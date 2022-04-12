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Уряд додатково виділив 2,3 млрд на дешеві кредити та спростив реєстрацію сільгосптехніки, - Шмигаль

шмигаль

Уряд України додатково виділив у вівторок 2,3 млрд грн на програму "Доступні кредити 5-7-9", у межах якої уряд компенсує відсоткову ставку

Як інформує Цензор.НЕТ Із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це  повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Цю програму ми теж переформатували. Наразі кожен підприємець може отримати кредит під 0% у розмірі до 60 млн грн. Відсотки перед банком сплатить держава", – сказав він у своєму зверненні у вівторок увечері.

Шмигаль наголосив, що перезапуск та поновлення роботи бізнесу – необхідна умова стійкості економіки.

Прем'єр також зазначив, що уряд надає допомогу аграріям, і вже у всіх областях, окрім Луганської, розпочалася посівна кампанія.

"Надали їм (аграріям) пільгове фінансування вже на 3,5 млрд грн. На сьогоднішньому засіданні уряду ухвалили рішення про максимальне спрощення реєстрації сільгосптехніки. Робимо це для того, щоб посівна робота в полі ніде не зупинялася", – заявив Шмигаль.

Раніше у вівторок Мінфін повідомив, що в межах програми "Доступні кредити 5-7-9" з 21 лютого до 11 квітня було видано 1 391 кредит на загальну суму 3,95 млрд грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підприємці зможуть отримувати кредит до 60 млн грн під 0%, – Свириденко

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Прокинулись. А раніше цього не можна було зробити?
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12.04.2022 23:55 Відповісти
Купят люди технику . наконец без уродов которые тормозили такую продуктивную работу , Полякам давно так дали работать .посмотрите метра не засеянного у них не найдешь. сутками техника и автоматизирование фермы работают годами . Дайте денег на начало без взяточников и процентов удушающих и тут будет рай по продуктам .
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13.04.2022 00:06 Відповісти
Щойно отримав повідомлення що з Пороха зняли заборону виїзду за кордон.
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13.04.2022 00:08 Відповісти
И что? Порох он вроде патриот, ну и пиарится всегда при случает. Так что никуда он не уедет
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13.04.2022 00:17 Відповісти
 
 