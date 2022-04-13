Вночі окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції в Центральній Україні, 17 потягів змінили розклад і маршрут руху

У ніч на 13 квітня в центрі України росіяни обстріляли залізничну станцію, серед пасажирів і залізничників ніхто не постраждав.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін у телеграмі.

"Сьогодні вночі російські війська обстріляли залізничну станцію в центральній Україні. З міркувань безпеки ми змінили маршрут та графік для 17 пасажирських поїздів", - повідомив він.



Це призвело до затримки потягів, найдовша з яких становить 7 годин 23 хвилини, однак Олександр Камишін назвав пріоритетом безпеку.



"Ніхто із наших пасажирів та залізничників не постраждав в результаті обстрілу. І це головне", - наголосив голова правління "Укрзалізниці".

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