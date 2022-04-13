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Вночі окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції в Центральній Україні, 17 потягів змінили розклад і маршрут руху
У ніч на 13 квітня в центрі України росіяни обстріляли залізничну станцію, серед пасажирів і залізничників ніхто не постраждав.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін у телеграмі.
"Сьогодні вночі російські війська обстріляли залізничну станцію в центральній Україні. З міркувань безпеки ми змінили маршрут та графік для 17 пасажирських поїздів", - повідомив він.
Це призвело до затримки потягів, найдовша з яких становить 7 годин 23 хвилини, однак Олександр Камишін назвав пріоритетом безпеку.
"Ніхто із наших пасажирів та залізничників не постраждав в результаті обстрілу. І це головне", - наголосив голова правління "Укрзалізниці".
Топ коментарі
+54 Евгений Агро
показати весь коментар13.04.2022 08:19
+37 Andrey Shevchenko f5154a7a
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+16 Евгений Агро
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Будь ласка, зачекайте...
Нету его за что выхвалять,нету.
Ни по экономике,ни по политике,ни по военной части,ни по части грабежа населения.
Главное отличие пороха от зели,что порох хотя бы что-то делал для военки,а зеля прохихикал 2,5 года.
А война,она была бы по любому-вся история Украины с 2004 года (с ПiСУАР начавшаяся ,кто не помнит),сводится к войне.
И заслуги всех 6 гов....но-президентов есть:один ядерное оружие отдал,Будапешт подписал,второй создал олигархию,третий ввязал Украину в геополитические разборки,четвертый попытался изменить вектор с западного на кацапский,в итоге запад сделал майдан и дал совет не препятствовать захвату Крыма,пятый великий полководец и экономист,опять ввязал в геополитику Украину,не создав оборону перешейка,не подписав никаких договоров с западом,внёс в конституцию движение к НАТО и т.п.,шестой вообще шут гороховый
Или вас оно не коснулось?
Могу рассказать популярно-например лежало у ФОП или фермера оборотных денег к примеру миллион (по курсу 8),а осталось тоже миллион (по курсу 25),а может и не осталось вообще (на предприятия не распространяется закон про гарантии вкладов),если банк ликвидировали.
А Роттердам плюс,а мутки с газом и много чего другого.
Можна грабеж расписывать на страницу.
але ж мова йшла про бороду, а не про її недогляд ..
(ти завжди якусь хрень ляпаєш?)
до станції як правило іде одна колія. перед станциею стрілкі які розводять рух на декілька колій. якщо ця стрілка пошкоджена то рух через станцію неможливий. звісно можна з'еднати колії та замість стрілки воткнути прями рельси. але ...
Реєстрація на цензорі 28.02.2022 - цікава дата для людини яка переймається справами України ((
«Недобитый чеченский террорист», война в Украине и русские демократы.
«Кадыров - недобитый чеченский террорист, который посылает русских солдат воевать в Украину», заявил намедни один из руководителей оппозиционной Кремлю команды Навального некий Жданов https://youtu.be/NXRqi-mmqpM?t=279 ВИДЕО . Одной этой фразой он выразил глубинные инстинкты всей т.н. русской либеральной, демократической оппозиции по отношению к резне в Чечне.
И дело даже не в том, что Кадыров никогда не воевал, а его отец была агентом КГБ-ФСБ еще с советских времен под оперативной кличкой «Адам». Фамилия Кадыров здесь проходит лишь фоном. Главный посыл почти по Фрейду - «чеченские террористы».
Это, оказывается, «чеченские террористы» посылают русских солдатиков убивать украинцев, а вовсе не Путин. А русские солдатики, как известно, ни в чем не виноваты, т.к. выполняют приказ.
Резня в Чечне в их картине мира, даже после нынешних зверств русских в Украине, по-прежнему оправдана, т.к. воевала Россия в Чечне с «террористами», а не с народом.
Но это нас совсем не удивляет. Было бы удивительно, если бы кто-то из команды Навального или других демократических оппозиционеров, назвал, к примеру, Жириновского «еврейским террористом» хотя бы потому, что он чуть ли ни каждый день с трибуны госдумы призывал нанести ядерный удар по Европе
Напомним, что другой либерал, сбежавший на днях из России, по фамилии Чубайс, прославился в свое время фразой о том, что российская армия «возрождается в Чечне», и Россия «встает с колен».
Да что там Чубайс. Икона российской демократии Людмила Алексеева радостно поздравила Путина через «Эхо Москвы» со смертью Шамиля Басаева, заявив, что наконец-то в России наступит мир и порядок.
