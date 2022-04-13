Називати речі своїми іменами важливо, - Зеленський про слова Байдена, який назвав війну в Україні "геноцидом"
Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джону Байдену за те, що він визнав російське вторгнення "геноцидом".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твітері.
Зеленський зазначив: "Справжні слова справжнього лідера президента США Джо Байдена. Називати речі своїми іменами важливо, щоб протистояти злу. Ми вдячні за допомогу, яку США вже надали, і терміново потребуємо більше важкого озброєння, щоб запобігти подальшим звірствам Росії".
Топ коментарі
+9 Urs
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+6 Urs
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+5 Віктор Степаненко
показати весь коментар13.04.2022 04:11
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Будь ласка, зачекайте...
Ну короче зашкварилась дипломатия по полной. Из за тупоголовых долбогрызов аля "дайти !!!! а то мы все на асфальт патратили !!!" и некоторый тупиц как типа "ололо, зачем нам каски и броники, дайти нам вундервафли самые крутые пыж пыж !!!".
Придурки. За одну каску надо спасибо говорить и рот дальше закрытым держать.
Тупая зелень не поймет...
Ну на хер такую дипломатию. Конечно до российского откровенного быдлячества не дотягивает, но уже стремиться... Где же дежурное "дуже дякую" нашим европейским братьям?
С политиками они договариваются более конкретно и без таких прокламаций.
теперь после зеленовысера будет все это или нет?
Та сторона...
І це слухала вся Європа.