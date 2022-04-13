Пентагон скликає нараду виробників зброї - для допомоги Україні

Міністерство оборони США скликає в середу, 13 серпня, нараду провідних американських виробників зброї, щоб обговорити спроможність галузі підтримувати Україну у війні з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомляє CNN із посиланням на слова чиновників із галузей оборони та оборонної промисловості.

За цими даними, засекречене обговорення включатиме пропозиції щодо пришвидшення виробництва наявних та розробки нових систем, які мають ключове значення для допомоги Міністерству оборони України.

На зустріч, за даними Reuters, зберуться вісім провідних оборонних підрядників, включно з General Dynamics, Lockheed Martin та іншими.

Також читайте: США оголосить про новий пакет військової допомоги Україні на $750 млн, - Reuters

За словами одного з джерел, суть питання полягає в тому, що США "припускають, що це буде багаторічна робота" за сценарієм, коли Україна не зможе безпечно виробляти зброю на своїх власних потужностях.

Сполучені Штати вже виділили понад 2,4 мільярда доларів США на допомогу Україні у галузі безпеки за час правління адміністрації Байдена, у тому числі понад 1,7 мільярда доларів США – після початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Читайте також: 8-10 літаків щодня прибувають до Європи із допомогою для України, - Пентагон