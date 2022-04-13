Президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії їдуть залізницею до Києва. ФОТОрепортаж
Президенти Польщі Анджей Дуда, Естонії Алан Каріс, Литви Гітанас Науседа та президент Латвії Егілс Левітс також прямують в Київ.
Про це повідомила пресслужба польського президента, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що вони зустрінуться із президентом України Зеленським.
"Метою візиту президентів в Україну є підтримка цієї країни в усіх аспектах – символічному, матеріальному та політичному", - розповів голова Кабінету президента Республіки Польща
"Прямуємо до Києва з твердим посланням про політичну підтримку та військову допомогу. Литва продовжить підтримувати боротьбу України за свій суверенітет та свободу. Разом до перемоги!", - повідомив Науседа у Твіттері.
Як пише ERR, у Києві лідери зустрінуться з Президентом України Володимиром Зеленським.
На зустрічі планується обговорити надання допомоги українській армії та цивільному населенню, а також проведення розслідування воєнних злочинів з метою відправити під суд відповідальних за них осіб.
Будь ласка, зачекайте...
А треба було привезти і тицьнути мордою в русскій мір , який закидав трупами нашу землю.
Сказати їм - ви посібники цього чи противники ?
друга і сама не добереться і навіть питати її - марна справа.
в Україні 2га....
а виїїхав я в 93му - - ти тоді комсомолив з червоним прапорцем....
фамілія імя отчество - прікацалненіє не нада - відно.
місце знаходження? на цей момент? - кримель пенс?
і до вас дійдемо....
скотинячество за скотинячество - чи це не справедливо кап два?
ми не звірі....
вона помре легко - подонок вонючий....
Druzi Ukraini !
Вакцина Бориса Джонсона довго не діє?
Президент Польщі Анджей Дуда разом із президентом Естонії Аларом Карісом, президентом Латвії Егілсом Левітсом та президентом Литви Гітанасом Науседою їдуть до Києва, щоб зустрітися з Володимиром Зеленським.
За один день, Зеленський,- президента Німеччини Штанмаєра послав, Мадведчука вже готовий обміняти, розкачування Маріуполя.
Позавчора німецький оборонний концерн Rheinmetall оголосив, що готовий поставити Україні партію танків Leopard 1, але для здійснення таких постачань Україні потрібна згода уряду ФРН.
Вчора найвеличніший пославав їхнього президента...
З путіним Зеленський завжди готовий зустрічатися, а зі Штайнмаєром чомусь - ні...
Війна, зараз зближення потрібне з Усіма союзниками , поки є нагода, а не вести себе як істерична дівчина...
Присутність Штайнмаєра у Бучі стала би символом розкаяння німецької політики за роки сліпоти.
А сам Штайнмаєр - знакова фігура для есдеків, які вагаються щодо допомоги Україні.
Готовий міняти Медведчука, заявив Зеленський, ти всі ми преЗЕденти, його посади спершу , а потім міняти будеш. А що йому по факту можуть пред'являти крім порушення підписки?
Вже обміняв Цемаха на таксистів... Міняла знайшовся.
Феєричний юрист відкрито заявляє, що мертвечук для нього заручник... Тепер у мертвечука є всі шанси вирішення судів в Україні, виграти в ЄСПЛ...
Якась дуже чудернацька спецоперація, прямо як із суддею Чаусом. Де ви його тримали у новісіньких блискучих мештах і з голочки уніформі ? І питання по чиєму дзвінку відпускали?
За доручення президента. Зовсім не паляться...
Новиє літца з 95 кварталу , як завжди, скандалом перекривають скандал. Всі успішно забули про Маріуполь...і говорять про використаний нацюцюрник...
Бо треба серйозний перемикач уваги населення від розборок по трагедії тих хто не евакуювався, розмінуванню Чонгару, та окупації півдня України, Херсону, оточення Маріуполя, та інші провали...
Ще в березні Зеленський розповів, як дозволяв захисникам вийти із оточеного росіянами міста. Українські військові герої відмовилися покинути Маріуполь, тоді і здаватись тепер...
Це трагедія, яка болить всій Україні. Ми усі боїмося загибелі захисників міста, і слід розуміти, що цей ризик об'єктивно великий.
З військової точки зору це не допоможе Росії виграти війну, хоч і послабить українські позиції і може допомогти в політичному сенсі.
Спочатку закриття каналів потім, мир в Стамбулі, наїзди на головнокомандуючого Залужного, випадково знайдений «мертвечук», посланий Штанмаєр…
Це знову сценарій 95 кварталу ліплять з гімна і палок?
Що ж опитувальник на вступ до ЄС , у пунктах "верховенство права" і "свобода слова" влада готується написати : " заручників міняємо","суди контролюємо" , "канали закриваємо" і 100% наш прокурор?
А не подобається підете вслід за Штанмаєром?
Я ЗА нього.
Напружтесь і прочитайте текст, який я показала. Там про шкідливу для інтересів України відмову Штанмаєру.
"Позавчора німецький оборонний концерн Rheinmetall оголосив, що готовий поставити Україні партію танків Leopard 1, але для здійснення таких постачань Україні потрібна згода уряду ФРН.
Вчора найвеличніший пославав їхнього президента...
З путіним Зеленський завжди готовий зустрічатися, а зі Штайнмаєром чомусь - ні..."
"У Берліні здивовані рішенням Києва щодо візиту Штайнмаєра"
https://www.dw.com/uk/u-berlini-zdyvovani-rishenniam-kyieva-shchodo-vizytu-shtainmaiiera/a-61457544