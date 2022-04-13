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Президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії їдуть залізницею до Києва. ФОТОрепортаж

Президенти Польщі Анджей Дуда, Естонії Алан Каріс, Литви Гітанас Науседа та президент Латвії Егілс Левітс також прямують в Київ.

Про це повідомила пресслужба польського президента, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що вони зустрінуться із президентом України Зеленським.

"Метою візиту президентів в Україну є підтримка цієї країни в усіх аспектах – символічному, матеріальному та політичному", - розповів голова Кабінету президента Республіки Польща

"Прямуємо до Києва з твердим посланням про політичну підтримку та військову допомогу. Литва продовжить підтримувати боротьбу України за свій суверенітет та свободу. Разом до перемоги!", - повідомив Науседа у Твіттері.

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Як пише ERR, у Києві лідери зустрінуться з Президентом України Володимиром Зеленським.

На зустрічі планується обговорити надання допомоги українській армії та цивільному населенню, а також проведення розслідування воєнних злочинів з метою відправити під суд відповідальних за них осіб.

Президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії їдуть залізницею до Києва 01

Президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії їдуть залізницею до Києва 02
Президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії їдуть залізницею до Києва 03
Президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії їдуть залізницею до Києва 04

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Топ коментарі
+34
Україна сталась. Держава Україна!
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13.04.2022 08:42
+28
Всім хто продовжує підтримувати Україну у важкі часи-респект...
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13.04.2022 08:39
+28
Німця теж треба було запросити.
Нехай власними очима бачить всі жахіття нарусні .
Від Німеччини залежить вступ України в НАТО.
Дурість не запрошувати.
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13.04.2022 08:42
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Сторінка 2 з 2
Та ладно вже Україна,німці це перша скрипка в ЕС потужна економіка,фінанси,на неї всі споглядають і тут раптом,німецька розвідка серйозно помилилася в оцінках,тому не було зброї та в цілому ФРН не підготувала економіку до такого сценарію.
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13.04.2022 09:16 Відповісти
Верещучка якісь шаттли до Криму запускала. Якраз на 23 лютого. Певно тому оборону там зняли, бо не бачили жодної загрози.
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13.04.2022 09:25 Відповісти
Зеля будував дороги за наші гроші а ***** ракети за німецькі.
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13.04.2022 10:32 Відповісти
Ти пишеш Українською і, при тому, звертаючись до Українців вживаєш терміни "ваша" зброя, "ви" воюєте, "ваші" ЗСУ, "ваше" зелене болото. А ТИ хто? Давно з хліву вилізла? Давно лопухом підтиралася, давно навчилася руки мити? Чи вважаєш себе німкенею, ледь покинувши Батьківщину і приперлась на чужу дешеву ковбасу, шмотки, дороги і машини, на чужу культуру, зроблену століттями не тобою і не твоїми предками? Ніколи ТИ і такі як ти німцями не були і не стануть. Для гордих германців такі як ти завжди були, є і залишаться унтерменшами, котрі засерають їхню Батьківщину, покинувши свою (котра воює і стікає кров"ю). Політичні настрої в країнах Європи уже конкретно схиляються до того, щоб вигнати таких покидьків-халявщиків. Мовчки мий німецькі параші, заправляй машини, крутися на панелі і не смій повчати Українців із-за поребрика, як нам жити і воювати. Впораємося без вас, покидьків, сикунів і зрадників.
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13.04.2022 13:05 Відповісти
Технолог, пусть тебе подходит, ты, кроме, как здесь поговорить, ничего не решаешь. А, вот наш президент, поступает не как политик, отвечающий за всю страну, а как зазвездившийся дилетант.
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13.04.2022 09:52 Відповісти
От тебе попердолило...
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13.04.2022 10:04 Відповісти
Тобі треба починати з першого класу: прочитай для початку що таке "національна гідність".
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13.04.2022 20:01 Відповісти
А тобі треба дебільний нік поміняти.
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13.04.2022 21:31 Відповісти
А як на мене, то тут все чітко і зрозуміло. Досить загравати з хитрожопими французами та німцями, бо вони дуже вже сильно почувають себе вирішальниками нашої долі! Нехай тепер посидять обосрані і подумають сто разів перед тим, що і як робити!
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13.04.2022 08:56 Відповісти
З нами ніхто не заграє.
А треба було привезти і тицьнути мордою в русскій мір , який закидав трупами нашу землю.
Сказати їм - ви посібники цього чи противники ?
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13.04.2022 09:27 Відповісти
З ними *
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13.04.2022 09:28 Відповісти
Шольца треба, а президент у німеччині 0...
