю то це те що нашим військовим там максимально складно (уявіть що ви грузите вагони по 18-20 годин на добу без вихідних). Надіюсь що у військових там залишились ВПХР, вони мають бути у кожному підрозділі, проби можна взяти навіть з одягу чи грунту, принципи дії хімічної зброї не мінялись, реактив на нервово-паралітичні речовини спрацює (навіть на "Новічок"), оскільки у ньому є синтетично виведена нервова речовина. Точно так само з іншими, практично вся ефективна хімічна зброя (та що діє негайно) була відома ще у 1960-х роках, і нового там не придумати.
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12.04.2022 23:45 Відповісти
 
 