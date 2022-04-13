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Зеленський (22411) Медведчук (1694)

Медведчук буде як показовий приклад, навіть ексолігарх не врятувався, дістанемо кожного, - Зеленський

сбу,медведчук

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна встановить повну правду про всіх росіян, які чинили звірства на території України.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"З'являється дедалі більше свідчень та інших офіційних даних слідства про жахливі злочини окупантів у тих районах, куди вони змогли, на жаль, зайти. Про нелюдську жорстокість російських військових щодо до жінок, до дітей. Про численні зґвалтування.

Не всі серійні ґвалтівники доходили до такого ступеня жорстокості, до якого дійшли російські солдати.

Безумовно, ми встановимо повну правду про всіх цих нелюдів. Скільки б часу та зусиль для цього не знадобилося, ми всіх знайдемо.

І хай Медведчук вам буде як показовий приклад. Навіть колишній олігарх не врятувався. Що вже говорити про набагато простіших злочинців із російської глибинки. Дістанемо кожного", - наголосив президент.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пропоную РФ обміняти Медведчука на наших хлопців і дівчат у російському полоні, - Зеленський. ВIДЕО

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Топ коментарі
+42
и коломойского тоже достанешь, вова???
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13.04.2022 00:52
+31
Минуточку, давайте разделять оккупантов и своего фрукта Медведчука. Хайп хайпом, но муйню городить всё-таки не надо. По этому персонажу необходимо полноценное следствие, показания на всю антиукраинскую братву гадившую годами и до сих пор у власти околачивающуюся, на все деньги полученные от бункерного и потраченные у нас тут и прочее-прочее. А не ещё не успели принять, уже менять на кого-то. Всё-таки не надо юридические процедуры и уголовную и финансовую ответственность превращать в очередную клоунаду
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13.04.2022 00:52
+27
1. Так хто Медвечука спочатку відпустив?
2. Де Коломойський?

