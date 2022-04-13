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зброя (7278) Пентагон (1376)

США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на $750 млн, - Reuters

пентагон

Вже 13 квітня Сполучені штати планують оголосити про додаткову військову допомогу Україні на суму $750 млн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда", про це, посилаючись на заяви двох американських високопосадовців, пише Reuters.

Адміністрація президента Байдена, як очікується, у середу оголосить про додаткові $750 млн на військову допомогу Україні", - повідомили співрозмовники агентства.

Один із них уточнює – Білий дім ще не прийняв остаточного рішення про те, яка саме зброя буде поставлена Україні в цьому пакеті.

Попередній пакет військової допомоги США було оголошено у середині березня – його сума становила $800 млн. Як зазначає Reuters, це військове обладнання вже доставлене в Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми дуже хочемо, щоб українці перемогли. Робимо для цього все можливе, - Пентагон

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Топ коментарі
+10
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13.04.2022 01:07
+3
Решайтесь уже оперативнее, М198 и M270 MLRS
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13.04.2022 01:07
+2
Давайте всё, что превращает орков в 200-х.
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13.04.2022 01:30
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Решайтесь уже оперативнее, М198 и M270 MLRS
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13.04.2022 01:07 Відповісти
обидва ці "гаджета" поступаються нашим Богдані та Вільсі...

але вони закатані в асвальт
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13.04.2022 01:11 Відповісти
Не думаю, що артилерія - це те чого найбільше потребує ЗСУ, але якщо M270 буде з керованими ************ дальньої дії, то це буде гарна заміна саботованої нинішньою українською владою програми Вільха
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13.04.2022 10:44 Відповісти
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13.04.2022 01:07 Відповісти
Це не війна, це операція.

Це, нарешті, перша справжня антикорупційна операція, вирізаємо москальську пухлину з тіла України. Дуже сильно в'їлась, тому так важко.
Але якщо пацієнт виживе, то буде почувати себе вільним і здоровим, як ніколи!
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13.04.2022 01:07 Відповісти
дякуємо, Дядку Семе !

кожен американський патрон та Святий Джавелін знайдуть свого кацапа
чекаємо на цікавіші "печенюшки"
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13.04.2022 01:08 Відповісти
спутник с лазерным оружием дайте в аренду на день
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13.04.2022 01:11 Відповісти
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13.04.2022 02:10 Відповісти
Дайте эскадрилью ф15 с пилотами из военторга и всё!
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13.04.2022 01:15 Відповісти
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13.04.2022 01:15 Відповісти
На такие деньги и эскадрилью самолётов можно передать.
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13.04.2022 01:19 Відповісти
та давайте уже скорее ATACMS MGM 140B !!! Она ж в Globemaster III помещается.
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13.04.2022 01:24 Відповісти
"Афганські" Мі-17 обговорюються, дооснащені протитанковими ракетами.
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13.04.2022 01:27 Відповісти
Звідки інфа?
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13.04.2022 01:28 Відповісти
З відкритих джерел.
https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/04/12/pentagon-ukraine-weapons/
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13.04.2022 01:29 Відповісти
Хм, звучить перспективно.
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13.04.2022 01:38 Відповісти
Update
An earlier version of this article reported that Mi-17 helicopters could be among the new arms transfers slated for Ukraine. After it was published, a U.S. defense official said that had been ruled out. The article has been updated.

----
Chickens.
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13.04.2022 04:36 Відповісти
Дійсно сцикуни.
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13.04.2022 09:23 Відповісти
так их вывезли из афгана? а то там талибам до фига осталось
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13.04.2022 03:01 Відповісти
Это закупленные, но не переданные.
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13.04.2022 03:42 Відповісти
Давайте всё, что превращает орков в 200-х.
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13.04.2022 01:30 Відповісти
Велика країна.
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13.04.2022 02:58 Відповісти
Гелікоптери і гаубиці. Це вже норм.

Мо і Шольц нарешті роздуплиться.
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13.04.2022 03:19 Відповісти
Кожна країна виділяє міліони на допомогу, а люди в селі до тепер збирають гроші на броніки тепловізори форму… як сказав один персионаж ,,меня терзают смутніє сомненія''
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13.04.2022 08:18 Відповісти
 
 