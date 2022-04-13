УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3893 відвідувача онлайн
Новини Війна
4 033 19
Зеленський (22411)

Загальний список "двохсотих" для РФ дуже швидко сягне позначки в 20 тис. людей, - Зеленський

200,груз

Президент Володимир Зеленський прокоментував втрати російських військ під час вторгнення до України.

Про це президент заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Загальний список "двохсотих" для РФ дуже швидко сягне позначки в 20 тис. людей. Буквально днями. Якщо не сьогодні ввечері. А що потім? 30 тис. вбитих? 40? Сьогодні в Росії вкотре прозвучало, що їхні так звана "спецоперація" нібито йде за планом. 

Але, якщо чесно, ніхто в світі не розуміє, як взагалі міг з'явитись такий план. Як міг з'явитись план, який передбачає загибель десятків тисяч своїх солдатів. Трішки більше, ніж за місяць війни. Хто міг затвердити такий план, і який фінальний рівень своїх втрат для цієї людини є прийнятним. Десятки чи все ж сотні тисяч загиблих росіян.

Очевидно, що кількість загиблих цивільних українців у Москві нікого не хвилює. Там кажуть, що роблять все заради людей, заради Донбасу. Але навіть у часи Другої світової війни Донбас не бачив такої жорстокості. І від кого? Від російських військ. На Донбасі повторили історію блокади Ленінграду. Навіщо?" - наголосив президент.

Також дивіться: Пропоную РФ обміняти Медведчука на наших хлопців і дівчат у російському полоні, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
"Наолеон БоНеВтік" увесь час, постійно апелює до кацапів і чогось у них просить. То миру, то жалості до своїх... Розуму собі попроси, опудало...
показати весь коментар
13.04.2022 00:47
+7
Под Херсоном уже и блокпостов нет, все свалили , а наши не заходят.
показати весь коментар
13.04.2022 00:41
+5
Так там уже більше, якщо врахувати померлих 300х, яких вони забрали з собою.
показати весь коментар
13.04.2022 00:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так там уже більше, якщо врахувати померлих 300х, яких вони забрали з собою.
показати весь коментар
13.04.2022 00:36 Відповісти
Щоб їх план не був актуальним,просто зламати,але не відкладайте в довгий ящик
показати весь коментар
13.04.2022 00:38 Відповісти
Под Херсоном уже и блокпостов нет, все свалили , а наши не заходят.
показати весь коментар
13.04.2022 00:41 Відповісти
https://gazeta.ua/articles/np/_na-hersonschini-zsu-zvilnili-15-naselenih-punktiv/1082093 Процесс идет
показати весь коментар
13.04.2022 00:46 Відповісти
І що ж Залужний з Муженком без тебе роблять увесь цей час...
показати весь коментар
13.04.2022 00:50 Відповісти
чем больше -тем лучше, горбатого могила исправит
показати весь коментар
13.04.2022 00:41 Відповісти
Не сумели Португалию догнать
Не сумели ВВП удвоить
С Ё-мобилем что-то не срослось
И решили их пока не строить

Не привык народ роZZийский горевать
Новый план готов для исполнения
- Будем украинцев убивать!
Возродим РоZZийскую Империю!

Что же дальше? Можно не гадать
Как всегда РоZZию ждет облом
А пока встречай РоZZия- мать
Партию заполненных гробов.
показати весь коментар
13.04.2022 00:42 Відповісти
Им мясо не жалко. Положат тысяч 40-50 и остановятся. Думаю так.
показати весь коментар
13.04.2022 00:47 Відповісти
"Наолеон БоНеВтік" увесь час, постійно апелює до кацапів і чогось у них просить. То миру, то жалості до своїх... Розуму собі попроси, опудало...
показати весь коментар
13.04.2022 00:47 Відповісти
А ти б якби був президентом, перше що зробив би - з'їбався за кордон.
Сиди мовчки і не розповідай, як треба робити, а як ні.
Експєрд.
показати весь коментар
13.04.2022 09:41 Відповісти
Не треба всіх судити по собі.
показати весь коментар
13.04.2022 10:17 Відповісти
Багато років працював експертом в різних соціальних проектах як в Україні так і за кордоном. Моя професія і кваліфікація дозволяє "розповідати як потрібно робити". И ти, Тьомка, бігом в касу "тратіть дєньгі своєй нєвєсти вмєстє"...
показати весь коментар
13.04.2022 15:36 Відповісти
ЯКИХ,***** ЛЮДЕЙ ???
показати весь коментар
13.04.2022 02:11 Відповісти
Та пуйло миллион положит и не моргнет,ему вообще пох на рашоскот.Главное-в войнушки пиграть и величие почесать.
показати весь коментар
13.04.2022 02:40 Відповісти
уже больше. 19+ армии, около 6 тыщ вагнеров, а ордло вообще не считали.
показати весь коментар
13.04.2022 04:00 Відповісти
ну только не надо обманывать народ Украины... счет подохших кацапских подонков давно перевалил за минимум 30 тысяч... т.е. 10 тысяч просто размазаны по стенкам башен или полностью выгорели...
показати весь коментар
13.04.2022 05:10 Відповісти
План по организации "отдельного" народа Донбасса, как и Крымнаш, как и защиту рускаязычных, как и нацистов, как и войну... Организовали кремляди заради сохранения своей тоталитарной власти, а не заради защиты своего и нашего народов, напротив используя жизни людей...
показати весь коментар
13.04.2022 05:27 Відповісти
 
 