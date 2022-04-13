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Україна закінчила опалювальний сезон із 9 млрд кубів газу в сховищах, - Шмигаль

шмигаль

Україна успішно пройшла опалювальний сезон і вже розпочинає підготовку до наступного.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму зверненні повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Прем’єр зазначив, що за підсумками опалювального сезону Україна має 9 млрд кубів газу у сховищах, а також 1 млн тонн вугілля на складах.

"Починаємо підготовку до наступного опалювального сезону", – додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опалювальний сезон триває у регіонах, які прийняли більшість переселенців

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Топ коментарі
+4
Розстріляти би за такий "опалювальний" сезон!
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13.04.2022 02:06
+2
Та зрозуміло. Великі міста розбиті,потреби скоротились...
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13.04.2022 02:10
+2
Ну це ти вже мимо. Вони знають кординати всіх ПСГ ще з часів СРСР.
Була загальна ГТС союзу.
І їхні параметри - об'єм, глибину.
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13.04.2022 02:11
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Даст Бог следующий сезон будут полные хранилища как малая часть репараций
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13.04.2022 02:01 Відповісти
Розстріляти би за такий "опалювальний" сезон!
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13.04.2022 02:06 Відповісти
Замерз ?
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13.04.2022 02:13 Відповісти
так целый апрель ночью около 0 ! в квартирах градусов 10-12 это что нормально
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13.04.2022 02:50 Відповісти
Якщо є кондиціонер, то за таких погодних умов - він дуже ефективний на опалення.
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13.04.2022 10:54 Відповісти
Не тільки замерз, но і КВИТАНЦІЇ отримав!
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13.04.2022 03:12 Відповісти
А викликати комісію з ЖЕКу , щоб склали акт ? Нє ? То не по нашому?
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13.04.2022 03:26 Відповісти
От комиссии будет польза только в случае отсутствия счетчика и температуры ниже 18. Причем надо очень постараться, чтобы температуру померяли по нормам, а не на потолке.
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13.04.2022 07:01 Відповісти
Керівництво ЖЕКів втекло чи не першими, у свої іспанські та італійські вілли.
І що б дала та комісія? Лише перерахунок на копійки і все.
А коли встановлюєш квартирний лічильник тепла, то вони просто не беруть до уваги показники і продовжують нараховувати по сталінським нормам. Те ж саме з багатотарифними лічильниками гарячої води.
Поки буде існувати совкова система (у тому числі в головах) - нічого не зміниться.
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13.04.2022 10:53 Відповісти
Oн еще забыл указать координаты. Ну молодец, самое главное громко отрапортавать по всем СМИ. Это так важно вначале лета.
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13.04.2022 02:06 Відповісти
Ну це ти вже мимо. Вони знають кординати всіх ПСГ ще з часів СРСР.
Була загальна ГТС союзу.
І їхні параметри - об'єм, глибину.
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13.04.2022 02:11 Відповісти
Але сховища глибоко - бомбою не дістати.
Хіба що інфраструктуру наземну понищити.
Але поки йде газ в Європу - вони нічого чіпати не можуть. Це зв'язана система - з ПСГ часто йде і підкачка (коли тиску не стає, чи технологічного газу потрібно більше) і закачка (компенсація витрат).
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13.04.2022 02:29 Відповісти
Наші сховища потрібні москалям також, без них взимку газ в Європу важко передавати.
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13.04.2022 07:04 Відповісти
Та зрозуміло. Великі міста розбиті,потреби скоротились...
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13.04.2022 02:10 Відповісти
Які саме міста розбиті , окрім Маріуполя ? Що саме тобі зрозуміло?
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13.04.2022 02:15 Відповісти
Що мені зрозуміло-я написав,а міста розбиті -Київ,Чернігів,Суми,Харків,не рахуючи тих,що поменше. Чи ти не знав?
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13.04.2022 02:19 Відповісти
Не наводь паніку( хоча ,яка паніка , багато споживаємо - погано, мало - теж погано) . Споживання газу суттєво зменшується , коли його перестають споживати саме промислові споживачі. А от тут мова насамперед про Маріуполь. І не сварися. Ми обидва за Україну.
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13.04.2022 02:31 Відповісти
ты в своем уме? разбиты Чернигов Харьков вся луганская и донецкая области пригороды Киева и все пригначничные села ..
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13.04.2022 02:52 Відповісти
Вони дійсно розбиті . Але газ в першу чергу споживає промисловість.
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13.04.2022 03:28 Відповісти
так промисловiсть сейчас стоит
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13.04.2022 04:31 Відповісти
"Дьявол кроется в деталях..." Де саме вона стоїть ? Де потрібно споживання газу ?
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13.04.2022 04:40 Відповісти
да везде - открываешь сайты "требуются на работу" - а там хрен на палочке
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13.04.2022 06:28 Відповісти
Одна Азовсталь потребляла газа больше чем город с населением в миллион. И да большая часть предприятий не работает либо работает с небольшой загрузкой.
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13.04.2022 06:47 Відповісти
а скільки російська пропаганда розганяла паніки стосовно того, що газу Україні на зиму не вистачить і про віялові відключення - все виявилось черговою брехнею. Представники влади казали, що все буде добре - так і сталось. менше треба слухати російську пропаганду і більше довіряти українській владі.
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13.04.2022 12:27 Відповісти
 
 