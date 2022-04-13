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зброя (7278) Пентагон (1376) США (20980)

Пентагон скликає нараду виробників зброї - для допомоги Україні

сша,зброя

Міністерство оборони США скликає в середу, 13 серпня, нараду провідних американських виробників зброї, щоб обговорити спроможність галузі підтримувати Україну у війні з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомляє CNN із посиланням на слова чиновників із галузей оборони та оборонної промисловості.

За цими даними, засекречене обговорення включатиме пропозиції щодо пришвидшення виробництва наявних та розробки нових систем, які мають ключове значення для допомоги Міністерству оборони України.

На зустріч, за даними Reuters, зберуться вісім провідних оборонних підрядників, включно з General Dynamics, Lockheed Martin та іншими.

Також читайте: США оголосить про новий пакет військової допомоги Україні на $750 млн, - Reuters

За словами одного з джерел, суть питання полягає в тому, що США "припускають, що це буде багаторічна робота" за сценарієм, коли Україна не зможе безпечно виробляти зброю на своїх власних потужностях.

Сполучені Штати вже виділили понад 2,4 мільярда доларів США на допомогу Україні у галузі безпеки за час правління адміністрації Байдена, у тому числі понад 1,7 мільярда доларів США – після початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Читайте також: 8-10 літаків щодня прибувають до Європи із допомогою для України, - Пентагон

Автор: 
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Топ коментарі
+30
Справа в тому, що амери прекрасно розуміють ХТО у нас зараз знаходиться при владі, тому і робили такий песимістичний прогноз. Вони не врахували міць і дух української армії та незламність українського народу. Вони не очікували на такий шалений спротив кацапській навалі. Достатньо згадати хоча б те відео, де Байден говорить про те, як українці голіруч зупиняють рашистські танки. Тепер, коли світ побачив, що Україні під силу розчавити Мордор, наші партнери зашевелились.
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13.04.2022 01:50
+28
Вот это уже другое дело, люто лайкаю
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13.04.2022 01:36
+22
General Dynamics, Lockheed Martin та інші,
США "припускають, що це буде багаторічна робота" за сценарієм, коли Україна не зможе безпечно виробляти зброю на своїх власних потужностях.

але що ж вас так "шатаєт" - від Україна не втримається 72 години до планів постачання зброї на роки наперед ?

а загалом - круто та велике сенкю !
гарний сигнал путькє перед битвою за Донбас (та Крим) - "зливай воду з радіаторів свого металлолому та киздуй у рашку!"

все буде Україна... із американською зброєю !!!
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13.04.2022 01:36
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Люто!
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13.04.2022 01:32 Відповісти
Вот это уже другое дело, люто лайкаю
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13.04.2022 01:36 Відповісти
General Dynamics, Lockheed Martin та інші,
США "припускають, що це буде багаторічна робота" за сценарієм, коли Україна не зможе безпечно виробляти зброю на своїх власних потужностях.

але що ж вас так "шатаєт" - від Україна не втримається 72 години до планів постачання зброї на роки наперед ?

а загалом - круто та велике сенкю !
гарний сигнал путькє перед битвою за Донбас (та Крим) - "зливай воду з радіаторів свого металлолому та киздуй у рашку!"

все буде Україна... із американською зброєю !!!
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13.04.2022 01:36 Відповісти
Справа в тому, що амери прекрасно розуміють ХТО у нас зараз знаходиться при владі, тому і робили такий песимістичний прогноз. Вони не врахували міць і дух української армії та незламність українського народу. Вони не очікували на такий шалений спротив кацапській навалі. Достатньо згадати хоча б те відео, де Байден говорить про те, як українці голіруч зупиняють рашистські танки. Тепер, коли світ побачив, що Україні під силу розчавити Мордор, наші партнери зашевелились.
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13.04.2022 01:50 Відповісти
цілком вірно !

Діду Байден підкинувся і в битві з Китаєм нещадно нищить його сателіта рашку та нещадно цементує НАТО, поповнюючи його новими серьйозними гравцями - Фінляндією, Швецією та... Україною.