А главный антипутинский либерал оппозиционер Ходорковский, освободившись из тюрьмы, посчитал важным первым делом объявить на весь мир, что пойдет воевать на Кавказ с автоматом в руках, т.к. «это наша земля, мы ее завоевали».
О том, что вся эта тусовка российских демократов, в т.ч. сидящий в тюрьме Навальный, критикующих войну против Украины, считает «Крым наш», напоминать не надо.
Касательно самой критики, то если внимательно прислушаться к её контексту, создается впечатление, что в подавляющем большинстве главные российские оппозиционеры выражают недовольство Путиным не столько из-за самой агрессии России против Украины, сколько из-за того, что эта агрессия не своевременна, плохо подготовлена и провальная.
Что касается чеченской темы, вновь ставшей медийной с началом бойни в Украине, то очевидно, что она преднамеренно и целенаправленно выпячивается русской пропагандой и её агентурой на Западе.
И хотя собственно кадыровцев (т.е. российских солдат, членов силовых банд путинского режима) не наберется в Украине и 0,1% в медийном пространстве они занимают чуть ли не 90% внимания
В чем же подоплека такого упорного педалирования чеченской темы Москвой? В чем интерес Кремля?
Ответ лежит на поверхности. Раздувая роль кадыровцев, Москва надеется убить не одного, а сразу нескольких зайцев
- Запугать украинцев распиаренными пропагандой жестокими кадыровскими вояками.
- Вызвать враждебность к чеченскому народу и тем самым оправдать задним числом геноцид в Чечне. Застолбить, так сказать, тезис о том, что Россия спасла цивилизацию от злобных «чеченских террористов».
- Хотя бы виртуально, но все же замазать чеченский народ украинской кровью и тем самым (как рассчитывают в Кремле) повязать Чечню преступлениями России.
- Размыть ответственность за свои инфернальные зверства и военные преступления в Украине и перевести эмоциональный фокус общественного негодования с русских и Путина, на чеченцев и Кадырова.
Кстати, в этом контексте высер Жданова о «чеченских террористах» посылающих русских солдатиков в Украину, волне укладывается в пропагандистскую канву Кремля. Как сказал бы в таком случае один известный кремлевский персонаж «Совпадение? Не думаю…!»
Надо признать, что в лице Кадырова Путин заполучил очень эффектного козла отпущения и ширму, за которой можно спрятать собственные преступления.
Страдающий олигофренией, при этом отягощённый жаждой власти и славы, садист по натуре (любитель лично пытать заложников паяльной лампой), патологический лжец и лизоблюд, оказался очень востребованной для Путина фигурой.
С уходом Жириновского, долгие годы озвучивавшего все хотелки Кремля, на сцене российской политической клоунады теперь солирует Кадыров, транслируя фантазии Путина: захватить Киев, всю Украину и затем уже двинуться в Европу.
К сожалению, крайним во всей этой истории остается чеченский народ, обескровленный двумя тяжелейшими войнами, потерявший 20% своей численности и находящийся под сильнейшим прессом террора и насилия.
Но несмотря на свое тяжелейшее положение, чеченский народ и сегодня оказывают Украине и всему миру неоценимую помощь - удерживая на своем маленьком клочке земли, (самим фактом своего существования и своей героической историей), 100 тысячную группировку российских войск https://www.youtube.com/watch?v=mDkrs3uEMPM ВИДЕО .
Даже сейчас, в судьбоносную для путинского режима битву за Донбасс, в условиях нехватки живой силы, Москва не рискует оголять чеченский фронт. Лишь пара тройка батальонов из состава 80 (!) военных баз, размещенных в Чечне, были переброшены в Украину.
Украина и все остальные должны увидеть и осознать, что посылка на войну пары тысяч кадыровцев, (больше озабоченных съемками рекламных роликов и сохранением своей жизни), выгоднее для украинцев, чем отправка из Чечни 100 тысячной орды пушечного мяса, которое пойдет на убой с такой же скотской покорностью, как шел в свое время сквозь строй русский солдат, которого боевые товарищи забивали шпицрутенами до смерти.
Руслан Синбаригов
Кавказ-Центр
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2022/04/12/120628/nedobityj-chechenskij-terrorist-vojna-v-ukraine-i-russkie-demokraty.shtml
забули мізкі десь?
я за оце піздувате руку не тянув ...
Тим більше, скоріш за все паровози вже не зберігають. Хіба що в музеях