Світ має превентивно реагувати на можливе застосування Росією зброї масового ураження, - Зеленський

Світ має діяти на випередження у ситуація із застосуванням зброї масового ураження російськими окупантами.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"З великою увагою сприймаємо вчорашні повідомлення про застосування в Маріуполі проти захисників міста боєприпасу з отруйною речовиною. Поки не можна робити стовідсоткові висновки про те, що саме це була за речовина. Зрозуміло, що в заблокованому місті неможливо провести повне розслідування і повний аналіз", - зазначив Зеленський.

За словами президента, світ має реагувати вже зараз.

"раховуючи неодноразові погрози російських пропагандистів щодо застосування хімічної зброї проти захисників Маріуполя і враховуючи вже неодноразове застосування російською армією, наприклад, фосфорних боєприпасів в Україні, світ має реагувати вже зараз. Реагувати превентивно. Бо після застосування зброї масового ураження будь-яке реагування вслід нічого не змінить. І буде виглядати лише як приниження для демократичного світу", - наголосив глава держави.

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