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13.04.2022 15:58 Відповісти
думаю, що відмова Штайнмаєру була узгоджена з балтійцями и польщею.
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13.04.2022 08:52 Відповісти
Кремлівському шпигуну штанмайєру треба екскурсію по Бучі та Бородянці провести, а вже потім допускати до переговорів.
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13.04.2022 08:55 Відповісти
Обійдеться! Нехай дивиться Арестовича, там все покажуть!
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13.04.2022 08:57 Відповісти
всі люди діляться на дві шобли - одна може тобі сказати як доїхати до пункта Б,
друга і сама не добереться і навіть питати її - марна справа.
в Україні 2га....
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13.04.2022 08:55 Відповісти
слава яйцям таки як ти "не виїхав" хочь тут тебе нема.
а виїїхав я в 93му - - ти тоді комсомолив з червоним прапорцем....
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13.04.2022 09:09 Відповісти
ваенний совецкій бивший - кап раз?
фамілія імя отчество - прікацалненіє не нада - відно.
місце знаходження? на цей момент? - кримель пенс?
і до вас дійдемо....
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13.04.2022 09:54 Відповісти
ну нема в мене ракети - нож...
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13.04.2022 10:04 Відповісти
і хлопці на місці
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13.04.2022 10:08 Відповісти
ти в мою семью ракетой? - я за твоею сімьею вже йду...
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13.04.2022 10:02 Відповісти
не тільки ж моїм страдати - згоден кап раз?
скотинячество за скотинячество - чи це не справедливо кап два?
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13.04.2022 10:14 Відповісти
твоя доця не буде знасилувана 123 раза - вона помре легко.
ми не звірі....
вона помре легко - подонок вонючий....
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13.04.2022 10:20 Відповісти
Байден и Штаты с первой секунды помогли совместно с Бритами, значит и ты, всё норм, зедоты прозревают но не все
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13.04.2022 09:50 Відповісти
Наши справжні друзі!
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13.04.2022 09:00 Відповісти
І як їм туплети у плацкартах укрзалізниці сподобались. Сподіваюсь що щалізниця знайшла щось щоб не соромитись за серфіс. Дали б вагон медведчука для проїзду
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13.04.2022 09:00 Відповісти
А ти сліпий або просто недоумок, хіба на фотках плацкарт Львів-Рахів?
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13.04.2022 10:29 Відповісти
зачем говорить, что едут?, орки вон и обстреляли....
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13.04.2022 09:11 Відповісти
Я також не розумію....
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13.04.2022 09:41 Відповісти
ще б сказали номери потягу і вагона
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13.04.2022 09:43 Відповісти
"Зе" молодець,що відшив прорашистського фріца і агента куйла в НАТО І В ЄС "штангельциркуля",котрий набивався до компанії друзів України.
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13.04.2022 09:49 Відповісти
чушь не чеши
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13.04.2022 11:21 Відповісти
Головне щоб наш гарант їх гімном не обплював за старою звичкою, замість подяки. Бо виникає враження, що він докладає неймовірних зусиль, щоб Україна залишилась сам на сам з війною і довелось йти до ***** на поклон.
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13.04.2022 10:08 Відповісти
Правильно учинили що путінського вилупка штанмаєра відшили, хай тепер формули для путєна вигадує...
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13.04.2022 10:27 Відповісти
Що ти несеш? З пуйлом він, бачте, марить спілкуватись, а з президентом Німеччини, що допомогає Україні - не хоче. Меркельшу в Бучу запрошує, а Штанмаєра, бачте, Єрмак не велів!
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13.04.2022 11:26 Відповісти
Твій штанмаєр допомагає нам аби ми стали федерацією, як хоче путєн, ти вже навіть нічого не несеш, ти просто псуєш повітря, споживай менше гороху...
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13.04.2022 11:38 Відповісти
Жере горох і каже що то ікра зелена )))
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13.04.2022 12:25 Відповісти
Respekt !!!
Druzi Ukraini !
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13.04.2022 10:29 Відповісти
https://www.facebook.com/zinoviy.guzar?__cft__[0]=AZXccnjwBJfnl3Fr2o1wMDJajWu7BzQDIroui20GkMilienDWTFWCUFZEvVOZAQSICOHDjmNcIpwFUFdHGtQJpGx8xYVRP35_8FrjrcKnmtiXZVyVtmWjcKgCQOUNZtadlM&__tn__=-UC%2CP-R Zinoviy Huzar



Вакцина Бориса Джонсона довго не діє?
Президент Польщі Анджей Дуда разом із президентом Естонії Аларом Карісом, президентом Латвії Егілсом Левітсом та президентом Литви Гітанасом Науседою їдуть до Києва, щоб зустрітися з Володимиром Зеленським.

За один день, Зеленський,- президента Німеччини Штанмаєра послав, Мадведчука вже готовий обміняти, розкачування Маріуполя.

Позавчора німецький оборонний концерн Rheinmetall оголосив, що готовий поставити Україні партію танків Leopard 1, але для здійснення таких постачань Україні потрібна згода уряду ФРН.
Вчора найвеличніший пославав їхнього президента...