всі дії США свідчать, що вони затягнуть Україну в НАТО попри пручання уйобиків, штангенциркулів та жабоїдів

починається світова битва Світла Демократії із Темрявою Тоталітаризму
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13.04.2022 02:25 Відповісти
та пори пручання єрмаків з подоляками і агрохіміями
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13.04.2022 04:34 Відповісти
Це да, для них таке побачить - це шок. Коли вони звикли бачить, як їх 50 копів в бронетранспортерах бояться підійти до одного беззбройного нігера.
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13.04.2022 04:32 Відповісти
Ви ідіот
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13.04.2022 07:27 Відповісти
+
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13.04.2022 08:25 Відповісти
"на роки наперед"-ну тому що в очевидь на роки наперед ми будемо працювати на оборону. Орда зараз програє. Але через кілька років нападе знов. Ну в очевидь же. Вони можуть по іншому. Буде ще війна. До їх краху, розвалу, до кінця їх імперії вони будуть нападати.
Ну й нам потрібна зброя. Більше зброї.
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13.04.2022 02:25 Відповісти
так !
і насамперед ПВО та ПРО

війна з рашкою це битва на смерть та життя - Буча та Марик показали
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13.04.2022 02:28 Відповісти
Де Ви побачили, що їх шатає? Вони впевнені в собі. Надають зброю, гроші. Україні і справді може не вдасться виробляти свою зброю, бо попереду нова велика фаза війни, яка може залишити нас самих не те що без складів з пальним, так і без оборонних заводів. І вони все це знають. І наперед думають.
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13.04.2022 02:42 Відповісти
Хіба американці давали Україні прогнози 72години? Американці давали нам зброю і не тільки за місяць до війни а вже 8років, тому і встояли. Якби не вони уже б їхали схід Росії заселяти. Боже благослови Америку!
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13.04.2022 02:54 Відповісти
Керовані та координанті ракети.
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13.04.2022 01:37 Відповісти
Все больше решимости у Пентагона,
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13.04.2022 01:38 Відповісти
ну що, буйло, демілітарізація України кажеш ?

