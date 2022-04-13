Підвищення цін у світі пов'язане з вторгнення Росії до України, - Байден
Путінське вторгнення в Україну призвело до зростання цін на бензин та продукти харчування у всьому світі.
Про це заявив президент США Джо Байден, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"70% зростання цін у березні сталося через путінське підвищення цін. Я роблю все можливе, щоб знизити ціни та вирішити проблему путінського підвищення цін", - зазначив американський лідер.
Байден нагадав, що щоб допомогти впоратися з цим путінським підвищенням цін, він санкціонував випуск 1 млн барелів нафти на день протягом наступних шести місяців зі стратегічного резерву США, і більше 30 країн погодилися вивільнити додатково 60 млн барелів, що є найбільшим вивільненням в історії.
За його словами, США також інвестують $1 млрд у фонди American Rescue Plan для створення незалежних потужностей з переробки м'яса та птиці, що дасть фермерам більше можливостей, зміцнить слабке місце у ланцюжку постачання продовольства та знизить ціни для американських сімей.
Крім того, Білий дім у вівторок анонсував, що Байден оголосить про нові кроки щодо зниження цін і створення довгострокової енергетичної незалежності за рахунок збільшення доступності біопалива.
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по друге це заборона нафтопроводів з Арктики та Канади а також заборона нового буріння нафти у Мексиканській затоці
а рашистська навала зробила все гірше коли злетіли ціни на зерно і харчі
Нам головне (і вигідно), щоб всі "стрілки" на мордор перевели. По типу "хто всрався? - невістка".
Так що правильно, правильно - то мордор в усьому винен
не треба тільки гаслами жити
і перегной впаде на відсотків 30% мінімум....
заява шо США готові, і будуть, і мають логістіку забезпечити Европу всім тим лайном? - думайте самі далі...
Але що у неї не відбереш, це гнучкости і вміння швидко адаптуватися до змін.