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Зеленський (22411) Медведчук (1694)

Пропоную РФ обміняти Медведчука на наших хлопців і дівчат у російському полоні, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський запропонував Росії обміняти кума Путіна Віктора Медведчука на українських військовополонених.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте також: Зеленський підписав закон про 100% гарантію вкладів на період війни

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Топ коментарі
+66
что-то мне пару часов назад и подумалось - а будут ли его вообще судить? а вот и ответ.
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13.04.2022 00:27
+63
і пішли зелені понти....
100 кіло асфальту ще коцапам запропонуй на додаток.
клован на сцені....
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13.04.2022 00:26
+61
В таких случая в итоге расследования желательно не выйти на самих себя.
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13.04.2022 00:27
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Популизм - суть зеленой плесени...
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13.04.2022 18:02 Відповісти
Для начала надо разобраться как же он убег при таком-то героическом СБУ.
А то говорят его прислуги же и отпустили

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров дал сбежать Виктору Медведчуку, Андрею Портнову, а также сыну Портнова. Об этом заявили в Центре противодействия коррупции (ЦПК) в https://www.facebook.com/antac.ua/posts/5011260075639409 Facebook .

Кроме того, , Татаров пытается разблокировать замороженные в Украине счета компании путинского олигарха Дерипаски - Николаевского глиноземного завода.

И это еще далеко не все, что делает Татаров прямо сейчас - во время войны», - сообщают в ЦПК (Центр протидії корупції)
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13.04.2022 18:33 Відповісти
ПРОПОНУЮ ЗЕЛЕНСЬКОМУ, як державному діячу за посадою, СПЕРШУ ДУМАТИ ПРО ПРАВОСУДДЯ, А НЕ ПРО ГЕШЕФТ!
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13.04.2022 18:35 Відповісти
Генепрокурор ВЕНЕДИКТОВА и ее заместитель "слили" дело Татарова - Bihus.info
ТАТАРОВ ПОМОГ УБЕЖАТЬ МЕДВЕДЧУКУ И ПОРТНОВЫМ - ЦПК
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13.04.2022 18:36 Відповісти
Я вот слушал только что жополиза Арестовича где он рассказывал про иронию, что Медведчук так ненавидящий все украинское пытался сбежать в форме ВСУ. А у меня вопрос - разве форма ВСУ это то, что сгодится для перехода границы?
Перейти границу можно двумя путями - через официальный пункт пропуска или нелегально, так сказать "лесами". Но дело в том, что в обеих этих случаях такому "бегунку" одеваться в военную форму - это верх тупизма!
Для такого дела нужна гражданская одежда!
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13.04.2022 18:46 Відповісти
А кто у нас Татаров?

Заступник Ермака

И чем он занимается?
Глава ОПУ Ермак перераспределил обязанности между замами.
Татарову поручили курироватьуголовную юстицию
Уголовная юстиция - это все органы досудебного следствия, прокуратура, судьи
И вся эта мощная компания не уследила за Мудачуком?

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13.04.2022 18:50 Відповісти
Так для начала с них надо спросить! (Ермак- Татаров - Венедиктова)
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13.04.2022 18:52 Відповісти
И почему только за Мудачука взялись?

ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЙ «СЛУГА НАРОДА» УДРАЛ В РОССИЮ НАКАНУНЕ ВОЙНЫ

Упоминание Вадима Слюсарева исчезло с официального сайта партии власти.

Член партии "Слуга народа" и ОДИН ИЗ КУРАТОРОВ ПАРТИИ В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Вадим Слюсарев 18 февраля уехал из Украины в Российскую Федерацию,

сообщает https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/22/7333657/ Украинская правда со ссылкой на данные базы российской пограничной службы, оказавшиеся в распоряжении редакции.

Так, по данным базы 18 февраля, Слюсарев въехал в Россию на авто через КПП "Нехотеевка".

В 2006-2012 годах Слюсарев был помощником народного депутата 5-го и 6-го созывов от «Партии регионов» Артема Пшонки.

Был причастен к формированию мажоритарщиков от «Слуги Народа» на парламентских выборах в 2019 году
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13.04.2022 18:55 Відповісти
Меня интересует появилась ли эта «гениальная «идея»сама по себе в голове у Зеленского или это была идея Ермака..уж очень попахивает «работой на «пу»?Вчера я только задавала вопрос ,каким образом «пу»будет освобождать своего «крота»..,а сегодня Зеленский выдаёт такую «идею»..Я в случайности на верю..СБУ СЕКРЕТНО разрабатывают эту сложную операцию ,находят и арестовывает «Медведчука» для того ,чтобы его обменять ..Это полный абсурд ..для наивных ..Таких как «медведчук»нужно народно и по всей строгости закона судить за многолетнюю измену Родине ,подрывную деятельность в Украине,возможное причастие к возникшей войне . его нужно посадить в тюрьму и через лет 10 можно и обменять Это показательный материал ,для тех ,кто работает «кротами»на «пу» и его режим..Я не против обмена ,но в Украине достаточно обменного высокорангового материала ,чтобы произвести эффективный обмен ..
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13.04.2022 18:58 Відповісти
Кум Медведчук був гаманцем Пу для оплати і вербовки кротів. Хай він зливає дані про зрадників і дії Пу, та буде свідком на міжнародних судах проти них! Обмін, як з Цемахом не потрібний!
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13.04.2022 22:05 Відповісти
До речі

У поданій у 2020 році декларації ВІКТОР МЕДВЕДЧУК

ЗАСВІДЧИВ БІЗНЕС-ПАРТНЕРСТВО СВОЄЇ РОДИНИ

З ІГОРЕМ КОЛОМОЙСЬКИМ у трьох телеканалахи- «1+1», «2+2» і «ТЕТ».
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13.04.2022 18:59 Відповісти
И что там менять одного этого Кощея Мудачука на одного пленного?

Будет гораздо весомее присоединить к нему Ермака, Татарова, Бенедиктову, которые дали сбежать уроду.
За такую "могучую кучку" нам больше пленных отдадут
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13.04.2022 19:03 Відповісти
На Маріуполь обміняти медведчука можна.
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13.04.2022 19:05 Відповісти
минимум на Крым
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13.04.2022 19:52 Відповісти
Обмін Медведчука - це Цемах2 ! Безпечна доставка в палац до Пу?! А цей кум є свідок проти дій Пу і кротів для міжнародного суду!
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13.04.2022 22:19 Відповісти
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