злії янки так не думають
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13.04.2022 01:38 Відповісти
Щодо ППО...
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13.04.2022 01:38 Відповісти
кацапи вже завезли в Україну 50 000 !!!! тон металолому
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13.04.2022 01:39 Відповісти
Ми їм ще за це ПДВ нарахуємо...
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13.04.2022 01:46 Відповісти
Хоч десь Гетьманцев пригодиться, більше від нього толку і так нема.
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13.04.2022 02:12 Відповісти
Хто знає, дрони камікадзе вже в Україні та чи є вже підбита спалена рашистська бронетехніка ними ?
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13.04.2022 01:40 Відповісти
https://world.segodnya.ua/world/russia/vsu-nachali-ispolzovat-protiv-okkupantov-amerikanskie-bespilotniki-switchblade-1614668.html
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13.04.2022 01:50 Відповісти
вчера видос видел танки вплотную между домов спрятаны и их ****** что то один за другим прямо в цель думаю это они и есть
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13.04.2022 02:23 Відповісти
сто штук шестисотых была у нас давно еще. А недавно приехало еще количества. Применение еще не идентифицировали. Это можно только предположить по тому, как одиночная цель находящаяся на расстоянии 30-50 км от линии соприкосновения вдруг приходит в полную негодность.
Еще по качественной видеокартинке можно определить, и по тому как дрон на записи приближается к цели.
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13.04.2022 01:53 Відповісти
Та було вже застосування, дехто пише що це ********* Квітник, але його було в армії штук 10 і на москальських комплектуючих. Коли ви бачите відео де надточним вогнем "артилерії" прямо з першого пострілу палять 3-5 кабін ви не задумуєтесь що "що артилерія якась занадто точна", навіть враховуючи те що наші артилеристи інколи кидають прямо в окоп противника.
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13.04.2022 02:00 Відповісти
та я этот вопрос задавал, но артиллеристы все на фронте, а здесь только те, кто не знает, где в буссоли трубка )) потому ответа так и не получил.
Когда смотрел видео с камикадзе в Карабахе, так там понятно было, что это видео с дрона, потому что летишь головой прямо в танк.))
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13.04.2022 02:07 Відповісти
здесь еще и те, кто впервые слышит слово буссоль
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13.04.2022 02:23 Відповісти
эти еще на начальном этапе
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13.04.2022 02:25 Відповісти
там же камера есть у дронов должны быть видосы как с армянской войны точно то их нет
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13.04.2022 02:25 Відповісти
я выше написал про видосы.
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13.04.2022 02:28 Відповісти
Діє заборона на такі відео в пресі, тому і мало таких відосів, а ті що є, як правило староваті трохи.
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13.04.2022 08:29 Відповісти
та не в телеграме бы точно было еслиб выкладывали
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13.04.2022 10:26 Відповісти
Дрони для знищення танків це транжирство. Комунікації. Кораблі. Склади особливо віддалені. Командні пункти. Системи РЄБ.
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13.04.2022 03:44 Відповісти
дрон = 6000$ а танк = сколько-то там миллионов $
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13.04.2022 06:19 Відповісти
Штати нещодавно надали нам потужні дрони-камікадзе. Це зовсім не дешева фігня з великим радіусом дії і їх всього на сьогодні у нас 100 штук.
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13.04.2022 06:33 Відповісти
умножай на х10 - так как 100 - это только пусковые
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13.04.2022 06:39 Відповісти
запуск - минометного типа. Т.е. - "пусковая" - это пластиковая труба, запустил - бросил.
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13.04.2022 15:17 Відповісти
первая сотня заехала еще в середине марта, потом уже заезжали количества на палетах. Остро стоял вопрос обучения и инструктооров. Стоимость дрона - это стоимость аккумулятора+моторчик+приемопередатчик+видеокамера (сопоставьте это с ценой танка, БТР, да даже грузовика с б\к, который сам в разы дороже этого дрона, даже без учета потенциального ущерба от этого б\к).
У шестисотых радиус действия рассчитан максимум на дальность 40 км + 40 км он имеет возможность барражировать. Потом самоликвидация, если цель не определена.
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13.04.2022 15:15 Відповісти
Якщо я правильно розумію то це спеціалізований дрон для застосування в тилах противника.
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13.04.2022 16:05 Відповісти
если у Вас есть возможность транспортировать дивайс весом 23 кг, то конечно Вы можете его применять где угодно, куда сможете донести\довезти. Применить его по танчику, который от Вас в 30 км - это конечно не рационально, хотя свичблейд-600 в разы дешевле одного пуска из FGM-148. Поэтому для этого дивайса рационально высмотреть какой-нибудь "ураган" или "смерч" в оперативной глубине, "тор", "ртуть-бм" или "редут-2ус" которые стоят пару десятком миллионов долларов. Ну, уж если не успели высмотреть более подходящую цель, то камаз с б\к все равно дороже этого свичблейда в разы. А на каждый ихний танчик у нас и так приходится уже больше десятка джавелинов, энлавов, густавов и корсаров.
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13.04.2022 16:35 Відповісти
Конечно есть уже,хрюсский шпиён
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13.04.2022 09:09 Відповісти
Отже всі розуміють, що ця війна на роки.
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13.04.2022 01:46 Відповісти
Поки не видно що на роки. Максимум на рік.
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13.04.2022 02:01 Відповісти
Будет понятно крупных после боев на донбасе. Может быть у ***** не останется сил❗👍
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13.04.2022 02:17 Відповісти
та ***** дайте три дивизиона ATACMS MGM 140B. Они ж просто на хранении валяются с куевой тучей ракет!!
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13.04.2022 01:46 Відповісти
так надо что бы кто то из генштаба попросил
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13.04.2022 06:20 Відповісти
"Лед тронулся! Господа присяжные заседатели!"
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13.04.2022 01:47 Відповісти
А варто було лише не допустити повномасштабного вторгнення рашки.

А тепер можна =воювати= з х**лом руками українців.
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13.04.2022 01:47 Відповісти
Українці воюють за Україну. Боляче, за людей, але це плата за те що найсильнішу армію Європи на 1992 рік ми власноруч зруйнували. Якщо американцям потрібно перемогти ***** то нам також, тому подяка США за зброю.
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13.04.2022 01:54 Відповісти
Винятково власноручного.
Без жодного тиску ні участі заходу.
Без його задобрювання фюрера, перезавантажень, шамкотіння і т.д.
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13.04.2022 02:18 Відповісти
"А варто було лише не допустити повномасштабного вторгнення рашки.

А тепер можна =воювати= з х**лом руками українців."

Українці одного разу отримали свободу "на халяву".

Як вони це оцінили - отримали "малу" війну 2014.

Почали цінувати те що змогли зберегти від 2014?

Так цінували, що дали чудові можливості ***** розпочати теперішню війну.

Винесуть урок з теперішньої війни?

???
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13.04.2022 03:46 Відповісти
???
Українці одного разу отримали свободу "на халяву".

