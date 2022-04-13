Україна закінчила опалювальний сезон із 9 млрд кубів газу в сховищах, - Шмигаль

Україна успішно пройшла опалювальний сезон і вже розпочинає підготовку до наступного.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму зверненні повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Прем’єр зазначив, що за підсумками опалювального сезону Україна має 9 млрд кубів газу у сховищах, а також 1 млн тонн вугілля на складах.

"Починаємо підготовку до наступного опалювального сезону", – додав він.

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