А ну дістань бородату бабусю.
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13.04.2022 00:59
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Та будЕ вже, а то аж підскакуєш від радості.
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13.04.2022 00:47 Відповісти
тримайте мене семеро...
шуфрича теж ловили і ШО?
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13.04.2022 00:47 Відповісти
и шо. Отпустили
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13.04.2022 00:48 Відповісти
Такий чистенький,поголений хоч і з патлами. Вибачте,але нагадає Чаус 2. Баканов ховався десь,а тут бах і олігарх-кум. Замість неприємних питань про Чонгар сценарій цього депутата. Щось вам приготували інше і погане,якщо цей скелет витягли
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13.04.2022 01:03 Відповісти
То, что ему дали постричься и приодели это нормально. Тут никакой конспирологии.
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13.04.2022 03:27 Відповісти
Уже пишут обменять его.
Не удивлюсь, если отпустят.
В идеале расстрелять этого гандона
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13.04.2022 00:47 Відповісти
Якщо можна врятувати наших військових поимінявши їх на Медведчука то я за, його на московії все одно чекає те саме що і в Україні.
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13.04.2022 01:02 Відповісти
У кацапів інша логіка - пропаганда використає звільнення мертвечука на повну потужність а кірюша гундяєв оголосить його "страстотєрпцем" і "святим мучєніком" відразу після смерті в результаті "жєстокіх питок і отравлєнія в застєнках нациков".
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13.04.2022 01:18 Відповісти
хай спочатку розповість про дії
Зе та єрмака,баканова,татарова..
сцять тож видумали обмін
Ніякого обміну без суда
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13.04.2022 01:31 Відповісти
Коли буде висіти на смереці , тоді повірю. Поки лише слова.
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13.04.2022 00:48 Відповісти
Хотелось бы и Мецгера видеть в наручниках и за решеткой, а не заместителем Министра.
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13.04.2022 00:48 Відповісти
и коломойского тоже достанешь, вова???
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13.04.2022 00:52 Відповісти
Имейте совесть😁
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13.04.2022 01:00 Відповісти
Бєня, як постраждалий внаслідок війни, відсуджує гроші параші, які США заблокували через війну в Україні і які обіцяли передати Україні для відбудови.
Позов на суму $34,5 млн вже подано до Окружного суду округу Колумбія, повідомляє https://p.dw.com/p/49o7c Deutsche Welle .
Джерело: https://biz.censor.net/n3333490
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13.04.2022 01:10 Відповісти
Так бєня ж нє алигарх.
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13.04.2022 11:05 Відповісти
зачем сейчас ослаблять оборону Украины? кто от этого выиграет кроме путина? Коломойский сейчас в Днепре, а его Корбан руководит теробороной Днепра - все как в 2014-м. поцом надо быть, что бы это разрушить.
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13.04.2022 12:36 Відповісти
Минуточку, давайте разделять оккупантов и своего фрукта Медведчука. Хайп хайпом, но муйню городить всё-таки не надо. По этому персонажу необходимо полноценное следствие, показания на всю антиукраинскую братву гадившую годами и до сих пор у власти околачивающуюся, на все деньги полученные от бункерного и потраченные у нас тут и прочее-прочее. А не ещё не успели принять, уже менять на кого-то. Всё-таки не надо юридические процедуры и уголовную и финансовую ответственность превращать в очередную клоунаду
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13.04.2022 00:52 Відповісти
как бы в этом расследовании на самого себя не выйти - с медведчуком были завязаны почти все политики и иксперды особнено те которых раскручивали на его же ватных тв-каналах и журнашлюшки тоже напряглись
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13.04.2022 03:06 Відповісти
Напоминаем, что Подоляк и его ботня работали на Медведчука до 19 года.
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13.04.2022 03:26 Відповісти
тогда за виктора-кума-путина можно быть спокойным там еще баканов кореш так что в застенках СБУ ему ничего не угрожает..
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13.04.2022 04:34 Відповісти
то ж уже наверно работают на Украину
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13.04.2022 12:33 Відповісти
Витя, а чё так приуныл???
"Под "кумом" уже не ходишь???
"Выгльондаш як стары дядек, курва"!
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13.04.2022 00:56 Відповісти
голова сбу бакланов по совместітельству друг дитинства зеленського біженець мандрівник по європам, намалювався в Україні. тільки поставив чемодани. пішов затримувати медведчука.
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13.04.2022 00:56 Відповісти
Не бігав по європах, а виконував завдання. Не здивуюсь, якщо особисто охороняв Лєнку.
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13.04.2022 11:08 Відповісти
дійстанемо і обміняємо, угу
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13.04.2022 00:56 Відповісти
Якщо забути про особу, заява Зеленського майже точно повторює його твердження на адресу Ріфа. Різниця в тому, що в цьому випадку суспільство не буде наполягати на неупередженості правосуддя. В тому році зелені без належних юридичних підстав закрили ведмечуківські канали. І суспільство це вітало. Зараз вони обійшлися без підстав, щоби закрити мовлення незалежним ЗМІ. Тож далі зелені будуть занурювати країну в парадигму "Своїм все - ворогам закон".
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13.04.2022 00:58 Відповісти
1. Так хто Медвечука спочатку відпустив?
2. Де Коломойський?

А ну дістань бородату бабусю.
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13.04.2022 00:59 Відповісти
Коломойський в Дніпрі - Філатов підтвердив. Корбан - керує теробороною Дніпра.
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13.04.2022 12:43 Відповісти
Медведчук должен сидеть в Гааге и ждать остальных ребят.
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13.04.2022 01:07 Відповісти
Офис Зеленского рассказал детали задержания Медведчука
00:56

Депутат Верховной Рады, лидер партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук был задержан Службой безопасности Украины за пределами Киева, рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.



«Медведчук не был в Киеве. Его взяла Служба безопасности Украины, которая, скажем так деликатно, искала, искала и нашла», - цитируют Арестовича украинские СМИ.

