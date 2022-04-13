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Зеленський (22411) Херсонщина (5361)

Хай роблять "ХНР" у себе в Хакасії, а не в нашому рідному Херсоні, - Зеленський

херсон

Президент Володимир Зеленський заявив, що від спротиву українців на тимчасово окупованих територіях залежить майбутнє України.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Такого духу, який майже щоденно демонструють українці та українки в містах і селах півдня нашої країни. У тих районах, які російські війська тимчасово окупували і які наша армія поки що не звільнила. Хай там що, потрібно протистояти окупантам. Складно, знаю. Потрібно боротися. Протестувати. Захищати нашу національну державність.

І обов'язково – карати колаборантів. Хай роблять "ХНР" десь у себе, у Хакасії, а не в нашому рідному українському Херсоні.

Від сили нашого спротиву в усіх його формах прямо залежить майбутнє України. Майбутнє всіх нас. Кожного нашого міста, кожного нашого села. І я вдячний кожному й кожній, хто це усвідомлює. Хто не припиняє чинити спротив навіть тоді, коли здається, що результат – дуже далеко. Бо найтемніший час завжди перед світанком", - наголосив президент.

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Топ коментарі
+11
Практически каждый город в Украине стал героем и Херсон в частности. Безоружные люди не испугались путинских вояк, стрельбы с автоматов, репрессий и гранат тем самым показав всему миру что Херсон это Украина.
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13.04.2022 01:42
+7
Хер вам от Херсона !
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13.04.2022 04:23
+6
Скажи, чому ТО Херсона не отримала зброю, чому зараз ти не даєш зброю людям, вони просять, вже стільки відео звернень було ! - Дайте нам зброю, ми їх самі, без ЗСУ знищимо ! У відповідь тиша !
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13.04.2022 07:11
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Практически каждый город в Украине стал героем и Херсон в частности. Безоружные люди не испугались путинских вояк, стрельбы с автоматов, репрессий и гранат тем самым показав всему миру что Херсон это Украина.
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13.04.2022 01:42 Відповісти
думаю испугались, испугались стать частью говнорасеяными
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13.04.2022 01:59 Відповісти
хлоп хлоп - буба на хайпі...- бо армію, скуко, всім забеспечів...
тепер все діло за ЗСУ!
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13.04.2022 01:49 Відповісти
в хакасии не интересно делать хнр, там уже все разрушенно
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13.04.2022 02:52 Відповісти
Хер вам от Херсона !
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13.04.2022 04:23 Відповісти
вірно.
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13.04.2022 04:51 Відповісти
так Зеленский как никогда оказался прав... там не только в Хакассии будет своё ХНР, в хабаровском крае - тоже ХНР, якутии - ЯНР, на сахалине - СНР, на камчатке - КНР... а дальше понесется родимая по кочкам...
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13.04.2022 05:04 Відповісти
Не, КНР не надо. Ресурсы рашки надо поделить
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13.04.2022 08:06 Відповісти
в хабаровском не.. там Зелений Клин!
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13.04.2022 08:40 Відповісти
Це ти вірно сказав, що все залежить від спротиву українців, бо до влади ці слова аж ніяк не підходять.
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13.04.2022 07:07 Відповісти
Скажи, чому ТО Херсона не отримала зброю, чому зараз ти не даєш зброю людям, вони просять, вже стільки відео звернень було ! - Дайте нам зброю, ми їх самі, без ЗСУ знищимо ! У відповідь тиша !
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13.04.2022 07:11 Відповісти
У московитів завжди все з трьох букв.
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13.04.2022 07:46 Відповісти
Складно, знаю. Потрібно боротися. Протестувати. Захищати нашу національну державність.

Це підбурювання цивільних людей на смерть, яка не має ніякого військового сенсу, а лише дозволяє різним балаболам самопіаритися
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13.04.2022 10:49 Відповісти
 
 