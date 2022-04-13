Через дії окупантів сьогодні ми гуманітарних коридорів не відкриваємо, - Верещук
13 квітня влада України утримується від відкриття гуманітарних коридорів через дії військ РФ.
Про це повідомила у телеграм-каналі віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо гуманітарних коридорів на 13 квітня 2022 року: на жаль, сьогодні ми їх не відкриваємо. У Запорізькій області окупанти заблокували евакуаційні автобуси, а на Луганщині вони порушують режим припинення вогню", - зазначила вона.
За її словами, окупанти не тільки нехтують нормами міжнародного гуманітарного права, а й не можуть належним чином контролювати своїх людей на місцях.
"Все це створює такий рівень небезпеки на маршрутах, що ми змушені утриматися від відкриття гуманітарних коридорів сьогодні.
Але, ми працюватимемо над тим, щоб гуманітарні коридори відкрилися знов якнайшвидше. Бережімо один одного та нашу Україну!", - резюмує вона.
Будь ласка, зачекайте...
Заява про неконтрольованість кремлівської влади командирів на місцях - дитячий лепіт. Спробував би хто дійсно робити що йому заманеться, там поряд феесбешники б швидко роги тому самостійнику б обламали.