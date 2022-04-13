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У Ленінградській області РФ сформовано батальйон із 400 "добровольців". У ньому винятково досвідчені військові, - Генштаб ЗСУ

рф

РФ сформувала у Ленінградській області батальйон з 400 "добровольців", яких вже направили на війну в Україну

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативній інформації Генштабу у Facebook.

"Окупанти продовжують перекидання до України так званих "добровольців". Так, за наявною інформацією, у Ленінградській області сформовано батальйон чисельністю приблизно 400 осіб. Складається він винятково із військовослужбовців, які мають бойовий досвід. Направили їх в Україну для посилення одного з підрозділів 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативна інформація станом на 6:00 13 квітня щодо російського вторгнення, - Генштаб ЗСУ

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Топ коментарі
+78
Надеюсь скоро будет не 400, а 2 раза по 200
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13.04.2022 07:38
+46
Це просто інший сорт лайна.
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13.04.2022 07:36
+35
Просто здохнуть,маючи бойовий досвід і не більше.
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13.04.2022 07:44
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Це просто інший сорт лайна.
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13.04.2022 07:36 Відповісти
Надеюсь скоро будет не 400, а 2 раза по 200
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13.04.2022 07:38 Відповісти
Зірвали з язика.
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13.04.2022 07:42 Відповісти
400 БЫЧКОВЫХ НУ НУ.. а где набрать им столько младенцев то прости Господи!!!!! надеюсь пояс шахида надели чтобы в случае чего распадались на атомы....гробов у нас нету... даже для опытных ублюдков и ******...
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13.04.2022 10:13 Відповісти
А при чём тут наши украинские младенцы к 200ым дохлым росиянам?
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14.04.2022 05:22 Відповісти
До чорта у ***** зайвих кацапів
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13.04.2022 07:41 Відповісти
Просто здохнуть,маючи бойовий досвід і не більше.
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13.04.2022 07:44 Відповісти
Велика россия. На карті. Але дебіли все рівно мають закінчитися.
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13.04.2022 07:45 Відповісти
Где Вы на карте мира увидели россию? Есть РФ,а русской Республики не существует.
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13.04.2022 07:49 Відповісти
Які росіян? Це поголовно ПЕСИГОЛОВЦІ
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13.04.2022 12:03 Відповісти
руське баби нарожалі недоумків "з запасом" (
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13.04.2022 08:35 Відповісти
М'ясо. Ціна життя - виплата кредиту 200 - ми бандерольками.
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13.04.2022 07:46 Відповісти
бельше, больше перегноя, скоро посевная
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13.04.2022 07:47 Відповісти
Невже добрива мають досвід?))
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13.04.2022 07:49 Відповісти
І шо? В нас всі ЗСУ мають такий досвід.
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13.04.2022 07:51 Відповісти
Ещё 400 будущих трупаков добавится
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13.04.2022 08:06 Відповісти
Нехай їдуть, ЗСУ їх швидко утилізує
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13.04.2022 08:10 Відповісти
Як кажуть - "Перемелеця мука буде"...
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13.04.2022 08:13 Відповісти
байрактару розкажуть про досвід.. коли відлітаюча душа/якщо в тих ублюдків вона є/ зустрінеться в небі з байрактаром
-Байрік-ти що в мене ж бойовий досвід!-Я СКАЗАВ НА КУЙ!!!
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13.04.2022 08:19 Відповісти
Нехай семки не забудуть
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13.04.2022 08:19 Відповісти
Полагаю из бригад уголовников набрали, у них самый большой досвид.
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13.04.2022 08:22 Відповісти
Цей бойовий досвід только против безоружных имея 50 кратное превосходство .
А тут у них надеюсь будет другий бецінний досвід -в мешки себя запаковывать по кускам.
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13.04.2022 08:25 Відповісти
Это интересно, со всей Ленинградской области аж 400 организмов.
И что у них за опыт? Воевали против мирняка в Сирии?
Неужели все так плохо у *****?
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13.04.2022 08:26 Відповісти
досвід до дупи.. коли попадеш під удар з Байрактара...

