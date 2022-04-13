Пентагон скликає нараду виробників зброї - для допомоги Україні
Міністерство оборони США скликає в середу, 13 серпня, нараду провідних американських виробників зброї, щоб обговорити спроможність галузі підтримувати Україну у війні з Росією.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомляє CNN із посиланням на слова чиновників із галузей оборони та оборонної промисловості.
За цими даними, засекречене обговорення включатиме пропозиції щодо пришвидшення виробництва наявних та розробки нових систем, які мають ключове значення для допомоги Міністерству оборони України.
На зустріч, за даними Reuters, зберуться вісім провідних оборонних підрядників, включно з General Dynamics, Lockheed Martin та іншими.
За словами одного з джерел, суть питання полягає в тому, що США "припускають, що це буде багаторічна робота" за сценарієм, коли Україна не зможе безпечно виробляти зброю на своїх власних потужностях.
Сполучені Штати вже виділили понад 2,4 мільярда доларів США на допомогу Україні у галузі безпеки за час правління адміністрації Байдена, у тому числі понад 1,7 мільярда доларів США – після початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого.
Будь ласка, зачекайте...
США "припускають, що це буде багаторічна робота" за сценарієм, коли Україна не зможе безпечно виробляти зброю на своїх власних потужностях.
але що ж вас так "шатаєт" - від Україна не втримається 72 години до планів постачання зброї на роки наперед ?
а загалом - круто та велике сенкю !
гарний сигнал путькє перед битвою за Донбас (та Крим) - "зливай воду з радіаторів свого металлолому та киздуй у рашку!"
все буде Україна... із американською зброєю !!!
Діду Байден підкинувся і в битві з Китаєм нещадно нищить його сателіта рашку та нещадно цементує НАТО, поповнюючи його новими серьйозними гравцями - Фінляндією, Швецією та... Україною.
всі дії США свідчать, що вони затягнуть Україну в НАТО попри пручання уйобиків, штангенциркулів та жабоїдів
починається світова битва Світла Демократії із Темрявою Тоталітаризму
Ну й нам потрібна зброя. Більше зброї.
і насамперед ПВО та ПРО
війна з рашкою це битва на смерть та життя - Буча та Марик показали
злії янки так не думають
Еще по качественной видеокартинке можно определить, и по тому как дрон на записи приближается к цели.
Когда смотрел видео с камикадзе в Карабахе, так там понятно было, что это видео с дрона, потому что летишь головой прямо в танк.))
У шестисотых радиус действия рассчитан максимум на дальность 40 км + 40 км он имеет возможность барражировать. Потом самоликвидация, если цель не определена.
А тепер можна =воювати= з х**лом руками українців.
Без жодного тиску ні участі заходу.
Без його задобрювання фюрера, перезавантажень, шамкотіння і т.д.
А тепер можна =воювати= з х**лом руками українців."
Українці одного разу отримали свободу "на халяву".
Як вони це оцінили - отримали "малу" війну 2014.
Почали цінувати те що змогли зберегти від 2014?
Так цінували, що дали чудові можливості ***** розпочати теперішню війну.
Винесуть урок з теперішньої війни?
???
Українці одного разу отримали свободу "на халяву".
Може, ви б історію повчили трохи.
Тоді знали б, скільки крові українці пролили за цю "халяву".
А історія України почалася в 1990-1991 ?
Йдеться про багатолітню боротьбу за неї, яка коштувала дуже дорого і налічує сотні тисяч жертв ще до 1991.
Емоціями вибирали президента і парламент 2014, щоб наступного разу на таких же але базованих на ТВ-шоу емоціях вибрати наступного президента і парламент у 2019.
Справді, крові пролито у минулому багато, але виявилося недостатньо аби відродити і утримати незалежність України. Багато від старшого покоління моєї родини було вбито і серед їхніх убивць були українці, які пережили голодомор від рук москальні але вже у 40-50х як вірні слуги совєцкого режиму слугували йому на теренах Західної України. Я особисто памятаю сневажливе або презирливе "а, бєндєравци" коли українець/українка Великої України дізнавався що співрозмовник з Західної України.
Навіть судячи з дискусій і стилю спілкування на цьому форумі, омоскалена ментальність присутня у багатьох відвідувачив незалежно від рівня демонстрованого щирого або вдаваного патріотизму.
До тайожнава саюза Україна не рухалась (ми не білорашка): в нас була проукраїнська частина суспільства і промоскальська. Інакше б яник дуже легко і просто здав нас москалям. Більше того, навіть москальську так і не змогли зробити другою державною, хоча тиск був постійний. Обмежилося регіональним використанням.
А до 2014 і 2019 виборів не було ? На попередніх емоції не вмикалися в електорату ?
Справді, крові пролито у минулому багато, але виявилося недостатньо аби відродити і утримати незалежність України. (с)
Я не погоджуюся з цим твердженням. Бо рашка ніколи б нас не відпустила просто так. Думали підкорити тихо, як білорашистів, але українці - непокірні. І завжди хотіли бути незалежними. Тому війна була неминуча. І багато хто про це казав ще роки тому.
Звичайно, можна розказувати про інші країни, які рухалися на захід, але потрібно враховувати історичні моменти + політику + географічне положення. Я на цьому не зупинятимусь, вже давно сказано до мене: без України рашка неповносправна. Саме Україну вони не можуть пробачити. Тому не можу погодитися з тим, що якби народ правильно голосував і т.д. - ми б оминули війну. Роль та відповідальність Заходу у нашій війні - дуже велика і серйозна. Скидати вину лише на українців - зовсім не правильно.
Мені жаль, що так склалося у вашій родині.
Дивно, правда, що ви нік написали в москальській транскрипції.
Про це говорили у колі УГС ще за часів совєцкої України, прогнозуючи у дискусіях гіпотетичну незалежність України і продовжували попереджати на початку становлення незалежности.
Чи суспільство хотіло про це чути, якщо навіть у лютому 2022 більшість суспільства, на фоні "малої" війни і скупчення війск на кордоні, не хотіло вірити що війна, не за якусь частину а за всю державу, можлива.
Чи Захід у цьому винен також?
Це не мій нік. Мій попередній акаунт чомусь був забанений адмінами тож цей мені знайомі позичили для використання
І за 8 років, коли він легковажив загрозою і не сприймав серйозно те, що говорила Україна.
Власне, Крим став можливим через те, що =гегемон= проковтнув Грузію.
Вопрос - какие потери в этом случае понесут украинские ВВС с учетом того, что у рашки ПВО гораздо современнее?
1) тактические и крылатые ракеты земля-земля с дальностью начиная от 300 км и дальше. Это для нанесения удара по аэродромам. Благо инфу с наших разведывательных спутников я так понимаю и так предоставляют
2) дроны разведчики и дроны камикадзе (это единая система). Они универсальны - работают и в обороне и в наступлении. Их применение мало того что эффективно оно еще полностью поломает волю к сопротивлению оккупантов
крім Бучі та Марика або битись та вижити?
Сподіваюся серед інших є компанія Raytheon, продукція якої для ЗСУ чи не важливіша