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ООН (3272) Радбез ООН (839)

ООН запустить процедуру автоматичного скликання Генасамблеї у разі застосування вето в Радбезі

оон,радбез

В Організації Об'єднаних Націй мають запустити процедуру щодо автоматичного скликання Генеральної Асамблеї щоразу, коли в Раді Безпеки буде застосовуватися вето

Про це у фейсбуці повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з проєктом резолюції, Генасамблея буде автоматично скликатися щоразу, коли в Радбезі застосовуватиметься вето. Скликатиметься вона протягом 10-денного терміну з метою проведення дебатів щодо ситуації, в якій застосоване вето, за винятком, коли питання розглядається на Надзвичайній спеціальній сесії Генасамблеї ООН.

Такий документ підтримали майже 40 країн, у тому числі Україна. Схвалення нової резолюції може відбутися вже у квітні.

"Відповідно до проєкту резолюції, Радбезу буде запропоновано подати Генеральній Асамблеї спеціальний звіт про застосування вето, принаймні за 72 години до засідання Генасамблеї, яка матиме можливість у разі наявності колективної політичної волі держав-членів ООН рішення щодо цієї ситуації. Зазначений механізм почне діяти відразу після схвалення резолюції на 76-й сесії, а починаючи з 77-ї сесії до порядку денного Генасамблеї буде додано новий постійний пункт "Застосування вето", – заявив Кислиця.

Він нагадав, що вперше застосував право вето в РБ ООН у 1957 році СРСР, а зараз "абсолютним чемпіоном по кількість вето" є РФ. При цьому Велика Британія не застосовує право вето вже понад 30 років.

Також читайте: Як і її нацистські попередники, Росія розпочала політику винищення всього народу, - Кислиця

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Топ коментарі
+21
Когда уже этих пидаров выкинут из ООН, либо щакрыть эту помойку, которая полностью импотентна.
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13.04.2022 08:04
+6
У цих захребетників одна причина непокоїтись-якщо хтось із членів цієї організації-імпотента невчасно платить внески.
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13.04.2022 08:20
+6
решения Генансамблеи не обязательные а рекомендационные. ООН - в помойку истории
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13.04.2022 08:23
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Когда уже этих пидаров выкинут из ООН, либо щакрыть эту помойку, которая полностью импотентна.
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13.04.2022 08:04 Відповісти
Давно пора отправить этих дармоедов туда же,куда и Лигу Наций.
Хотя-свято место пусто не бывает.Придумают еще одно название для той же шайки дармоедов.
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13.04.2022 08:16 Відповісти
Викинути парашку з радбезу ООН просто - вона не проходила ніяких процедур вступу, не було ніяких засідань і рішень стосовно того, що рашка і срср одне й те саме. Це підтверджують і наші і іноземні юристи. Але, схоже, такий варіант не хочуть навіть розглядати.
Закрити ООН так само легко - в його статуті написано, що у разі виходу зі складу однієї з країн-засновниць організація саморозпускається. Україна є саме країною-засновницею.
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13.04.2022 09:44 Відповісти
Ну хоч так, якщо інакше ніяк...
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13.04.2022 08:06 Відповісти
І що те змінить? Вони плодять тільки декларативні заяви.
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13.04.2022 11:01 Відповісти
Така кумедна ця ООН.....Ну зібрались,засудили,занепокоїлись....далі що? Чи я чогось не розумію?
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13.04.2022 08:12 Відповісти
У цих захребетників одна причина непокоїтись-якщо хтось із членів цієї організації-імпотента невчасно платить внески.
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13.04.2022 08:20 Відповісти
та оон-це банда висооплачуваних нероб... толку від оон як з путіна мозгів
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13.04.2022 08:16 Відповісти
решения Генансамблеи не обязательные а рекомендационные. ООН - в помойку истории
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13.04.2022 08:23 Відповісти
Сцикливі дармоїди-пристосуванці
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13.04.2022 08:44 Відповісти
Можна створити якусь паралельну ООН (організаця об'єднаних національностей, народів, населення, нових,народжених,навіжених, налетілих(на Землю) з новим Уставом, дипломатам просто у стару не приходити,і у старій останеться Росія, Еритрея, Білорусь, і вона перестане бути легітимною
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13.04.2022 08:44 Відповісти
Лучше они запустили процедуру автоматичного самороспуску и перестали попусту пердеть в воздух.
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13.04.2022 08:59 Відповісти
Як рак свисне? Зовсім непродуктивна контора - ООН. "Генасамблея буде автоматично скликатися щоразу, коли в Радбезі застосовуватиметься вето. Скликатиметься вона протягом 10-денного терміну з метою проведення дебатів щодо ситуації, в якій застосоване вето, за винятком, коли...
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13.04.2022 10:02 Відповісти
Безглузда метушня імпотентів, яких зіслали в ООН на пенсію, і які в принципі не здатні приймати рішення, а головне - забезпечувати їх виконання.
ООН - це елітний будинок пристарілих, що позбавляє світ мільярдних ресурсів.
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13.04.2022 11:15 Відповісти
ООН тупорила безглузда імпотентна структура !
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13.04.2022 19:46 Відповісти
 
 