чи просто рухаючись в колоні під удар артилерії )
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13.04.2022 08:34 Відповісти
это только сказки что на мацкве м лененгради прекрасная жизнь. у меня родственники зрп 40 тыс пенсия 17-нищета, по уши в кредитах, когда болели С19 пересылали деньги что бы не сдохли. а в области жопа как и по всей засРашке. поэтому быдло сброд поедет воевать что бы отдать кредиты.
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13.04.2022 10:04 Відповісти
Петушинный батальон?
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13.04.2022 08:31 Відповісти
Well come to Ukraine...с*уки!!!
Сюда--- "билет", назад---"пакет" !!!!!!!!!!!
З любов'ю від України!!!
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13.04.2022 08:33 Відповісти
Украинской арте все равно кого накрывать, опытных , неопытных.
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13.04.2022 08:39 Відповісти
коли закінчиться війна з расєєю?

Лише тоді,коли ми переможемо..(перемовини про мир -це НІ ПРО ЩО.Відтермінування вирішення питання).

Коли в рашки закінчаться можливості воювати(коли поповнення на фронт стануть меншими від втрат.

Адля цього необхідна умова- максимальне знищення військової потуги(можливостей) рашки.

танки ,гелікоптери у них в же йок. Калібрів залишилось обмаль..

на черзі решта видів оброєнь -кораблі ЧФ,артилерія,літаки..
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13.04.2022 08:40 Відповісти
чим менше в рашки залишається техніки ДОСТАТНЬОЇ БОЄЗДАТНОСТІ -тим більші можливості України перемелення "гарматного мяса"(поповнень) ...
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13.04.2022 08:43 Відповісти
таки кабай решил позор расии 58-ю общевойсковую армию уничтожить до конца, чтобы и памяти о ней не осталось... ну и правильно... згорів сарай - гори і хата...
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13.04.2022 08:47 Відповісти
Мабуть на унітаз грошей не вистачило? Цікаво!? Життя проти унітазу?
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13.04.2022 08:51 Відповісти
В принципі фіни вже можуть приступати до операції із денацифікації карелії і ленінградської області.
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13.04.2022 08:51 Відповісти
Из Ленинградской? Это хорошо. Теперь ещё из Московской, и вопрос закрыт.
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13.04.2022 09:10 Відповісти
Аж 400 со всей области? Видать опять на Киев собрались.
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13.04.2022 09:11 Відповісти
Откуда боевой опыт может появиться в стране которая последнюю крупную наземную операцию проводила в Чечне? Грузия, Сирия и пр. не в счет. Там в основном Авиация работала и то в безопасном для них небе. ОРДЛО? Так там в основном позиционные бои. А атака требует абсолютно других навыков. Да и ведение боя, там совкового типа. Которое уже морально устарело.
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13.04.2022 09:24 Відповісти
может мильчакова с собой привезут, ***** вроде из тех краёв, хотя по большому счёту уже давно надо было выслать киллеров на его поиск и мучительную ликвидацию https://myrotvorets.news/zverstva-russkykh-sadystov-na-donbass/ https://myrotvorets.news/zverstva-russkykh-sadystov-na-donbass/

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13.04.2022 09:39 Відповісти
https://donpress.com/news/04-04-2022-pod-luganskom-ranen-izvestnyy-rossiyskiy-naemnik Он уже был и даже ранен
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13.04.2022 10:36 Відповісти
интересно, благодарю
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13.04.2022 12:37 Відповісти
Солдаты удачи -)) Как раз поспевают к появлению тяжелого воружения в ВСУ -))
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13.04.2022 10:38 Відповісти
Решили издохнуть в Украине , я понимаю ,что святая земля , раби Нахман , Любавические Ребе . Однако есть ещё решение , вы можете здохнуть в своих ******, вас кремируют и передадут Новой Почтой нам , а мы за не большую плату ,устроим погребение ,как положено , даже семки насыпем.
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13.04.2022 11:07 Відповісти
 
 