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Держкосмос (139) Starlink (225) Тафтай Володимир (7)

Роботу з підключення України до Starlink почали у червні 2021 року, - Держкосмос

starlink

Робота з підключення України до системи Starlink проводилася з червня 2021 року.

Про це повідомив голова Державного космічного агентства України (ДКАУ) Володимир Тафтай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Робота над підключенням України до системи Starlink проводилась Державним космічним агентством із червня 2021 року", - розповів він.

За словами Тафтая, в січні цього року під час візиту до Сполучених Штатів Америки представники ДКАУ обговорювали подальшу співпрацю з представниками SpaceX. За його словами, наразі таке співробітництво відбувається дуже продуктивно.

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Топ коментарі
+2
шось ви Тафтай скизділи..на папері воно все велось і все робилось.
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13.04.2022 02:59
+2
дєті лєйтінанта шідта пруть на свєт.
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13.04.2022 03:15
+1
І пайпал робили, поки гусь в сраку не клюнув
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13.04.2022 03:05
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шось ви Тафтай скизділи..на папері воно все велось і все робилось.
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13.04.2022 02:59 Відповісти
І пайпал робили, поки гусь в сраку не клюнув
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13.04.2022 03:05 Відповісти
То це державне космічне агентство підключає старлінк, а я думав любий юзер може це зробити аби було обладнання і Маск згрупував супутники...
А взагалі це бізнес і бідна Україна якби не війна не скоро отримала би таку можливість.
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13.04.2022 03:14 Відповісти
А что с оптоволокном интернет хуже работает? Это реклама больше, чем остро необходимая технология. И все Федоровы и Тафтаи с удовольствием попали в струю. Пиар для чиновника-наркотик.
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13.04.2022 03:18 Відповісти
Ага, оптоволокно. У полі. А взагалі стаття про дерібан державного бабла с претензією на пафос. Старлінку для підключення потрібні супутникв та маленький наземний термінал, який сам знаходить супутники, позіціонує антену і підключає інтернет. І Держкосмосу у цьому ланцюгу - нуль цілих, рузьке корабель десятих
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13.04.2022 04:45 Відповісти
А с"маленького терминала" как сигнал раздавать? Через вышку Киевстара? Или тем же оптоволокном до квартир? И где дешевше? Те же вышки УЖЕ покрывают территорию Украины и прекрасно транслируют интернет. Или этой технологией мы горные карпатские села оснащать станем? Это реклама Маска, как и весь его бизнес. Во многом новаторский, во многом чисто спекулятивный.
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13.04.2022 09:50 Відповісти
Цей маленький термінал свого роду роутер, і розрахований щоб був у кожного. У великих містах є провідний інтернет але в передмістя села де мало користувачів провідний не проводять. Там в кращому випадку мобільний інтернет який залежить від відстані до вишки і рівності ландшафту а також від обладнання. До того ж старлінк швидший за мобільний інтернет.
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13.04.2022 14:41 Відповісти
враньё. и про бедность и про сроки подключения к старлинку. в этом году было бы уже доступно. а вот рашикам - никогда, и не планировалось. так что выдыхай в дырку своему ростелелекому
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13.04.2022 07:47 Відповісти
Это счас самая главная новость. Кто и шо робыл еще летом 2021. Шо этому Тафтаю нужно срочно стало, шо оно вылезло на сцену?
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13.04.2022 03:15 Відповісти
дєті лєйтінанта шідта пруть на свєт.
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13.04.2022 03:15 Відповісти
Це коли сміття на орбіту запускали?
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13.04.2022 03:38 Відповісти
интересно - госкосмос есть, ракет нет... да и вообще, 12 апреля день кацманаута... спасибо товарищу Вернеру фон Брауну... американцы умнее оказались - они признали заслугу немца, а вот советы все время пихают зэка королева, работавшего с техдокументацией и образцами немцев... но самое интересное в том, что именно 12 апреля на мокшанщине тоже праздник - в 1699 году петька запретил срать на улицах дабы послы иноземных держав не выпадали из карет и не тонули в московском дерьме...
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13.04.2022 05:48 Відповісти
Вот на любую хрень, буквально любую - у нас уже есть готовый департамент, где веками сидят на зарплате от налогоплательщиков и ничего не делают...
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13.04.2022 10:38 Відповісти
Яким боком ДКА до Starlink та розвертання супутникового інтернету Маска?
Схоже на влажниє мєчти совкових імпотентів.
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13.04.2022 11:05 Відповісти
 
 