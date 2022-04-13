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Зеленський (22411) хімічна зброя (338)

Світ має превентивно реагувати на можливе застосування Росією зброї масового ураження, - Зеленський

хімічна

Світ має діяти на випередження у ситуація із застосуванням зброї масового ураження російськими окупантами.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"З великою увагою сприймаємо вчорашні повідомлення про застосування в Маріуполі проти захисників міста боєприпасу з отруйною речовиною. Поки не можна робити стовідсоткові висновки про те, що саме це була за речовина. Зрозуміло, що в заблокованому місті неможливо провести повне розслідування і повний аналіз", - зазначив Зеленський.

За словами президента, світ має реагувати вже зараз.

"раховуючи неодноразові погрози російських пропагандистів щодо застосування хімічної зброї проти захисників Маріуполя і враховуючи вже неодноразове застосування російською армією, наприклад, фосфорних боєприпасів в Україні, світ має реагувати вже зараз. Реагувати превентивно. Бо після застосування зброї масового ураження будь-яке реагування вслід нічого не змінить. І буде виглядати лише як приниження для демократичного світу", - наголосив глава держави.

Також читайте: Медведчук буде як показовий приклад, навіть ексолігарх не врятувався, дістанемо кожного, - Зеленський

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Топ коментарі
+5
коли одним своїм ротом, що за західу, буба хає тей захід і закликає, і пропонує і всіх повчає - а другим своїм ротом засилає аґрохімію на переобніматися і перечоломкатися з кацапнею?
закінчуються слова, починаються питання - а ти чий клован?
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13.04.2022 01:09
+1
А мы готовы действовать в подобных ситуациях или только всему миру будем претензии предъявлять и ценные вказивкы давать?
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13.04.2022 00:56
+1
Тут такий шпагат, що Ван Дамм мовчки йде лісом.
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13.04.2022 01:19
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А мы готовы действовать в подобных ситуациях или только всему миру будем претензии предъявлять и ценные вказивкы давать?
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13.04.2022 00:56 Відповісти
И кредиты брать на уколизацию...
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13.04.2022 01:36 Відповісти
пока нет экспертизы, то и не о чем говорить. К сожалению.
Можно только строить гипотезы.
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13.04.2022 01:06 Відповісти
Це точно - поки що лиш здогадки.
Я схиляюсь до гіпотези британської розвідки - підмішали краплю заріна до сльозогінного (CN).
Запустили, як пробу реакції спільноти на застосування.
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13.04.2022 01:14 Відповісти
зарин в той жопе взять негде, работать с ним умеют только специально обученные люди со специальным оборудованием. Скорее всего кацапы применили кустарный боеприпас-контейнер, который раскрывается/разбивается при ударе о землю, и в который поместили низкокипящий инсектицид. У нас до сих пор широко используются фосфорорганические инсектициды в производстве бытовых средств. Получить доступ к таким фосфорорганическим соединениям проще, чем к БОВ. Это вполне мог быть весьма распространенные и доступные диметилдихлорвинилфосфат, который кипит при 74 °C, или диэтилнитрофенилфосфортиоат, который при 6 °C уже представляет собой жидкость. Эти компоненты можно добавлять в легколетучие растворители типа уайтспирита, диэтилового эфира или ацетона, получая примитивное химическое оружие.
Формально эти вещества как бы не относятся к БОВ, но механизм воздействия на человека у них такой же, как и у зарина, зомана, табуна, веществ класса «новичок» - они все являются ингибиторами ацетилхолинэстеразы. Симптоматика при отравлении точно такая же.
Если эксперты ОЗХО смогут подтвердить применение подобных фосфорорганических веществ в Мариуполе, то по всем нормам это можно приравнять к применению химического оружия.
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13.04.2022 01:36 Відповісти
Можливо ти правий - я не сильно розбираюсь в хімії - озвучив версію з джерел.
Аое без санкції "зверху"?
Хоча, від цих дебілів чого хочеш можна чекати. Згадати тільки про МН-17.
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13.04.2022 01:41 Відповісти
вокруг басурина таких же отморозков тьма, и им санкции сверху как то пофиг. Нет сверху никаких указаний - значит можно. Для них шо ОЗХО, шо МАГАТЕ - пустой звук.
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13.04.2022 01:57 Відповісти
Тоді потрібно чітко ставити і наполягати на визнанні ООН: росія - країна-терорист.
Інакше всі конвенції, угоди - пустий звук.
Неконтрольована зброя масового ураження - в руках непередбачуваних терористів.
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13.04.2022 02:04 Відповісти
без соответствующих экспертиз и заключения ОЗХО признание рф страной-террористом именно за применение ХО невозможно.
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13.04.2022 02:10 Відповісти
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13.04.2022 02:24 Відповісти
коли одним своїм ротом, що за західу, буба хає тей захід і закликає, і пропонує і всіх повчає - а другим своїм ротом засилає аґрохімію на переобніматися і перечоломкатися з кацапнею?
закінчуються слова, починаються питання - а ти чий клован?
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13.04.2022 01:09 Відповісти
Тут такий шпагат, що Ван Дамм мовчки йде лісом.
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13.04.2022 01:19 Відповісти
Я вже про це писав і анекдот викладав.
Пора напешті вже йому визначитись - він "міша", чи він "не міша" - бо вже задовбало.

Ресторан. Сидить бідний студент. Грошей немає - взяв 50гр горілки і бутерброд - все.

Дивиться - за сусіднім столиком сидить роботяга (мабуть премію одержав) - пляшка горілки, закусони різні. Блін, хочеться.

Підсідає до нього.

- споримо на сто грамм - бачиш, поважна компанія сидить? Я зараз підійду он до того лисого і дам йому щигля і мені нічого не буде.

- давай;

Підходить, хрясь!

- привіт, Міша!

- вибачте - я не Міша;

- ой, вибачте -я помилився.

Сидять вже вдвох випивають. Студент:

- бери ще одну пляшку -я йому другого шигля дам.

- та ну… добре - беру.

Підходить знову до лисого, хрясь!

- привіт, Міша!

- я ж Вам казав - я не Міша!

- ой, вибачте - я забувся.

Сидять далі, вже «хороші». Студент:

- ставиш коньяк - я піду і два щиглі йому дам!

- та міліцію викличуть;

- ну як викличуть -то програв;

- давай.

Встає і йде до того столика, а лисий вже злякано озирається. Підходть і :

- я Міша, Міша!

- то ти Міша, хрясь!

- то ти не Міша, хрясь!
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13.04.2022 01:30 Відповісти
пробачте вже шановний, але анекдот завдовшки за 4 речення,
не дуже вже і анекдот - це повість...
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13.04.2022 01:56 Відповісти
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13.04.2022 02:07 Відповісти
Российское химическое оружие завезено в ОРДЛО еще в начале так называемых учений войск РФ у границ Украины.

И не только химическое, но и бактериологическое и еще некоторые новые разработки. Цель в том, чтобы потом обвинять в применении Украину.
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13.04.2022 02:30 Відповісти
 
 