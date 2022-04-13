В Організації із заборони хімічної зброї при ООН "стривожені" повідомленнями про застосування хімічної зброї в Маріуполі
Технічний секретаріат Організації із заборони хімічної зброї при ООН "уважно моніторить" ситуацію в Україні.
Про це речник ОЗХЗ заявив у зв’язку із заявами захисників Маріуполя про те, що російські війська застосували в місті отруйну речовину, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Секретаріат стривожений нещодавніми непідтвердженими повідомленнями про застосування хімічної зброї в Маріуполі, які поширилися в медіа протягом останніх 24 годин. Цьому передували повідомлення в медіа в останні пару тижнів про обстріли, спрямовані на хімічні заводи, розташовані в Україні, разом зі звинуваченнями з обох боків щодо можливого неналежного застосування токсичних хімікатів", – йдеться в заяві.
Організація вказала на те, що всі 193 країни-члени ОЗХЗ, в тому числі Україна та Росія, є сторонами Конвенції про хімічну зброю від 1997 року. Цей документ передбачає зобов’язання не створювати та не застосовувати хімічну зброю.
"Застосування хімічної зброї де завгодно будь-ким за будь-яких обставин підлягає осуду і повністю суперечить правовим нормам, встановленим міжнародним співтовариством проти такого використання", – заявляє відомство.
ОЗХЗ перебувала на зв’язку з українською та російською владою від початку повномасштабного вторгнення, отримувала від них повідомлення щодо погроз застосування токсичних хімікатів і ділилася ними з усіма 193 державами-членами.
"Згідно з Конвенцією про хімічну зброю, Секретаріат залишається готовим допомогти будь-якій країні-стороні документа на її запит у разі застосування або загрози застосування хімічної зброї", – додав речник Організації.
Також Технічний секретаріат Організації планує продовжувати "моніторити ситуацію і залишатися на зв’язку із зацікавленими державами".
Будь ласка, зачекайте...
ООН - це ніби зборище вишуканої публіки, яку допустили бути VIP- глядачами на всіх злодійствах і, які завди на стороні бандита, а жертві інколи співчувають.
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ООНа - это вам не Лига наций. Т. Сталин учел недостатки внутреннего устройства Лиги наций и сделал ООНу "непобедимой" в ее НЕ противостоянии агрессору - агрессор всегда остается в следователях, адвокатах, судьях, прокурорах и палачах...
Потом там Китай и РФ, - сочувствующие партнеры...- среди постоянных членов СБ ООН, которые имеют право вето, которое позволяет... "накладывать".
Устав ООН - пример всемирного уложения синтезированного фарисейства от жестокого и лукавого Дьявола, самой наглой в истории человечества ХУЦПЫ, в обертках неустанной заботы о человечестве.
"Спочатку занепокоєні. Потім стривожені. Коли ви вже напишете "ми реально обісрались" -
У комітет завезли ВІАГРУ?