Советник главы Офиса президента Украины утверждает, что Медведчук является очень ценным ресурсом, который может рассказать, кто продвигал пророссийские настроения в Украине.

В то же время другой советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что власти России хотели бы ликвидировать главу ОПЗЖ: «Медведчуку сегодня, чтобы выжить, нужно спрятаться в украинской тюрьме. С гарантированным многолетним тюремным сроком. В РФ его обязательно ликвидируют как человека, который регулярно врал о настроениях в Украине, воровал деньги и в итоге стал одним из инициаторов войны».

Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала Медведчука. В спецслужбе подтвердили эту информацию.
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13.04.2022 06:07 Відповісти
показовый прыклад чего? неврятувався от чего? а может наоборот, вы таким образом легализуете его порятунок???
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13.04.2022 01:11 Відповісти
Мне это напоминает, что человеку гавном глаза замазали, "типа сбежал", а потом воды дали умыться - спасители, "типа арестовали". На кого это рассчитано
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13.04.2022 01:13 Відповісти
Может сбежал. Инфу нам не дают и героизм отдельных сбушников я не хочу принижать. Но вот мы не знаем что было. Был ли там героизм или это просто какой-то цирк очередной от зеленых.
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13.04.2022 03:25 Відповісти
Ага,самі заховали і самі знайшли. Креативно
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13.04.2022 01:14 Відповісти
Презедент , думаєш українці дурні?