З путіним Зеленський завжди готовий зустрічатися, а зі Штайнмаєром чомусь - ні...
Війна, зараз зближення потрібне з Усіма союзниками , поки є нагода, а не вести себе як істерична дівчина...
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13.04.2022 10:53 Відповісти
У Берліні рішення Києва відхилити візит президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра до української столиці сприйняли з подивом, заявив представник німецького уряду.

Присутність Штайнмаєра у Бучі стала би символом розкаяння німецької політики за роки сліпоти.

А сам Штайнмаєр - знакова фігура для есдеків, які вагаються щодо допомоги Україні.

Готовий міняти Медведчука, заявив Зеленський, ти всі ми преЗЕденти, його посади спершу , а потім міняти будеш. А що йому по факту можуть пред'являти крім порушення підписки?

Вже обміняв Цемаха на таксистів... Міняла знайшовся.
Феєричний юрист відкрито заявляє, що мертвечук для нього заручник... Тепер у мертвечука є всі шанси вирішення судів в Україні, виграти в ЄСПЛ...
Якась дуже чудернацька спецоперація, прямо як із суддею Чаусом. Де ви його тримали у новісіньких блискучих мештах і з голочки уніформі ? І питання по чиєму дзвінку відпускали?
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13.04.2022 10:54 Відповісти
А тепер наліплять "показів" і обміняють, як Цемаха, чи злиють, як вагнерівців? Оманська лихоманка невиліковна...
За доручення президента. Зовсім не паляться...

Новиє літца з 95 кварталу , як завжди, скандалом перекривають скандал. Всі успішно забули про Маріуполь...і говорять про використаний нацюцюрник...

Бо треба серйозний перемикач уваги населення від розборок по трагедії тих хто не евакуювався, розмінуванню Чонгару, та окупації півдня України, Херсону, оточення Маріуполя, та інші провали...

Ще в березні Зеленський розповів, як дозволяв захисникам вийти із оточеного росіянами міста. Українські військові герої відмовилися покинути Маріуполь, тоді і здаватись тепер...
Це трагедія, яка болить всій Україні. Ми усі боїмося загибелі захисників міста, і слід розуміти, що цей ризик об'єктивно великий.
З військової точки зору це не допоможе Росії виграти війну, хоч і послабить українські позиції і може допомогти в політичному сенсі.
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13.04.2022 10:55 Відповісти
Але героїчні оборонці Маріуполя стоять і навіть прорвались з оточення, 36 бригада, зєдналась з "Азовом".

Спочатку закриття каналів потім, мир в Стамбулі, наїзди на головнокомандуючого Залужного, випадково знайдений «мертвечук», посланий Штанмаєр…

Це знову сценарій 95 кварталу ліплять з гімна і палок?

Що ж опитувальник на вступ до ЄС , у пунктах "верховенство права" і "свобода слова" влада готується написати : " заручників міняємо","суди контролюємо" , "канали закриваємо" і 100% наш прокурор?
А не подобається підете вслід за Штанмаєром?
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13.04.2022 10:56 Відповісти
Хорошая новость, едут наши друзья, а вы все зраду выискиваете.
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13.04.2022 11:33 Відповісти
Я не пиши нічого поганого про цей візит.
Я ЗА нього.
Напружтесь і прочитайте текст, який я показала. Там про шкідливу для інтересів України відмову Штанмаєру.

"Позавчора німецький оборонний концерн Rheinmetall оголосив, що готовий поставити Україні партію танків Leopard 1, але для здійснення таких постачань Україні потрібна згода уряду ФРН.
Вчора найвеличніший пославав їхнього президента...

З путіним Зеленський завжди готовий зустрічатися, а зі Штайнмаєром чомусь - ні..."
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13.04.2022 11:47 Відповісти
Це реакція німецького уряду, який затверджує допомогу всіх видів України, приймає наших біженців і вводить санкції проти окупанта росії.

"У Берліні здивовані рішенням Києва щодо візиту Штайнмаєра"

https://www.dw.com/uk/u-berlini-zdyvovani-rishenniam-kyieva-shchodo-vizytu-shtainmaiiera/a-61457544
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13.04.2022 11:49 Відповісти
Після війни Балто-Чорноморський союз має стати новою цивілізацією замість Європи
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13.04.2022 11:46 Відповісти
з Дудою фотографувався в Кракові на Вавелі. Здивувало що цілий президент відвідував як простий вірянин службу у костелі. А на вулиці мав не більше 8 власних охоронців і два місцевих поліцейських. Весь його кортеж - ауді А6, бусік транспортер для охорони і ще одна БМВ для супроводжуючих. Контраст з пересуванням наших керманичів мене вразив.
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13.04.2022 13:51 Відповісти
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