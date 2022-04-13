Поліція у Житомирі викрила ворожого інтернет-пропагандиста, який просував "русский мир". ФОТО
У Житомирі правоохоронці викрили чоловіка, який в соцмережах підтримував вторгнення Росії в Україну.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУНП у Житомирській області.
"Попередньо відомо, що 54-річний чоловік через низку інтернет-меседжерів активно коментував та розміщав пости на підтримку широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну та заперечення основ нашої державності, а також негативно висловлювався щодо захисників героїчного Маріуполя", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, в оселі ще одного 52-річного жителя Житомира під час обшуку правоохоронці вилучили наглядні агітаційні матеріали, серед яких роздрукована конституція рф, мобільний телефон, ноутбук, системний блок, інші предмети, що можуть свідчити про протиправну діяльність на шкоду державності.
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Зібрали манатки і пошурували на рашку.
Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины сообщили о подозрении в отношении российского журналиста и публициста Армена Гаспаряна в связи с его публичными призывами к геноциду, а также изготовлением и распространением соответствующих материалов.
"Подозреваемый, являющийся автором книги "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков", в своем произведении системно продвигал утверждение о несостоятельности украинского государства к дальнейшему существованию, неполноценности и второсортности украинской нации", - сообщается в Телеграм-канале Офиса генпрокурора во вторник.
В информации отмечается, что автор призывал власти РФ провести т.н. "денацификацию" Украины, в том числе путем военных действий на ее территории и обеспечения полного внешнего контроля.
"Подозреваемый отметил необходимость начала "денацификации", а по сути геноцида украинского народа, с границ т.н."ДНР" и "ЛНР", продвигаясь дальше по всей территории Украины. Среди его идей - фильтрационные и концентрационные лагеря для украинцев и даже их полное уничтожение", - подчеркнули в Офисе генпрокурора.
По данным ведомства, утверждения из книги "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков" неоднократно использовались высшим политическим и военным руководством РФ для оправдания военной агрессии против Украины, а Управление делами президента РФ закупило ее для изучения и использования должностными лицами.
Следствие по уголовному производству продолжается и осуществляется следователями Службы безопасности Украины.
Источник: "Интерфакс-Украина"
А незабаром хапати будуть ще й тих, хто криво подивиться в бік ОП, підкидаючи "докази" на кшталт роздрукованої конституції мордору - для створення красивої картинки.
Критикувати владу - це нормально, більше того, це необхідно, щоб люди у владі не перетворювалися на *****.
Закликати до державної зради - це має бути навіть не тюрма, бо нема чого годувати таку гниду і облаштовувати її життя за кошт нормальних людей, які чесно платять податки. Депортація та конфіскація майна - оце нормальний вирок. Топиш за мразєстан - пензлюй туди жити.
не має сенсу..
Ці речі є у кожного і не по одному.....це не є злочин.... А ось за реально доведені факти праці проти нашої України потрібно дійсно карати....бо доказ "роздрукована конституція *********" це сумнівний доказ провини , ми не повинні перетворюватись на Мордор !!!
Окрім того, обов'язково повинна бути розроблена процедура позбавлення громадянства України, бо якщо людина любить Мордор, але "страждає" в Україні, то треба допомогти такому "клієнту" виїхати на "історічєскую родіну"....
До речі, рускамірци на раську не їдуть, вони хочуть, щоб вона сюди до нас прийшла, а коли вона вже прийшла, то ці сцуки тікають до Європи та Еміратів. Знаю таких і проклинаю.