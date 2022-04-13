Президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії їдуть залізницею до Києва. ФОТОрепортаж

Президенти Польщі Анджей Дуда, Естонії Алан Каріс, Литви Гітанас Науседа та президент Латвії Егілс Левітс також прямують в Київ.

Про це повідомила пресслужба польського президента, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що вони зустрінуться із президентом України Зеленським.

"Метою візиту президентів в Україну є підтримка цієї країни в усіх аспектах – символічному, матеріальному та політичному", - розповів голова Кабінету президента Республіки Польща

"Прямуємо до Києва з твердим посланням про політичну підтримку та військову допомогу. Литва продовжить підтримувати боротьбу України за свій суверенітет та свободу. Разом до перемоги!", - повідомив Науседа у Твіттері.

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Як пише ERR, у Києві лідери зустрінуться з Президентом України Володимиром Зеленським.

На зустрічі планується обговорити надання допомоги українській армії та цивільному населенню, а також проведення розслідування воєнних злочинів з метою відправити під суд відповідальних за них осіб.





