В Організації із заборони хімічної зброї при ООН "стривожені" повідомленнями про застосування хімічної зброї в Маріуполі

Технічний секретаріат Організації із заборони хімічної зброї при ООН "уважно моніторить" ситуацію в Україні.

Про це речник ОЗХЗ заявив у зв’язку із заявами захисників Маріуполя про те, що російські війська застосували в місті отруйну речовину, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Секретаріат стривожений нещодавніми непідтвердженими повідомленнями про застосування хімічної зброї в Маріуполі, які поширилися в медіа протягом останніх 24 годин. Цьому передували повідомлення в медіа в останні пару тижнів про обстріли, спрямовані на хімічні заводи, розташовані в Україні, разом зі звинуваченнями з обох боків щодо можливого неналежного застосування токсичних хімікатів", – йдеться в заяві.

Організація вказала на те, що всі 193 країни-члени ОЗХЗ, в тому числі Україна та Росія, є сторонами Конвенції про хімічну зброю від 1997 року. Цей документ передбачає зобов’язання не створювати та не застосовувати хімічну зброю.

"Застосування хімічної зброї де завгодно будь-ким за будь-яких обставин підлягає осуду і повністю суперечить правовим нормам, встановленим міжнародним співтовариством проти такого використання", – заявляє відомство.

ОЗХЗ перебувала на зв’язку з українською та російською владою від початку повномасштабного вторгнення, отримувала від них повідомлення щодо погроз застосування токсичних хімікатів і ділилася ними з усіма 193 державами-членами.

"Згідно з Конвенцією про хімічну зброю, Секретаріат залишається готовим допомогти будь-якій країні-стороні документа на її запит у разі застосування або загрози застосування хімічної зброї", – додав речник Організації.

Також Технічний секретаріат Організації планує продовжувати "моніторити ситуацію і залишатися на зв’язку із зацікавленими державами".

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