США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на $750 млн, - Reuters

Вже 13 квітня Сполучені штати планують оголосити про додаткову військову допомогу Україні на суму $750 млн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда", про це, посилаючись на заяви двох американських високопосадовців, пише Reuters.

Адміністрація президента Байдена, як очікується, у середу оголосить про додаткові $750 млн на військову допомогу Україні", - повідомили співрозмовники агентства.

Один із них уточнює – Білий дім ще не прийняв остаточного рішення про те, яка саме зброя буде поставлена Україні в цьому пакеті.

Попередній пакет військової допомоги США було оголошено у середині березня – його сума становила $800 млн. Як зазначає Reuters, це військове обладнання вже доставлене в Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми дуже хочемо, щоб українці перемогли. Робимо для цього все можливе, - Пентагон