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Новини Війна
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армія рф (16162) Генштаб ЗС (6059) втрати (4281)

Загальні втрати РФ від початку війни - близько 19,8 тис. осіб, 158 літаків, 143 гелікоптери, 739 танків і 1 964 броньованих машини

Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 13 квітня втрати особового складу противника становлять близько 19,8 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.04 орієнтовно становлять: 

особового складу - 19800 осіб,

танків - 739 од,

бойових броньованих машин - 1964 од,

артилерійських систем  - 358 од,

РСЗВ  - 115 од,

засоби ППО - 64 од,

літаків - 158 од,

гелікоптерів  - 143 од,

автомобільної техніки  - 1429 од,

кораблі /катери - 7 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 132.

Спеціальна техніка  - 25.

Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

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Загальні втрати РФ від початку війни - близько 19,8 тис. осіб, 158 літаків, 143 гелікоптери, 739 танків і 1 964 броньованих машини 01

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зауважили у Генштабі.

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Топ коментарі
+12
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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13.04.2022 09:55
+5
Схоже, що ***** вирішило знищити свої збройні сили, аби вони не захопили владу в рашці.
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13.04.2022 10:00
+4
Цих збройних сил в них, нажаль, ще *****. Заліза, насамперед. Танків тих десь 15 тисяч.
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13.04.2022 10:06
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Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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13.04.2022 09:55 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1513953545292234754 https://twitter.com/i/status/1513953545292234754
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13.04.2022 09:59 Відповісти
Тепло там- он які огірки вимахали. А ця наволоч по копаному поперлася!
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13.04.2022 10:03 Відповісти
Схоже, що ***** вирішило знищити свої збройні сили, аби вони не захопили владу в рашці.
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13.04.2022 10:00 Відповісти
Цих збройних сил в них, нажаль, ще *****. Заліза, насамперед. Танків тих десь 15 тисяч.
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13.04.2022 10:06 Відповісти
На папері. А в реалі те залізо не їде.
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13.04.2022 10:11 Відповісти
Навіть якщо половина. Все одно багато.
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13.04.2022 10:13 Відповісти
Там і 5% нема.
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13.04.2022 10:19 Відповісти
739 ліквідованих раша-танків це вже 5% від 15 тисяч. Якщо слідувати вашому припущенню - виходить у раші танків не залишилось . Але ні.
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13.04.2022 10:33 Відповісти
Я не збираюся вчити вас логіці, бо ви вже знаєте навіть арифметику- цього з вас досить.
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13.04.2022 10:50 Відповісти
15 тисяч танків на копростані? Може с Т-18? Тоді повірю...
Скільки коштів на озброєння, витрачає копростан? А США?
Свинопсів, нема во що одягнути, та чім нагодувати...
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13.04.2022 11:04 Відповісти
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13.04.2022 11:38 Відповісти
Металурги будуть вдячні!!!
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13.04.2022 10:29 Відповісти
Немає там 15 тис танків. Навіть у вигляді металолому.