Може, ви б історію повчили трохи.
Тоді знали б, скільки крові українці пролили за цю "халяву".
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13.04.2022 03:52 Відповісти
І скільки крови було пролито у 1990-1991?
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13.04.2022 03:56 Відповісти
???
А історія України почалася в 1990-1991 ?
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13.04.2022 04:45 Відповісти
То може ви скажете коли останній раз до 1991 Україна як держава мала справжню незалежність?
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13.04.2022 05:08 Відповісти
Справа не в незалежності.
Йдеться про багатолітню боротьбу за неї, яка коштувала дуже дорого і налічує сотні тисяч жертв ще до 1991.
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13.04.2022 05:54 Відповісти
Vedana, як і ви я родом з України, хоча не довелося жити в Україні незалежній, усі ці роки було боляче бачити коли сусіди рухалися до Європи, Україна рухалась до тайожнава саюза, як від виборів до виборів Україна йде від поганого до гіршого. Тож я розумію ваші емоції але керуватися потрібно не ними а прагматичною раціональністю і тверезою оцінкою можливостей.
Емоціями вибирали президента і парламент 2014, щоб наступного разу на таких же але базованих на ТВ-шоу емоціях вибрати наступного президента і парламент у 2019.
Справді, крові пролито у минулому багато, але виявилося недостатньо аби відродити і утримати незалежність України. Багато від старшого покоління моєї родини було вбито і серед їхніх убивць були українці, які пережили голодомор від рук москальні але вже у 40-50х як вірні слуги совєцкого режиму слугували йому на теренах Західної України. Я особисто памятаю сневажливе або презирливе "а, бєндєравци" коли українець/українка Великої України дізнавався що співрозмовник з Західної України.
Навіть судячи з дискусій і стилю спілкування на цьому форумі, омоскалена ментальність присутня у багатьох відвідувачив незалежно від рівня демонстрованого щирого або вдаваного патріотизму.
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13.04.2022 06:30 Відповісти
Я не писала про свої емоції, а навела факт: українці століттями боролися за свою Незалежність і проливали за неї кров та віддавали життя. І, на жаль, роблять це зараз.

До тайожнава саюза Україна не рухалась (ми не білорашка): в нас була проукраїнська частина суспільства і промоскальська. Інакше б яник дуже легко і просто здав нас москалям. Більше того, навіть москальську так і не змогли зробити другою державною, хоча тиск був постійний. Обмежилося регіональним використанням.

А до 2014 і 2019 виборів не було ? На попередніх емоції не вмикалися в електорату ?

Справді, крові пролито у минулому багато, але виявилося недостатньо аби відродити і утримати незалежність України. (с)

Я не погоджуюся з цим твердженням. Бо рашка ніколи б нас не відпустила просто так. Думали підкорити тихо, як білорашистів, але українці - непокірні. І завжди хотіли бути незалежними. Тому війна була неминуча. І багато хто про це казав ще роки тому.

Звичайно, можна розказувати про інші країни, які рухалися на захід, але потрібно враховувати історичні моменти + політику + географічне положення. Я на цьому не зупинятимусь, вже давно сказано до мене: без України рашка неповносправна. Саме Україну вони не можуть пробачити. Тому не можу погодитися з тим, що якби народ правильно голосував і т.д. - ми б оминули війну. Роль та відповідальність Заходу у нашій війні - дуже велика і серйозна. Скидати вину лише на українців - зовсім не правильно.

Мені жаль, що так склалося у вашій родині.
Дивно, правда, що ви нік написали в москальській транскрипції.
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13.04.2022 06:55 Відповісти
"Тому війна була неминуча. І багато хто про це казав ще роки тому."

Про це говорили у колі УГС ще за часів совєцкої України, прогнозуючи у дискусіях гіпотетичну незалежність України і продовжували попереджати на початку становлення незалежности.
Чи суспільство хотіло про це чути, якщо навіть у лютому 2022 більшість суспільства, на фоні "малої" війни і скупчення війск на кордоні, не хотіло вірити що війна, не за якусь частину а за всю державу, можлива.
Чи Захід у цьому винен також?

Це не мій нік. Мій попередній акаунт чомусь був забанений адмінами тож цей мені знайомі позичили для використання
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13.04.2022 07:39 Відповісти
Так, Захід винен за 30 років загравання з рашкою і вже за 22-й рік задобрювання х**ла.
І за 8 років, коли він легковажив загрозою і не сприймав серйозно те, що говорила Україна.

