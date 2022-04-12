США не мають можливості підтвердити застосування Росією хімічної зброї у Маріуполі, - Блінкен
США не мають можливості підтвердити застосування Росією хімічної зброї у Маріуполі й ведуть прямі переговори з партнерами, щоб спробувати визначити, що насправді сталося.
Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Що стосується повідомлень, на які ви посилаєтеся, ми не маємо можливості щось підтвердити. Я думаю, що й українці не можуть. Але у нас була інформація, що російські військові можуть застосовувати різноманітність речовин для придушення масових заворушень, зокрема сльозогінний газ, змішаний із хімічними речовинами, які можуть призвести до сильніших симптомів, щоб послабити та вивести із строю закріплених українських бійців та мирних жителів, як частину агресивної кампанії із захоплення Маріуполя", - сказав Блінкен, виступаючи у Держдепартаменті у вівторок.
Держсекретар уточнив, що США поділилися цією інформацією з Україною та іншими партнерами.
"Ми ведемо прямі переговори з партнерами, щоб спробувати визначити, що насправді сталося. Це реальне занепокоєння, воно було у нас до того, як розпочалася агресія, я наголошував на можливості того, що такий тип зброї буде використано, і це те, на чому ми дуже зосереджені", - наголосив він.
Будь ласка, зачекайте...
Голі "занепокоєння" залишились у минулому.
Нам зараз і зброї, і медикаментів, і просто грошима завалюють!
смаплю тебе, прикацапленого...
Перше слово має бути за нею.
І якщо Пентагон не мусить вірити солдатам іноземної армії, то власний замміністра оборони - просто зобов'язана.
Це ж там на місці повинен бути хімік-фахівець і лікар-фахівец, та нев'епенна лабораторія.
@boomych
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https://twitter.com/boomych/status/1513947266666700810 1 ч
Марік. 21:25 12.04
- хлопці ок, підрозділ на позиції
- порт наш, орки знову намагалися і знову соснули
- була спланова та успішно проведена операція по приєднанню підрозділу 36 бригади до Азову
а як же страшні наслідки в разі застосування хім зброї
пів маріуполя знов накриє і така сама відмазка?
Формально эти вещества как бы не относятся к БОВ, но механизм воздействия на человека у них такой же, как и у зарина, зомана, табуна, веществ класса «новичок» - они все являются ингибиторами ацетилхолинэстеразы. Симптоматика отравления такая же.
Если эксперты ОЗХО смогут подтвердить применение подобных фосфорорганических веществ в Мариуполе, то по всем нормам это можно приравнять к применению химического оружия.
В Мариуполь было бы неплохо на всякий случай как-то доставить атропин или пралидоксим, а также диазепам (для снятия побочных эффектов).
Що про неї напишите?