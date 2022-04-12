Уряд додатково виділив 2,3 млрд на дешеві кредити та спростив реєстрацію сільгосптехніки, - Шмигаль

Уряд України додатково виділив у вівторок 2,3 млрд грн на програму "Доступні кредити 5-7-9", у межах якої уряд компенсує відсоткову ставку

Як інформує Цензор.НЕТ Із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Цю програму ми теж переформатували. Наразі кожен підприємець може отримати кредит під 0% у розмірі до 60 млн грн. Відсотки перед банком сплатить держава", – сказав він у своєму зверненні у вівторок увечері.

Шмигаль наголосив, що перезапуск та поновлення роботи бізнесу – необхідна умова стійкості економіки.

Прем'єр також зазначив, що уряд надає допомогу аграріям, і вже у всіх областях, окрім Луганської, розпочалася посівна кампанія.

"Надали їм (аграріям) пільгове фінансування вже на 3,5 млрд грн. На сьогоднішньому засіданні уряду ухвалили рішення про максимальне спрощення реєстрації сільгосптехніки. Робимо це для того, щоб посівна робота в полі ніде не зупинялася", – заявив Шмигаль.

Раніше у вівторок Мінфін повідомив, що в межах програми "Доступні кредити 5-7-9" з 21 лютого до 11 квітня було видано 1 391 кредит на загальну суму 3,95 млрд грн.

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