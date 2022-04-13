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У Ленінградській області РФ сформовано батальйон із 400 "добровольців". У ньому винятково досвідчені військові, - Генштаб ЗСУ
РФ сформувала у Ленінградській області батальйон з 400 "добровольців", яких вже направили на війну в Україну
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативній інформації Генштабу у Facebook.
"Окупанти продовжують перекидання до України так званих "добровольців". Так, за наявною інформацією, у Ленінградській області сформовано батальйон чисельністю приблизно 400 осіб. Складається він винятково із військовослужбовців, які мають бойовий досвід. Направили їх в Україну для посилення одного з підрозділів 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+78 Алексей Королевский 40f6fcd3
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+46 Папєрєднік
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+35 Garry Grant
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-Байрік-ти що в мене ж бойовий досвід!-Я СКАЗАВ НА КУЙ!!!
А тут у них надеюсь будет другий бецінний досвід -в мешки себя запаковывать по кускам.
И что у них за опыт? Воевали против мирняка в Сирии?
Неужели все так плохо у *****?
чи просто рухаючись в колоні під удар артилерії )
Сюда--- "билет", назад---"пакет" !!!!!!!!!!!
З любов'ю від України!!!
Лише тоді,коли ми переможемо..(перемовини про мир -це НІ ПРО ЩО.Відтермінування вирішення питання).
Коли в рашки закінчаться можливості воювати(коли поповнення на фронт стануть меншими від втрат.
Адля цього необхідна умова- максимальне знищення військової потуги(можливостей) рашки.
танки ,гелікоптери у них в же йок. Калібрів залишилось обмаль..
на черзі решта видів оброєнь -кораблі ЧФ,артилерія,літаки..