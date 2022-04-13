УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6530 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
4 513 3
армія рф (16162) Генштаб ЗС (6059)

Армія РФ обстрілює Харків та Маріуполь, б'є по цивільній інфраструктурі, - Генштаб ЗСУ

рф,окупанти

Російські окупанти продовжують здійснювати артобстріли Харкова та авіаобстріли Маріуполя, завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах цивільної інфраструктури у Харківській та Запорізькій областях.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог не перестає завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах цивільної інфраструктури в Харківській та Запорізькій областях. Активно веде повітряну розвідку", - йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

На Донецькому і Таврійському напрямках супротивник продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю. Веде наступ у районі металургійного комплексу Азовсталь та морського порту.

На Південнобузькому напрямку ворог намагається заволодіти окремими населеними пунктами, безуспішно.

"На території Донецької та Луганської областей захисниками України за минулу добу відбито шість атак ворога, знищено дві одиниці автомобільної техніки та три артилерійські системи противника. Угрупуванням Повітряних Сил ЗСУ за попередню добу збито ворожий літак Су-25. Противник суттєво знизив використання авіації у зв'язку з погодними умовами", – поінформували в Генштабі.

Також читайте: Російські війська з боку РФ просуваються на схід України, - Maxar опублікував супутникові знімки. ФОТО

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якщо витягли скелет Мндведчука із шафи,щось важливе і жахливе знову ховають. Кинули в люди тему для розмов. Стратегія вивчена з 2019. Тримайтесь і бережіть Україну
показати весь коментар
13.04.2022 08:29 Відповісти
Коли вже почне нищитись рашенська інфраструктура
показати весь коментар
13.04.2022 08:30 Відповісти
Проскакує інформація що частина морпіхів намагалася прорватися з Маріуполя...
показати весь коментар
13.04.2022 08:46 Відповісти
 
 