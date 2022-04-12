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Миколаївська область (2205) Одеська область (2998) Херсонщина (5361)

За добу 12 квітня на південному напрямку знищено 12 окупантів, 11 одиниць техніки та польовий склад боєприпасів, - ОК "Південь"

херсонщина,техніка

Оперативне командування "Південь" оприлюднило результати російському опроу за добу 12 квітня.

Як інфформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці ОК "Південь".

У повідомленні зазначається: "На завершення сорок восьмої доби героїчного протистояння українського народу зухвалому ворожому вторгненню рашистів, залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння по об’єктах інфраструктури південних регіонів.

Розгублений та озлоблений невдачами ворог вдається до відчайдушних спроб покращити тактичне положення та повернутися на кордон Херсонської та Миколаївської областей. Але наші війська міцно утримують відбиті території, навіть під артилерійськими обстрілами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Миколаївщині ворожа ДРГ під виглядом біженців марно намагалася атакувати наші позиці, втратили 5 окупантів, - ОК "Південь"

За поточну добу на південних рубежах нашої оборони ворожі втрати склали 12 окупантів та 11 одиниці техніки, серед яких 3 БПЛА, 2 самохідні артилерійські установки, реактивна система залпового вогню "Град" та інша автомобільна техніка. Також, влучно знищено польовий склад боєприпасів противника.

Корабельне угруповання противника в Чорноморській операційній зоні залишається на попередньо зайнятих позиціях в умовах посилення шторму".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Південнобузькому напрямку ворог намагається утримати захоплену територію. Миколаїв та Олександрівку обстріляли з РСЗВ, - Генштаб

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Топ коментарі
+38
Ще гарна новина у стрічку...

У Маріуполі підрозділ миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Белінського в результаті спецоперації зміг вийти з оточення ворога та з'єднатися з полком "Азов".
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12.04.2022 23:11
+10
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12.04.2022 23:20
+6
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12.04.2022 23:23
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Ще гарна новина у стрічку...

У Маріуполі підрозділ миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Белінського в результаті спецоперації зміг вийти з оточення ворога та з'єднатися з полком "Азов".
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12.04.2022 23:11 Відповісти
Дайте пруф?
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13.04.2022 06:22 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/12/7339144/
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13.04.2022 20:34 Відповісти
Какая разница, главное результат, а он довольно хорош
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12.04.2022 23:18 Відповісти
Некоторые из экипажа успевают *****...ся. Потом возвращаются в части и становятся голодными ртами, попутно пугая и разлагая сослуживцев...

Всё правильно наши делают: если есть возможность - надо бить дистанционно.
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12.04.2022 23:25 Відповісти
Вода камінь точить
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12.04.2022 23:27 Відповісти
водка
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12.04.2022 23:33 Відповісти
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12.04.2022 23:20 Відповісти
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12.04.2022 23:23 Відповісти
Нехай цей вурдалака готується до параду...

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12.04.2022 23:32 Відповісти
сюда лучше уйло прифотошопить, все таки кацапская форма.
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12.04.2022 23:32 Відповісти
А контрнаступления на Юге как не было так и нет.Чем больше промедления тем реальнее то что там скоро появится ХНР.
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12.04.2022 23:35 Відповісти
Яна Супоровська


@YanaSuporovska

·
https://twitter.com/YanaSuporovska/status/1513968127826173958 46 мин



ЗСУ визволили понад 15 населених пунктів і просунулись углиб Херсонщини.
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12.04.2022 23:38 Відповісти
То це вдалий контрнаступ. Далі немає необхідності йти, бо потрібно добре закріпитися на визвроленій території, а потім вдарити ще раз. Головне відкинути подалі, щоб не товкли миколаївські лікарні, та мирних мешканців міста. Дякую ЗСУ.
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13.04.2022 19:12 Відповісти
12 занадто мало
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12.04.2022 23:37 Відповісти
берите автомат и вперед! Показывайте класс!
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13.04.2022 08:44 Відповісти
от ссыкуны. Сажают в броню только мехводов, что ли?
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12.04.2022 23:46 Відповісти
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12.04.2022 23:57 Відповісти
надписи разные.....
Но все равно, нижняя фотка душу греет)
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13.04.2022 08:46 Відповісти
 
 