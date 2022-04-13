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Маріуполь (3205) хімічна зброя (338) ОЗХЗ (28)

В Організації із заборони хімічної зброї при ООН "стривожені" повідомленнями про застосування хімічної зброї в Маріуполі

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Технічний секретаріат Організації із заборони хімічної зброї при ООН "уважно моніторить" ситуацію в Україні.

Про це речник ОЗХЗ заявив у зв’язку із заявами захисників Маріуполя про те, що російські війська застосували в місті отруйну речовину, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Секретаріат стривожений нещодавніми непідтвердженими повідомленнями про застосування хімічної зброї в Маріуполі, які поширилися в медіа протягом останніх 24 годин. Цьому передували повідомлення в медіа в останні пару тижнів про обстріли, спрямовані на хімічні заводи, розташовані в Україні, разом зі звинуваченнями з обох боків щодо можливого неналежного застосування токсичних хімікатів", – йдеться в заяві.

Організація вказала на те, що всі 193 країни-члени ОЗХЗ, в тому числі Україна та Росія, є сторонами Конвенції про хімічну зброю від 1997 року. Цей документ передбачає зобов’язання не створювати та не застосовувати хімічну зброю.

"Застосування хімічної зброї де завгодно будь-ким за будь-яких обставин підлягає осуду і повністю суперечить правовим нормам, встановленим міжнародним співтовариством проти такого використання", – заявляє відомство.

ОЗХЗ перебувала на зв’язку з українською та російською владою від початку повномасштабного вторгнення, отримувала від них повідомлення щодо погроз застосування токсичних хімікатів і ділилася ними з усіма 193 державами-членами.

"Згідно з Конвенцією про хімічну зброю, Секретаріат залишається готовим допомогти будь-якій країні-стороні документа на її запит у разі застосування або загрози застосування хімічної зброї", – додав речник Організації.

Також Технічний секретаріат Організації планує продовжувати "моніторити ситуацію і залишатися на зв’язку із зацікавленими державами".

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Топ коментарі
+3
стривожені, озабочені, обєспокоєні..... ну вже треш реально ... ООН, НАТО, ОБСЄ -- брехливі боягузи, які відкрито просто сцють вступити у протистояння з кацапонацистськими бомжобидлотами....
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13.04.2022 09:27
+1
Это мощное заявление, прямо подняли настроение.
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13.04.2022 08:51
+1
ну слава Богу що не озабочені --збоченці прокляті
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13.04.2022 08:54
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Это мощное заявление, прямо подняли настроение.
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13.04.2022 08:51 Відповісти
ну слава Богу що не озабочені --збоченці прокляті
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13.04.2022 08:54 Відповісти
Мониторят через "Цензор"?
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13.04.2022 09:03 Відповісти
Ну Денисова про Волноваху через соціальні мережі намоніторила
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13.04.2022 09:06 Відповісти
Встревожены? Ну,это в корне меняет дело. Кацапам станет стыдно и они извинятся.
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13.04.2022 09:10 Відповісти
стривожені, озабочені, обєспокоєні..... ну вже треш реально ... ООН, НАТО, ОБСЄ -- брехливі боягузи, які відкрито просто сцють вступити у протистояння з кацапонацистськими бомжобидлотами....
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13.04.2022 09:27 Відповісти
занепокоєнні були то тепер стривожені
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13.04.2022 09:32 Відповісти
Спочатку занепокоєні. Потім стривожені. Коли ви вже напишете "ми реально обісрались".
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13.04.2022 09:45 Відповісти
если б это было не на цензоре - не сразу понятно шутка это или нет
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13.04.2022 10:04 Відповісти
ООН встревоженнi _ ***** вы нужны?
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13.04.2022 10:09 Відповісти
СТРИВОЖЕНІ!

ООН - це ніби зборище вишуканої публіки, яку допустили бути VIP- глядачами на всіх злодійствах і, які завди на стороні бандита, а жертві інколи співчувають.

https://www.facebook.com/nykola.n.nagornyak?comment_id=Y29tbWVudDo1Mjg1NjA2Mzg2MzA1MzBfNTI4NjA2MzUxOTU5Mjky&__cft__[0]=**************************************************************************************************************************************************-4NG5pW0Bu-enguL8f4yPhpJjKX7rFxjg1XGGsakbK_MYqFlk&__tn__=R]-R Николай Нестор Нагорняк

ООНа - это вам не Лига наций. Т. Сталин учел недостатки внутреннего устройства Лиги наций и сделал ООНу "непобедимой" в ее НЕ противостоянии агрессору - агрессор всегда остается в следователях, адвокатах, судьях, прокурорах и палачах...
Потом там Китай и РФ, - сочувствующие партнеры...- среди постоянных членов СБ ООН, которые имеют право вето, которое позволяет... "накладывать".

Устав ООН - пример всемирного уложения синтезированного фарисейства от жестокого и лукавого Дьявола, самой наглой в истории человечества ХУЦПЫ, в обертках неустанной заботы о человечестве.

"Спочатку занепокоєні. Потім стривожені. Коли ви вже напишете "ми реально обісрались" -
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13.04.2022 10:14 Відповісти
Шо праямо так вот и встревоженны, ****ь колотить, а я думал - глубоко обеспокоенны.
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13.04.2022 10:16 Відповісти
Секретаріат стривожений нещодавніми непідтвердженими повідомленнями про застосування хімічної зброї в Маріуполі

У комітет завезли ВІАГРУ?
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13.04.2022 11:16 Відповісти
Від ваших стривоженостей та занепокоєнь у ***** паща рветься від сміху. Дебилы, блдь.

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13.04.2022 12:06 Відповісти
Бедненькие.... Наверно плохо спать будут....
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13.04.2022 16:18 Відповісти
 
 