США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на $750 млн, - Reuters
Вже 13 квітня Сполучені штати планують оголосити про додаткову військову допомогу Україні на суму $750 млн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда", про це, посилаючись на заяви двох американських високопосадовців, пише Reuters.
Адміністрація президента Байдена, як очікується, у середу оголосить про додаткові $750 млн на військову допомогу Україні", - повідомили співрозмовники агентства.
Один із них уточнює – Білий дім ще не прийняв остаточного рішення про те, яка саме зброя буде поставлена Україні в цьому пакеті.
Попередній пакет військової допомоги США було оголошено у середині березня – його сума становила $800 млн. Як зазначає Reuters, це військове обладнання вже доставлене в Україну.
Топ коментарі
+10 YU ST
показати весь коментар13.04.2022 01:07
+3 Дмитрий Иванов 933bda32
показати весь коментар13.04.2022 01:07
+2 ladyar
показати весь коментар13.04.2022 01:30
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але вони закатані в асвальт
Це, нарешті, перша справжня антикорупційна операція, вирізаємо москальську пухлину з тіла України. Дуже сильно в'їлась, тому так важко.
Але якщо пацієнт виживе, то буде почувати себе вільним і здоровим, як ніколи!
кожен американський патрон та Святий Джавелін знайдуть свого кацапа
чекаємо на цікавіші "печенюшки"
https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/04/12/pentagon-ukraine-weapons/
An earlier version of this article reported that Mi-17 helicopters could be among the new arms transfers slated for Ukraine. After it was published, a U.S. defense official said that had been ruled out. The article has been updated.
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Chickens.
Мо і Шольц нарешті роздуплиться.