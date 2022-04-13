Світ має превентивно реагувати на можливе застосування Росією зброї масового ураження, - Зеленський
Світ має діяти на випередження у ситуація із застосуванням зброї масового ураження російськими окупантами.
Про це глава держави повідомив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"З великою увагою сприймаємо вчорашні повідомлення про застосування в Маріуполі проти захисників міста боєприпасу з отруйною речовиною. Поки не можна робити стовідсоткові висновки про те, що саме це була за речовина. Зрозуміло, що в заблокованому місті неможливо провести повне розслідування і повний аналіз", - зазначив Зеленський.
За словами президента, світ має реагувати вже зараз.
"раховуючи неодноразові погрози російських пропагандистів щодо застосування хімічної зброї проти захисників Маріуполя і враховуючи вже неодноразове застосування російською армією, наприклад, фосфорних боєприпасів в Україні, світ має реагувати вже зараз. Реагувати превентивно. Бо після застосування зброї масового ураження будь-яке реагування вслід нічого не змінить. І буде виглядати лише як приниження для демократичного світу", - наголосив глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
Можно только строить гипотезы.
Я схиляюсь до гіпотези британської розвідки - підмішали краплю заріна до сльозогінного (CN).
Запустили, як пробу реакції спільноти на застосування.
Формально эти вещества как бы не относятся к БОВ, но механизм воздействия на человека у них такой же, как и у зарина, зомана, табуна, веществ класса «новичок» - они все являются ингибиторами ацетилхолинэстеразы. Симптоматика при отравлении точно такая же.
Если эксперты ОЗХО смогут подтвердить применение подобных фосфорорганических веществ в Мариуполе, то по всем нормам это можно приравнять к применению химического оружия.
Аое без санкції "зверху"?
Хоча, від цих дебілів чого хочеш можна чекати. Згадати тільки про МН-17.
Інакше всі конвенції, угоди - пустий звук.
Неконтрольована зброя масового ураження - в руках непередбачуваних терористів.
закінчуються слова, починаються питання - а ти чий клован?
Пора напешті вже йому визначитись - він "міша", чи він "не міша" - бо вже задовбало.
Ресторан. Сидить бідний студент. Грошей немає - взяв 50гр горілки і бутерброд - все.
Дивиться - за сусіднім столиком сидить роботяга (мабуть премію одержав) - пляшка горілки, закусони різні. Блін, хочеться.
Підсідає до нього.
- споримо на сто грамм - бачиш, поважна компанія сидить? Я зараз підійду он до того лисого і дам йому щигля і мені нічого не буде.
- давай;
Підходить, хрясь!
- привіт, Міша!
- вибачте - я не Міша;
- ой, вибачте -я помилився.
Сидять вже вдвох випивають. Студент:
- бери ще одну пляшку -я йому другого шигля дам.
- та ну… добре - беру.
Підходить знову до лисого, хрясь!
- привіт, Міша!
- я ж Вам казав - я не Міша!
- ой, вибачте - я забувся.
Сидять далі, вже «хороші». Студент:
- ставиш коньяк - я піду і два щиглі йому дам!
- та міліцію викличуть;
- ну як викличуть -то програв;
- давай.
Встає і йде до того столика, а лисий вже злякано озирається. Підходть і :
- я Міша, Міша!
- то ти Міша, хрясь!
- то ти не Міша, хрясь!
не дуже вже і анекдот - це повість...
И не только химическое, но и бактериологическое и еще некоторые новые разработки. Цель в том, чтобы потом обвинять в применении Украину.