Оперативна інформація станом на 6:00 13 квітня щодо російського вторгнення, - Генштаб ЗСУ
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 6:00 13 квітня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
Розпочалася сорок дев’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
Триває повномасштабна збройна агресія Російської Федерації проти України.
Ворог не перестає завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної інфраструктури у Харківській та Запорізькій областях. Активно веде повітряну розвідку.
Повідомляється, що до 26 квітня Російська Федерація ввела в прикордонних з нашою державою районах та на тимчасово окупованій території Криму так званий "жовтий рівень терористичної загрози". Зазначені заходи проводяться, імовірно, з метою організації переміщення військової техніки, озброєння та особового складу на територію України.
Окупанти продовжують перекидання до України так званих "добровольців". Так, за наявною інформацією, у Ленінградській області сформовано батальйон чисельністю приблизно 400 осіб. Складається він винятково з військовослужбовців, які мають бойовий досвід. Направили їх в Україну для посилення одного з підрозділів 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії.
На Сіверському напрямку не відкидається утримання в прикордонних з Україною районах Курської області окремих підрозділів для проведення демонстраційних дій з метою сковування наших сил.
На Слобожанському напрямку продовжується часткове блокування та артилерійські обстріли міста Харкова. На деяких тимчасово зайнятих територіях ворог вдається до формування підрозділів так званої "народної міліції". Для виконання зазначених заходів здійснює відповідну роботу.
На Донецькому і Таврійському напрямках противник продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю. Веде наступ в районі металургійного комплексу "Азовсталь" та морського порту.
На Південнобузькому напрямку ворог намагається оволодіти окремими населеними пунктами, успіху не має.
"На території Донецької та Луганської областей захисниками України за минулу добу відбито шість атак ворога, знищено дві одиниці автомобільної техніки та три артилерійські системи противника.
Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу збито ворожий літак Су-25. Противник суттєво зменшив використання авіації у зв’язку з погодними умовами", - додали в Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
Дуже боляче від того, що гинуть наші Захисники.
Так хочеться, що ви всі були живі.
Шана нашим Воїнам.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy 8 год ·
48 діб опору героів Маріуполя. Повне оточення, багатократна перевага ворога. І вже багато хто не витримує, і, нажаль, сьогодні, чимало наших ворогу вдалось взяти у полон. Але є герої, які продовжують оборону міста, і виконують наказ верховного командування битися до кінця. Останні рубежі захищають до кінця воіни полку Нацгвардії Азов, ЗСУ, прикордонники, добровольці, поліцейські, сбушники. Такий спротив за такого співвідношення у силах не має прикладів у ******** історії. Ми не можемо уявити те, зо вони бачать та відчувають, що вони виносять на собі. Ми не знаємо про втрати. Ми знаємо, що є люди, українці, які попри все не здаються у полон не зважаючи на абсолютну перевагу ворога, нищівний вогонь. Які завдають ворогу величезні втрати, і захищають усіх нас, тримаючи цей останній рубіж на коридорі з Росіі до Криму. Тому що вони дали присягу народу України. І для них це не слова, а справа життя.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004035460268&comment_id=Y29tbWVudDo3NTIzNzQ3NDM0MzMyMTU0Xzc1MjM3ODYwNjA5OTQ5NTg%3D&__cft__[0]=AZVu3M_dgKCgqV5syGU4h7Lt0DG_TJxaZkLo87Ku6ad6mT1WesVcnsQsEYrJNkIFpgGYw0JFwfBjbD_snSXPSaLMQKfkPhe7jEBTFLLAjhp299raLN8oQPd8jf4m4SNWxPU&__tn__=R]-R Богдан Матвійчук
Я знаю деяких хлопців , які зараз там. Й ось що вони хотіли б передати українцям. Зараз там хлопці стоять насмерть тому що вони воїни, тому що це їх свідомий вибір. Але , вони , хотіли б, щоб співвітчизники , дивлячись на цю боротьбу, почали усвідомлювати прості істини. Світ жорсткий. Кожен народ бореться за місце під сонцем. Не існує жодного раю на землі, як описує багато політиканів демократів, які в дорогих костюмах й з посмішками від топ стоматологів 30 років розповідали з екранів тв , що всі люди брати й ваше діло не панікувати й голосувати за мир у всьому світі й інші наївні речі. Ми нація, яка зараз б'ється за те щоб фізично вижити, щоб збереглась держава Україна, щоб зберігся український погляд на світ. Більше не буде так як було до війни. Не буде кланово олігархічної системи, де людям брехали ,а самі збивали на пішохідному переході й не несли жодного покарання. Більше не буде тут політиків, які плюють на все українське й публічно продвигають "русский мир" цього не буде за будь-яку ціну. Зрозумійте це ц віднині живіть виходячи з цього й всіляко активно самі приймайте участь в боротьбі й подальшому житті українського народу. Бо дуже висока ціна зараз сплачується.