твій екзамен це коломойський от ми і подивимся який ти порець в реальності
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13.04.2022 01:14 Відповісти
поки не обміняли хоч ***** там дайте
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13.04.2022 01:15 Відповісти
Зе одразу запропонував обміняти його на військовополонених.
По-моєму це брєд. В нас є кого міняти, а це чмо має сидіти.
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13.04.2022 01:23 Відповісти
если его обменяют значит его задержание липовая туфта - тоже самое что и с Цемахом самым важным свидетелем - зеленский отпустил к путину
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13.04.2022 03:10 Відповісти
Студія "квартал".
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13.04.2022 08:21 Відповісти
после войны Зеленский впервые в истории установит «антивоенную диктатуру»
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13.04.2022 01:23 Відповісти
Зеленський запропонував обміняти затриманого Віктора Медведчука на українців, які потрапили у російський полон.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/13/7339184/
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13.04.2022 01:28 Відповісти
значит НАРОД ОПЯТЬ ОБМАНУЛИ только один пиар
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13.04.2022 03:11 Відповісти
Показали черговий відосик.
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13.04.2022 03:33 Відповісти
але і відосику немає , лише два фото...
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13.04.2022 07:41 Відповісти
МЕДВЕДЧУК НЕ ЗМІГ НЕЛЕГАЛЬНО ПЕРЕЙТИ КОРДОН,І КВАРТАЛ РОЗІГРАВ НАМ ВИСТАВУ З МЕТОЮ ОФІЦІЙНОЇ ЕВАКУАЦІЇ НОСІЯ НЕБЕЗПЕЧНОЇ ІНФИ ПІД ВИГЛЯДОМ ОБМІНУ НА «НАШИХ ХЛОПЦІВ ТА ДІВЧАТ».
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13.04.2022 01:45 Відповісти
Подивимось на іншу сторону: а чого, власне, така метушня? - Заарештували Медведчука. Звісно, дуже добре, що його заарештували, бо є всі підстави для звинувачень Медведчука в злочинах проти держави Україна. Далі: слідство, обвинувачення, суд і вирок. Більш ніяких законних варіантів немає. Ніяких "обмінів".
А тут - Боже! - самий піар! СБУ: ніби то велика, складна, успішна операція! Сам Президент наказав! Такий успіх пана Баканова!
Здається , пан Зеленський та "слуги" продовжують виборчу кампанію. А в країні війна, і СБУ є чого робити.
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14.04.2022 16:59 Відповісти
щось дивлюсь -мертвечук спокійний,поголений,у чистому одязі..
а Зе наляканий,мечеться..сціть..
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13.04.2022 01:52 Відповісти
Зе уже запропонував ОБМІНЯТИ Медведчука!
Громадянина України, знаходящегося під слідством...
На що це схоже?
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13.04.2022 02:01 Відповісти
Коли закінчиться війна, потрібно б було, випустити цього ******** до людей. Людей з Маріуполя, Харківа, Севеодонецька та т. д. Люди я думаю, задали би йому декілька запитань.
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13.04.2022 02:17 Відповісти
Разом з Зеленським .
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13.04.2022 04:21 Відповісти
и на кого эта зеленая морда намекает? И не снят вопрос о начальнике транспортого цеха, Коломойском, который за полтора месяца войны, после тысяч убитых и раненных, из себя слова не выдавил. Где начальник транспортного цеха? Он в зале?
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13.04.2022 02:26 Відповісти
А давайте его повесим в прямом эфире. Или посадим на кол. Или четвертуем.
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13.04.2022 02:28 Відповісти
Он же под арестом сидел. Если честно я ничего не понял. Сидел под арестом, потом туда зашли СБУшники, потом говорили что он сбежал. Как сбежал? Куда сбежал? Никто ничего не говорит. Так что я не понимаю чего мы тут празднуем.
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13.04.2022 03:24 Відповісти
СБУ випустив, СБУ піймав. Слава СБУ.
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13.04.2022 06:35 Відповісти
Меня если честно Портнов бы намного больше порадовал. Медведчук это вечный фейл, а Портнов столько нам гадостей наделал, что не сосчитать.
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13.04.2022 03:28 Відповісти
А що там із шуфричем?
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13.04.2022 03:31 Відповісти
Шуфрич подбирает военную форму по размеру.
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13.04.2022 04:29 Відповісти
молодцы, хорошо, никакой зрады нет.
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13.04.2022 04:04 Відповісти
Следующий предатель зе... надо ловить
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13.04.2022 04:33 Відповісти
Наш Зеля вже запропонував поміняти Медведчука на наших полонених. Повна дурість. Віддавати можна лише після того, як з Медведчука витряхнуть усе, що тільки можна - фінанси, зв'язки, бізнес та інше. Не стану кричати про зраду, але це схоже на підшковхування недалекого Зелі проросійським оточенням в інтересах московії. У нас достатньо московитських полонених. Це моя думка.
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13.04.2022 06:34 Відповісти
,Нічого не вчить цього кулоуна,ПІАР--це ГОЛОВНЕ!!! До речі,а вибачення привселюдно він попросив у **вбивць** Шеремета,можливо і компенсацію проплатив з особистої кишені!!! Давай слідство,суд,а потім вже ПІАР!!!! І може не на полонених робити обмін,а на ще ЖИВИХ захисників Маріка!!! Полонені ще посидять,а от оборонці Маріка.... Бережи їх БОЖЕ!!!!!
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13.04.2022 07:15 Відповісти
Где Беня? В догонку: а где Тищенко "Оболонский" и его семейство?
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13.04.2022 07:16 Відповісти
Мураев,Тупицкий і саме головне Портнов чому дали втікти?коли будете доставать?
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13.04.2022 07:18 Відповісти
і Коломойського? Правда?
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13.04.2022 07:43 Відповісти
Ти диви як швидко відволікають від Маріупола,від рік крові по всій Україні...Ой не смішіть: спасли від фсб росії....може дати йому героя?Можете арештувати майно і відпустити...але яка гра бєніренигата???Дати всім сбушникам ,що приймали участь по спасінню (затриманню) -" героя посмертно" або відправити в Маріуполь до Азова разом з куркою бєнядіктовую!Іспанський стид-народу кинули кістку на фоні гибелі десятків тисяч замордованних українців....про що оце....БОЖЕ,як противно і не сумісно з тим жахом що є!!!
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13.04.2022 07:48 Відповісти
Не удивлюсь, если Вава начнет суетиться на счет обмена медведчука, как суетился за цемаха.
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13.04.2022 07:49 Відповісти
Понятно, что для того чтобы передать-обменять надо сначала задержать.
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13.04.2022 07:56 Відповісти
В америку його, і хай дає свідчення, як він українських зрадників фінансував.
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13.04.2022 07:58 Відповісти
ого, скоро і кума-поцьку зловлять ))
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13.04.2022 08:05 Відповісти
Головне коломойського пов'язати і в США відправити... Але після медведчука чекаю ще заарештованих портнова, погребинського і татарова який їм допомагав тікати...
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13.04.2022 08:05 Відповісти
Коломойський з Корбаном зараз, як і в 14-мо році займаються обороною Дніпра. Це ким треба бути, щоб ЗАРАЗ призивати його пов'язати? закінчиться війна - поновляться справи, поновиться політична пропаганда - все повернеться, але ж наразі це недоречно.
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13.04.2022 12:41 Відповісти
А як там бородата бабушка поживає? Її не чути 2 місяці. Може здохла?
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13.04.2022 08:20 Відповісти
Зрадофильі очень недовольньі поимкой Медведчука , а вся Украина ждет его показаний на подельников - политиков , особенно замаскированньіх .
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13.04.2022 08:26 Відповісти
Бородату бабушку достань спочатку,"доставальщик" довбаний
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13.04.2022 08:40 Відповісти
Так ты и себя достанешь....
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13.04.2022 09:41 Відповісти
А чи розкаже Медведчук про свою співпрацю з Порошенко та іншими діючими політиками, чиновниками України?




