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Байден (2852) геноцид (306) Зеленський (22411)

Називати речі своїми іменами важливо, - Зеленський про слова Байдена, який назвав війну в Україні "геноцидом"

зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джону Байдену за те, що він визнав російське вторгнення "геноцидом".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твітері. 

Зеленський зазначив: "Справжні слова справжнього лідера президента США Джо Байдена. Називати речі своїми іменами важливо, щоб протистояти злу. Ми вдячні за допомогу, яку США вже надали, і терміново потребуємо більше важкого озброєння, щоб запобігти подальшим звірствам Росії".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Байден назвав війну в Україні геноцидом. ВIДЕО

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Топ коментарі
+9
Ну, насрать в руку дающего - это в стиле нашей зеленой власти. Эту ***** только не рассказывайте бойцам, у которых за спиной немецкие ПТРК и стингеры из немецких запасов.
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13.04.2022 04:11
+6
зеленський,який 3 роки тому погодив формулу Штайнмаєра,і через яку ми відвели війська з обладнаниз позицій і поставили себе під удар в дипломатичному плані(через подальне невиконання формули),зараз розповідає що не хоче бачити цього самого пана, який зараз хоче нам постачати зброю

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13.04.2022 02:46
+5
" Та сторона " .
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13.04.2022 04:11
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а штангенциркуль - кондом !
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13.04.2022 01:52 Відповісти
ты про штрихбаера?
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13.04.2022 02:01 Відповісти
еге ж, про смердючого рашиським газом шахермахера
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13.04.2022 02:18 Відповісти
та он же шлюхерблюхер
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13.04.2022 02:20 Відповісти
богатий німецький язик
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13.04.2022 02:46 Відповісти
Це прізисько більше підходить до того дон дона кадирки
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13.04.2022 03:31 Відповісти
зеленський,який 3 роки тому погодив формулу Штайнмаєра,і через яку ми відвели війська з обладнаниз позицій і поставили себе під удар в дипломатичному плані(через подальне невиконання формули),зараз розповідає що не хоче бачити цього самого пана, який зараз хоче нам постачати зброю

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13.04.2022 02:46 Відповісти
Не збирався він нічого постачати більш серьйозного ніж каски. Лише щось говорили про поставку дуже застарілих версій танків Леопард, котрі стояли бозна скілька років, та які навіть не на ходу.
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13.04.2022 03:18 Відповісти
Ну, насрать в руку дающего - это в стиле нашей зеленой власти. Эту ***** только не рассказывайте бойцам, у которых за спиной немецкие ПТРК и стингеры из немецких запасов.
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13.04.2022 04:11 Відповісти
Есть "маленькая" проблема в твоем заявлении. О просроченных танках как раз и говорят наши военные.
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13.04.2022 04:32 Відповісти
ну, тащи этих военных сюда.
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13.04.2022 05:03 Відповісти
Тарас Чмут пойдет?
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13.04.2022 07:06 Відповісти
давай видео с датой.
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13.04.2022 14:56 Відповісти
Смотри последнюю Фронтову Поплаву.
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14.04.2022 01:28 Відповісти
нашо? що би що?
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14.04.2022 01:45 Відповісти
Ну как бы и каски не должны. Уже обосрались и Израелем, когда начали носом вертеть, кретины, что "каски" им поставляют, потом начали какую то дичь городить про "Железный купол". А чего, например, не "Железный Луч" тот вообще до 7 километров, такой же для Украины бесполезный. Уж лучше б "Пращу Давида" требовали, хоть как то б помогла. Хотя и дебилу понятно что вообще нихера не поможет с такой территорией как у Украины. Но надо же понагнитать! Еще и посольство в Израиле отморозилось, когда попросили обьяснить в чем сыр-бор, сказали "нам вообще нихера не надо".

Ну короче зашкварилась дипломатия по полной. Из за тупоголовых долбогрызов аля "дайти !!!! а то мы все на асфальт патратили !!!" и некоторый тупиц как типа "ололо, зачем нам каски и броники, дайти нам вундервафли самые крутые пыж пыж !!!".

Придурки. За одну каску надо спасибо говорить и рот дальше закрытым держать.

Тупая зелень не поймет...
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13.04.2022 07:14 Відповісти
У вас какой-то перебор зрады, извините. Дипломатия наша работает как надо. Израильское правительство, кстати дало каски, с месячной задержкой. А еще Израиль блокировал поставку любого вооружения в других странах связанного с Израилем. А еще правительство Израиля дружит с рашкой.
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13.04.2022 07:22 Відповісти
Ну про дипломатию не сказал бы. Что это вообще за посылы аля "Вы что ссыкуны? И почему мы еще не в НАТО, мы же даже круче вас ! И сколько вы хотите смертей что бы вы, ссыкуняры, дали нам оружие !! Давайте "пойдем и будем считать" (с)!"

Ну на хер такую дипломатию. Конечно до российского откровенного быдлячества не дотягивает, но уже стремиться... Где же дежурное "дуже дякую" нашим европейским братьям?
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13.04.2022 07:37 Відповісти
Если в западном мире Украина ассоциируется именно с Зеленским, а сам Зеленский ассоциируется как лидер отважно борющейся за свободу страны, значит дипломатия идет хорошо.
С политиками они договариваются более конкретно и без таких прокламаций.
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13.04.2022 09:57 Відповісти
Согласен. Какая-то тупость со стороны власти. Коль просрали три года и нихера не делали после 2018 - так уже закройте рты и просите! Немцы готовы передать гаубицы, танки и бтры, но ****, об этом проще было бы договориться во время визита в Киев!!! Как сейчас будет - хз
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13.04.2022 07:55 Відповісти
Не хотят немцы давать ничего серьезного. Танки старье непонятное. Гаубицы через года 2-3. С бтрами затягивают прорашистские политики. Соглашусь, что Украина ******** за последние годы с вооружением и особенно с собственными разработками, коррупция и все такое.
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13.04.2022 10:00 Відповісти
Александров, ну вот не надо. Уже приехали панцерфаусты. Ждали гаубицы и бмп. И танки. Запомни, никогда немцы не передадут неисправную технику, это невозможно по определению.

теперь после зеленовысера будет все это или нет?
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13.04.2022 07:57 Відповісти
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13.04.2022 10:03 Відповісти
" Та сторона " .
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13.04.2022 04:11 Відповісти
Ми три роки мовчали, хто в нас окупант і хто в нас ахресор.
Та сторона...
І це слухала вся Європа.
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13.04.2022 08:25 Відповісти
Коли вже сам величніший ***** вбивцею назве, а не керівником тієї держави, паном путіним і ще чимось таким...Коли ти вже скажеш путін- вбивця, а ми переможемо в війні, а не зупинимо війну.
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13.04.2022 08:46 Відповісти
 
 