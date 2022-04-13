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Байден Джо (2853) росія (63568) США (20980)

Підвищення цін у світі пов'язане з вторгнення Росії до України, - Байден

байден

Путінське вторгнення в Україну призвело до зростання цін на бензин та продукти харчування у всьому світі.

Про це заявив президент США Джо Байден, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"70% зростання цін у березні сталося через путінське підвищення цін. Я роблю все можливе, щоб знизити ціни та вирішити проблему путінського підвищення цін", - зазначив американський лідер.

Байден нагадав, що щоб допомогти впоратися з цим путінським підвищенням цін, він санкціонував випуск 1 млн барелів нафти на день протягом наступних шести місяців зі стратегічного резерву США, і більше 30 країн погодилися вивільнити додатково 60 млн барелів, що є найбільшим вивільненням в історії.

За його словами, США також інвестують $1 млрд у фонди American Rescue Plan для створення незалежних потужностей з переробки м'яса та птиці, що дасть фермерам більше можливостей, зміцнить слабке місце у ланцюжку постачання продовольства та знизить ціни для американських сімей.

Крім того, Білий дім у вівторок анонсував, що Байден оголосить про нові кроки щодо зниження цін і створення довгострокової енергетичної незалежності за рахунок збільшення доступності біопалива.

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Топ коментарі
+2
Стільки людей загинуло в Україні... а ви про ціни... сумно.
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13.04.2022 03:37
+1
головна причина це байденівські ковідні виплати непідкріплені товарами що спричинили скаженну інфляцію.
по друге це заборона нафтопроводів з Арктики та Канади а також заборона нового буріння нафти у Мексиканській затоці
а рашистська навала зробила все гірше коли злетіли ціни на зерно і харчі
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13.04.2022 02:31
+1
тому що донести правду це важливе
не треба тільки гаслами жити
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13.04.2022 07:00
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головна причина це байденівські ковідні виплати непідкріплені товарами що спричинили скаженну інфляцію.
по друге це заборона нафтопроводів з Арктики та Канади а також заборона нового буріння нафти у Мексиканській затоці
а рашистська навала зробила все гірше коли злетіли ціни на зерно і харчі
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13.04.2022 02:31 Відповісти
Навіщо це оприлюднювати лишній раз?

Нам головне (і вигідно), щоб всі "стрілки" на мордор перевели. По типу "хто всрався? - невістка".

Так що правильно, правильно - то мордор в усьому винен
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13.04.2022 02:38 Відповісти
тому що донести правду це важливе
не треба тільки гаслами жити
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13.04.2022 07:00 Відповісти
Тут такий самий персонаж.
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13.04.2022 06:12 Відповісти
одне тільки заявлення, шо США відкупорюють аляскінські скважини зі сказжем 1го травня?
і перегной впаде на відсотків 30% мінімум....
заява шо США готові, і будуть, і мають логістіку забезпечити Европу всім тим лайном? - думайте самі далі...
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13.04.2022 02:32 Відповісти
Капіталістичну систему економіки, як і будь що інше, можна критикувати за якісь недоліки.
Але що у неї не відбереш, це гнучкости і вміння швидко адаптуватися до змін.
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13.04.2022 02:54 Відповісти
ідельних нема, ні є - але вони вже не дихають...
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13.04.2022 02:58 Відповісти
Стільки людей загинуло в Україні... а ви про ціни... сумно.
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13.04.2022 03:37 Відповісти
свобода нажаль не безкоштовна
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13.04.2022 07:15 Відповісти
Бачите як світ залежить від України.
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13.04.2022 08:26 Відповісти
Байден робить помилку, що концентрує увагу на підвищенні цін на бензин, спілкуючись таким чином з тупорилим лохторатом трампа. Ті, хто голосував за Байдена і так усе розуміють і, переважно, згодні на зменшення благ заради допомозі українцям.
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13.04.2022 11:00 Відповісти
 
 