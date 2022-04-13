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Через дії окупантів сьогодні ми гуманітарних коридорів не відкриваємо, - Верещук

евакуація

13 квітня влада України утримується від відкриття гуманітарних коридорів через дії військ РФ.

Про це повідомила у телеграм-каналі віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо гуманітарних коридорів на 13 квітня 2022 року: на жаль, сьогодні ми їх не відкриваємо. У Запорізькій області окупанти заблокували евакуаційні автобуси, а на Луганщині вони порушують режим припинення вогню", - зазначила вона.

За її словами, окупанти не тільки нехтують нормами міжнародного гуманітарного права, а й не можуть належним чином контролювати своїх людей на місцях.

"Все це створює такий рівень небезпеки на маршрутах, що ми змушені утриматися від відкриття гуманітарних коридорів сьогодні.
Але, ми працюватимемо над тим, щоб гуманітарні коридори відкрилися знов якнайшвидше. Бережімо один одного та нашу Україну!", - резюмує вона.

Також читайте: Сьогодні в Україні працюватимуть дев'ять гуманітарних коридорів, - Верещук. ПЕРЕЛІК

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Они пока что переваривают предыдущие гуманитарные поставки от Верещук
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13.04.2022 09:19 Відповісти
Верещук, ты по больше рекламируй маршруты гумкоридоров
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13.04.2022 09:20 Відповісти
треба єваюкувати з підконтрольних територій....досить кормити окупанта
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13.04.2022 09:45 Відповісти
через дії окупанта верещук стало зовсім некомфортно працювати...потрібно взяти паузу, злітати на відпочинок, все осмислити неквапно, проаналізувати, накидати плани. А люди почекають
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13.04.2022 09:54 Відповісти
эвакуируй там где есть возможность, кроме луганщины
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13.04.2022 09:55 Відповісти
верещук чи не розуміє чи просто бреше (як і вся їх більшість). Окупанти через те не дають здійснити евакуацію бо попередні домовленості про здачу українських територій провалюються. Як несприйняттям більшості громадян, а особливо воїнів, так і тиском союзників. А отже терор проти місцевих на окупованих територіях є тиском виключно на президента, який чомусь вирішив, що він якось може виграти війну домовленостями. "главноє - пєрєстать стрєлять" памятаєте?
Заява про неконтрольованість кремлівської влади командирів на місцях - дитячий лепіт. Спробував би хто дійсно робити що йому заманеться, там поряд феесбешники б швидко роги тому самостійнику б обламали.
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13.04.2022 12:28 Відповісти
і ще (щоб два рази не ходити): на хід війни дуже впливає склад групи переговорників. Приходять, ручкаються. З ким ручкаєтесь, негідники? Хіба важко сказати, що я вбивцям своїх громадян руки не подаю? Хіба важко москалям на переговорах постійно товкмачити що всіх їх чекає міжнародний трибунал за злочини проти людства. Можна й "делікатніше": повдягати футболки із картинками з Нюрнберзького процесу. Все одно одягнені не по протоколу. А вони на єдине нащо спромоглися, поставили пляшечку з дезінфікованим розчином. а про репарації напевно навіть і не заїкалися?
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13.04.2022 12:37 Відповісти
На превеликий жаль,про репарац11 ще говорити зарано, нав1ть якщо дуже хочеться.
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13.04.2022 14:22 Відповісти
 
 