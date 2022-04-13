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Україна закінчила опалювальний сезон із 9 млрд кубів газу в сховищах, - Шмигаль
Україна успішно пройшла опалювальний сезон і вже розпочинає підготовку до наступного.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму зверненні повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Прем’єр зазначив, що за підсумками опалювального сезону Україна має 9 млрд кубів газу у сховищах, а також 1 млн тонн вугілля на складах.
"Починаємо підготовку до наступного опалювального сезону", – додав він.
Топ коментарі
+4 Small Jerboa
показати весь коментар13.04.2022 02:06
+2 Історик Воєнрук
показати весь коментар13.04.2022 02:10
+2 Сергій Осадчий
показати весь коментар13.04.2022 02:11
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І що б дала та комісія? Лише перерахунок на копійки і все.
А коли встановлюєш квартирний лічильник тепла, то вони просто не беруть до уваги показники і продовжують нараховувати по сталінським нормам. Те ж саме з багатотарифними лічильниками гарячої води.
Поки буде існувати совкова система (у тому числі в головах) - нічого не зміниться.
Була загальна ГТС союзу.
І їхні параметри - об'єм, глибину.
Хіба що інфраструктуру наземну понищити.
Але поки йде газ в Європу - вони нічого чіпати не можуть. Це зв'язана система - з ПСГ часто йде і підкачка (коли тиску не стає, чи технологічного газу потрібно більше) і закачка (компенсація витрат).