Медведчук буде як показовий приклад, навіть ексолігарх не врятувався, дістанемо кожного, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна встановить повну правду про всіх росіян, які чинили звірства на території України.
Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"З'являється дедалі більше свідчень та інших офіційних даних слідства про жахливі злочини окупантів у тих районах, куди вони змогли, на жаль, зайти. Про нелюдську жорстокість російських військових щодо до жінок, до дітей. Про численні зґвалтування.
Не всі серійні ґвалтівники доходили до такого ступеня жорстокості, до якого дійшли російські солдати.
Безумовно, ми встановимо повну правду про всіх цих нелюдів. Скільки б часу та зусиль для цього не знадобилося, ми всіх знайдемо.
І хай Медведчук вам буде як показовий приклад. Навіть колишній олігарх не врятувався. Що вже говорити про набагато простіших злочинців із російської глибинки. Дістанемо кожного", - наголосив президент.
Будь ласка, зачекайте...
шуфрича теж ловили і ШО?
Не удивлюсь, если отпустят.
В идеале расстрелять этого гандона
Зе та єрмака,баканова,татарова..
сцять тож видумали обмін
Ніякого обміну без суда
Позов на суму $34,5 млн вже подано до Окружного суду округу Колумбія, повідомляє https://p.dw.com/p/49o7c Deutsche Welle .
Джерело: https://biz.censor.net/n3333490
"Под "кумом" уже не ходишь???
"Выгльондаш як стары дядек, курва"!
2. Де Коломойський?
А ну дістань бородату бабусю.
00:56
Депутат Верховной Рады, лидер партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук был задержан Службой безопасности Украины за пределами Киева, рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
«Медведчук не был в Киеве. Его взяла Служба безопасности Украины, которая, скажем так деликатно, искала, искала и нашла», - цитируют Арестовича украинские СМИ.
Советник главы Офиса президента Украины утверждает, что Медведчук является очень ценным ресурсом, который может рассказать, кто продвигал пророссийские настроения в Украине.
В то же время другой советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что власти России хотели бы ликвидировать главу ОПЗЖ: «Медведчуку сегодня, чтобы выжить, нужно спрятаться в украинской тюрьме. С гарантированным многолетним тюремным сроком. В РФ его обязательно ликвидируют как человека, который регулярно врал о настроениях в Украине, воровал деньги и в итоге стал одним из инициаторов войны».
Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала Медведчука. В спецслужбе подтвердили эту информацию.
твій екзамен це коломойський от ми і подивимся який ти порець в реальності
По-моєму це брєд. В нас є кого міняти, а це чмо має сидіти.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/13/7339184/
А тут - Боже! - самий піар! СБУ: ніби то велика, складна, успішна операція! Сам Президент наказав! Такий успіх пана Баканова!
Здається , пан Зеленський та "слуги" продовжують виборчу кампанію. А в країні війна, і СБУ є чого робити.
а Зе наляканий,мечеться..сціть..
Громадянина України, знаходящегося під слідством...
На що це схоже?
Так от у чому мертвечук, аказиваіца, винний, у тому, що він ексолігарх... ну-ну, не спалився зеля
А тут - Боже! - самий піар! СБУ: ніби то велика, складна, успішна операція! Сам Президент наказав! Такий успіх пана Баканова!
Здається , пан Зеленський та "слуги" продовжують виборчу кампанію. А в країні війна, і СБУ є чого робити.
А тут - Боже! - самий піар! СБУ: ніби то велика, складна, успішна операція! Сам Президент наказав! Такий успіх пана Баканова!
Здається , пан Зеленський та "слуги" продовжують виборчу кампанію. А в країні війна, і СБУ є чого робити.