Власне, Крим став можливим через те, що =гегемон= проковтнув Грузію.
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13.04.2022 07:57 Відповісти
Вот не нужно про "більшість суспільства". Есть клоуны во власти....
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13.04.2022 09:38 Відповісти
Реєстрація 09.04.2022. Пі3дуй *****
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13.04.2022 04:15 Відповісти
надо было клоунов не выбирать во власть и воров каломойш
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13.04.2022 06:22 Відповісти
Це не до мене.
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13.04.2022 06:56 Відповісти
Ракет надо много, РСЗО и артиллерии, вертолеты, беспилотников всех видов испробовать, передовые все вооружения в Украине испытывать на реальной войне и в чем можно улучшить понимать. Война - это рай для военной промышленности. Больше людей получают работу, работа кипит. Военная сфера финансируется хорошо и развивается все.
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13.04.2022 02:00 Відповісти
Самолетов Украине надо много для наступательных операций.
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13.04.2022 02:01 Відповісти
с самолетами не так все однозначно. Украинская ПВО и ВВС уже сбили более 150 рашистских самолета. Они у них все категории 4 и 4++
Вопрос - какие потери в этом случае понесут украинские ВВС с учетом того, что у рашки ПВО гораздо современнее?
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13.04.2022 02:18 Відповісти
так нужно уничтожить ПВО России!!!
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13.04.2022 02:24 Відповісти
Нужно. Арта и Грады очень хорошо всё уничтожает, когда вплотную удаётся подойти.
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13.04.2022 04:16 Відповісти
басурин так мечтал увидеть Абрамсы на улицах Донецка…
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13.04.2022 02:05 Відповісти
прежде всего надо:
1) тактические и крылатые ракеты земля-земля с дальностью начиная от 300 км и дальше. Это для нанесения удара по аэродромам. Благо инфу с наших разведывательных спутников я так понимаю и так предоставляют
2) дроны разведчики и дроны камикадзе (это единая система). Они универсальны - работают и в обороне и в наступлении. Их применение мало того что эффективно оно еще полностью поломает волю к сопротивлению оккупантов
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13.04.2022 02:16 Відповісти
Гебешний придурок вирішив повоювати зі всім світом армією алконавтів і наркоманів, думав, що світ знову проковтне, багатоходівка знову провалилась у сортир
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13.04.2022 02:19 Відповісти
припускають, що це буде багаторічна робота" за сценарієм, коли Україна не зможе безпечно виробляти зброю на своїх власних потужностях.
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13.04.2022 02:24 Відповісти
у нас є інші варіанти ?
крім Бучі та Марика або битись та вижити?
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13.04.2022 02:36 Відповісти
да. К сожалению, у нас все касюльно-пороховые и взрывчато-химические производства остались в фронтовой зоне.
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13.04.2022 02:38 Відповісти
ну тепер головне щоб Агрохімія не поїхав домовлятись посередині .
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13.04.2022 02:34 Відповісти
уже поехал ... крышей -сказал что мы зеленые шлемазлы не меняем переговорную позицию о капитуляции
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13.04.2022 06:26 Відповісти
Агов тільки я один це бачу. Міністерство оборони США скликає в середу, 13 серпня, нараду провідних американських виробників зброї Джерело:
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13.04.2022 04:28 Відповісти
мабуть опечатка, бо 13 серпня - то субота.
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13.04.2022 04:46 Відповісти
чудово, там ще закон про лендліз на підході.
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13.04.2022 04:49 Відповісти
це чудова можливість шукати партнерства в розробці зброї. ділові зв'язки стануть ще однією причиною для американців допомогти Україні. Не потрібно робити все самому. Просто зосередьтеся на важливому компоненті і робіть це краще, ніж будь-хто інший. Наприклад, Тайвань найкращий у виробництві напівпровідників, а США захищають їх від Китаю.
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13.04.2022 07:30 Відповісти
Украинскую армию все равно нужно перевооружать, если не сейчас то в ближайшие годы. И никуда от этого не денешся.
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13.04.2022 09:54 Відповісти
На зустріч, за даними Reuters, зберуться вісім провідних оборонних підрядників, включно з General Dynamics, Lockheed Martin та іншими

Сподіваюся серед інших є компанія Raytheon, продукція якої для ЗСУ чи не важливіша
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13.04.2022 10:47 Відповісти
 
 