На ходу десь 1500 було до війни. Зараз вже ті що з параду віджали на днях у Харківській області.
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13.04.2022 10:13 Відповісти
так розберемося з панцерниками 15 тис циферь до біса багато Але беремо так в війсках рф боеготові від Калінграду до Камчатки 3.500 т 90 т 72 та т 80 на складах штибу у консервації разкрадені решта - слава "кускам" 100 тис з Чечні та Дагестану кацапи не виводять бо дон дона забаранять далі треба грозити фінам та норвегам але чім- 200 печенгская стала 200 ю у прямому сенсі а інщі тілки на бумазі е і зараз то е дикі бригади витягти з Калінінграду 2 дівізії теж не можливо швидко А ще гугліть склад вс оркостану
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13.04.2022 10:19 Відповісти
З них в боєздатному стані , якщо півтори тис і набереться то й буде добре . . Інші , то не танки , а застарілий хлам , якому вже років 40-50 , і який роками розбирався на запчастини та іржавів на складах . Те саме з авіацією .
Зараз кацапи вже просять зброю у Китая і шиїтів з Іраку . Довоювались .!
Друга армія світу , вони лише на відосіках .
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13.04.2022 10:35 Відповісти
3000 тисячі. А ті що були законсервовані, то вже хлам.
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13.04.2022 10:36 Відповісти
3 мільйона?
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13.04.2022 11:56 Відповісти
Я неправильно написав.
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13.04.2022 12:05 Відповісти
"По состоянию на 2021 год, в Сухопутных войсках России насчитывается в строю 2840 танков и 10200 танков на хранении, а также 330 танков в соединениях https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Береговых войск ВМФ и 160 танков в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 ВДВ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-Military-Balance-2021--192,_197,_199-27 [23] , что по численности превышает танковые войска https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США , чей танковый парк насчитывает 2509 танков https://ru.wikipedia.org/wiki/M1_%C2%AB%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%81%C2%BB M1A1 SA, M1A2 SEP V2/V3 Abrams (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Армия и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Армия НГ ) в строю и 3700 на храненииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-Military-Balance-2021--50-28 [24] ." https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 На зберіганні - то не танки, у ********* розумінні.
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13.04.2022 10:37 Відповісти
А шо це ***** мовчить що нищуть його ватольоти? Коли Ердоган збив одного так вереску було на весь світ.
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13.04.2022 10:01 Відповісти
Тому що ватнікі будуть занадто невдоволені, що спєцопєрация вийшла якойсь спецобосрацією. А поки що ватнікі думають, що така кількість збитих літаків "это всьо фєйки".
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13.04.2022 10:38 Відповісти
Журналисты сообщают, что Китай готовится к нападению на Тайвань. Большое количество танков и другой военной техники прибыли во многие города, включая Шанхай на востоке Китая. Власти попросили людей запастись едой и предметами первой необходимостиhttps://twitter.com/i/status/1514090418211799050
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13.04.2022 10:02 Відповісти
Вполне вероятно что такое может быть, но пока нет вижу подтверждений. Какой-то ноунейм в твиттере, то такое..
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13.04.2022 10:10 Відповісти
ну там три відоса з перекиданням війск,які насторожують...
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13.04.2022 10:16 Відповісти
ну ну Тайвань брати це дуже складно буде китайці ж с розіянами тренувались а як вони воюють ми бачимо
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13.04.2022 10:21 Відповісти
Сподіваюсь, що так і є.
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13.04.2022 10:28 Відповісти
Зрозуміло, що Китаю дуже кортить захопити Тайвань, але це можуть бути якись звичайні навчання, не треба зарано панікувати.
Я розумію, що навіжене ***** напевно мріє про глобальну війну і можливо китайский "імператор" теж задумав взяти участь - там його цікавить ще кілька прикордонних з Китаєм держав.
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13.04.2022 10:27 Відповісти
Не вірю. Захопити острів, який озброєний до зубів та ще готовий до нападу....Санкції похоронять економіку Китаю
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13.04.2022 14:38 Відповісти
Всі "спеціалісти-експерди" проводять паралелі. так мовляв, що це Афганістан для РФ чи там ще щось, НІ це для РФ як для США був В"єтнам, навіть екстра-В"єтнам.
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13.04.2022 10:02 Відповісти
Да эта война вообще уникальна.
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13.04.2022 10:11 Відповісти
читала, що в Білгороді чи що уже 30 нових літаків стоять. от, куди наша ракета має прилетіти.
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13.04.2022 10:06 Відповісти
треба писати не осіб а орків
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13.04.2022 10:09 Відповісти
США передадуть свої артилерійські системи в Україну.Про це під час брифінгу заявила речниця Білого дому Джен Псакі.
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13.04.2022 10:12 Відповісти
Выбрать нечитаемый шрифт - диверсия!!!
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13.04.2022 10:15 Відповісти
Везде наши пишут, что 9-11 апреля между Великим Бурлуком и Изюмом разбита большая колона врага длиной в 12 км. Мол только убитых орков около 2000.
А где они в сводке?
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13.04.2022 10:37 Відповісти
Наши не контролируют ту территорию. Поэтому считать будут рашисты. Вот когда посчитают, доложат наверх и наша разведка получит эту инфу - тогда будет в сводке.
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13.04.2022 10:48 Відповісти
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13.04.2022 16:28 Відповісти
 
 