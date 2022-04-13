Загальний список "двохсотих" для РФ дуже швидко сягне позначки в 20 тис. людей, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував втрати російських військ під час вторгнення до України.

Про це президент заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Загальний список "двохсотих" для РФ дуже швидко сягне позначки в 20 тис. людей. Буквально днями. Якщо не сьогодні ввечері. А що потім? 30 тис. вбитих? 40? Сьогодні в Росії вкотре прозвучало, що їхні так звана "спецоперація" нібито йде за планом.

Але, якщо чесно, ніхто в світі не розуміє, як взагалі міг з'явитись такий план. Як міг з'явитись план, який передбачає загибель десятків тисяч своїх солдатів. Трішки більше, ніж за місяць війни. Хто міг затвердити такий план, і який фінальний рівень своїх втрат для цієї людини є прийнятним. Десятки чи все ж сотні тисяч загиблих росіян.

Очевидно, що кількість загиблих цивільних українців у Москві нікого не хвилює. Там кажуть, що роблять все заради людей, заради Донбасу. Але навіть у часи Другої світової війни Донбас не бачив такої жорстокості. І від кого? Від російських військ. На Донбасі повторили історію блокади Ленінграду. Навіщо?" - наголосив президент.

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