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12 квітня збито російський штурмовик Су-25. Це 300-та уражена ціль із початку війни, - Повітряні Сили

су

Командування Повітряних Сил ЗСУ оприлюднило інформацію, що 12 квітня збито російський штурмовик Су-25. Це 300-та уражена ціль в небі з початку російського вторгнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Командування Повітряних Сил. 

У повідомленні зазнчається: "12 квітня на Сході та Півдні України, де найбільше здійснює авіанальоти російська авіація, спостерігалась не надто сприятлива погода для виконання завдань. Тож інтенсивність польотів ворожої авіації була низькою.

Втім це не завадило зенітним ракетним військам Повітряних Сил Збройних Сил України вразити ворожий штурмовик Су-25!

А це – 300-та ювілейна поітряна ціль зенітних ракетних військ, збита із початку широкомасштабного вторгнення рашистів в Україну!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 11 квітня знищений літак, 2 гелікоптери та 4 безпілотники російських окупантів, - Повітряні Сили

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Топ коментарі
+27
Бийте , хлопці , їх . Бийте нещадно. Нехай кацапня сереться в галіфе лише від думки , що прийдеться за штурвал сісти
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13.04.2022 00:51
+21
Які там у них сили? - космічні? - ну значить подарунок до дня космонавтики - вони обожнюють круглі цифри.
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13.04.2022 00:53
+18
Слава ВСУ!!!
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13.04.2022 00:51
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Бийте , хлопці , їх . Бийте нещадно. Нехай кацапня сереться в галіфе лише від думки , що прийдеться за штурвал сісти
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13.04.2022 00:51 Відповісти
Слава ВСУ!!!
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13.04.2022 00:51 Відповісти
Смерть ворогам!
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13.04.2022 00:59 Відповісти
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13.04.2022 00:52 Відповісти
Який ідіот робив цей малюнок?
На ньому цивільний літак в кольорах аерофлоту
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13.04.2022 10:38 Відповісти
Які там у них сили? - космічні? - ну значить подарунок до дня космонавтики - вони обожнюють круглі цифри.
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13.04.2022 00:53 Відповісти
ВКС - Воєнно-Копитні Сили.
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13.04.2022 01:37 Відповісти
Поздравление ВКС РФ с Днём космонавтики
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13.04.2022 00:56 Відповісти
федераст-космонавтиков с днём космонавтики
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13.04.2022 01:26 Відповісти
Шарахніть по аеродрому в Воронежі, там 32 винищувачі.
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13.04.2022 00:58 Відповісти
Ну так, ювілейна цифра 300 шт)))
Сьогодні ж "дЄнь кАсмАнавтики"
ВКС......ФСЬО)))
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13.04.2022 01:02 Відповісти
Вже майже 300 русопоців стали "касманавтами"
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13.04.2022 07:48 Відповісти
Слава ВСУ! Научиться бы их брать в трофей. Цыгане не помогут.
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13.04.2022 01:05 Відповісти
З ювілеєм, Повітряні Сили!
Я впевнений, що і кругліша цифра в 500 цілей вам до снаги.
А от 1000 ні - немає у москалів стільки літаючого металобрухту.
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13.04.2022 01:11 Відповісти
Все ок, окрім деталі. Для новини з повідомленням про збитий Су-25, можна поставити на фото той самий 25й, а не 34й? Щоб люди хоч модель правильно уявляли)
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13.04.2022 01:12 Відповісти
Канцлер Австрии отвез ***** чорную метку Уйобок решил идти до конца. Космонавт однако.
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13.04.2022 01:15 Відповісти
на перегоне Белгород - Нежеголь в 15 километрах от украинской границі вдруг немного повредилось ж\д полотно. Вроде как сильнім ветром ночью.



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13.04.2022 01:15 Відповісти
Разлом Сан-Андреас
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13.04.2022 03:14 Відповісти
а что тут непонятного - бобры.. зубы чешутся..
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13.04.2022 03:15 Відповісти
Крупные, ****. Хвостами рельсы погнули.
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13.04.2022 03:48 Відповісти
есть две очень страшные науки - аэродинамика и оптика... то не туда подует, то не туда свет отклонится... быват.... всяко быва... и на А быват, и на О быват и на Ё быват... на то они и науки...
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13.04.2022 05:07 Відповісти
Вітаємо з днем космонавтики.

- Діду, Ви чули: москалі в Космос полетіли!
- Що, усі?!
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13.04.2022 01:22 Відповісти
 
 