Загальні втрати РФ від початку війни - близько 19,8 тис. осіб, 158 літаків, 143 гелікоптери, 739 танків і 1 964 броньованих машини

Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 13 квітня втрати особового складу противника становлять близько 19,8 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.04 орієнтовно становлять:

особового складу - 19800 осіб,

танків - 739 од,

бойових броньованих машин - 1964 од,

артилерійських систем - 358 од,

РСЗВ - 115 од,

засоби ППО - 64 од,

літаків - 158 од,

гелікоптерів - 143 од,

автомобільної техніки - 1429 од,

кораблі /катери - 7 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 132.

Спеціальна техніка - 25.

Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

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"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зауважили у Генштабі.