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13.04.2022 10:23 Відповісти
Навіть колишній олігарх не врятувався

Так от у чому мертвечук, аказиваіца, винний, у тому, що він ексолігарх... ну-ну, не спалився зеля
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13.04.2022 10:37 Відповісти
Які гучні та красиві промови для прикриття легалізованого виїзду Медведчука на Кацапію до кума да самки. Без покарання. На нього справа відкрита. Правда тільки відкрита. Більш нічого крім цього шоу не відбулося.
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13.04.2022 11:17 Відповісти
А шо говорят сейчас галайки, которые врали, что Татаров помог Медведчуку удрать с Украины?
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13.04.2022 12:37 Відповісти
Якщо не помиляюсь,мова була про Портнова і братів Суркісів.
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13.04.2022 18:42 Відповісти
якщо не помиляюсь, то й про медведчука також. з часом дізнаємось скільки правди і в тій інформації
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13.04.2022 20:37 Відповісти
Цікаво, цю пламєнную рєчь йому єрмак написав?
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13.04.2022 15:21 Відповісти
Подивимось на іншу сторону: а чого, власне, така метушня? - Заарештували Медведчука. Звісно, дуже добре, що його заарештували, бо є всі підстави для звинувачень Медведчука в злочинах проти держави Україна. Далі: слідство, обвинувачення, суд і вирок. Більш ніяких законних варіантів немає. Ніяких "обмінів".
А тут - Боже! - самий піар! СБУ: ніби то велика, складна, успішна операція! Сам Президент наказав! Такий успіх пана Баканова!
Здається , пан Зеленський та "слуги" продовжують виборчу кампанію. А в країні війна, і СБУ є чого робити.
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14.04.2022 16:59 Відповісти
Подивимось на іншу сторону: а чого, власне, така метушня? - Заарештували Медведчука. Звісно, дуже добре, що його заарештували, бо є всі підстави для звинувачень Медведчука в злочинах проти держави Україна. Далі: слідство, обвинувачення, суд і вирок. Більш ніяких законних варіантів немає. Ніяких "обмінів".
А тут - Боже! - самий піар! СБУ: ніби то велика, складна, успішна операція! Сам Президент наказав! Такий успіх пана Баканова!
Здається , пан Зеленський та "слуги" продовжують виборчу кампанію. А в країні війна, і СБУ є чого робити.
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14.04.2022 16:59 Відповісти
 
 