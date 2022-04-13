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армія рф (16162) міліція (79) Запорізька область (3347)

Окупанти захопили поліцейський відділок і призначили головного поліцая в Дніпрорудному на Запоріжжі

рф

У тимчасово окупованому Дніпрорудному Запорізької області російська армія захопила місцевий поліцейський відділок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації у телеграмі.

"У Дніпрорудному російські окупанти зайняли місцеве відділення поліції, на базі якого відкрили у місті свою "міліцію", а також презентували свого головного поліцая - Костянтина Лисенка", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Окупанти шукають військовослужбовців ЗСУ, учасників АТО/ООС на Запоріжжі, у місті Нова Каховка готуються до "референдуму щодо створення Херсонської народної республіки", - Генштаб ЗСУ

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Топ коментарі
+16
И сколько ходок на зону у главного полицая?
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13.04.2022 10:17
+7
Виражайся чіткіше, щось бовкнув незрозуміле, і думаєш що тебе всі зрозуміли!
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13.04.2022 10:22
+7
Відповідальний за здачу Півдня України і Запоріжжя одна і та ж сама людина з ОП
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13.04.2022 10:33
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И сколько ходок на зону у главного полицая?
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13.04.2022 10:17 Відповісти
оно колаборант, работало опером в Днепрорудном
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13.04.2022 12:16 Відповісти
зараз почнуть колаборантів вербувати,бо їм катастрофічно не вистачає живої сили..
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13.04.2022 10:19 Відповісти
Їх і вербувати не треба, самі з'являються суки, як гриби. Цікаво буде з ними спілкуватись після перемоги.
А я все голову ломаю, як з села в повній окупації, до сестри в Херсон приїхав один чортило. А тут така новина, воно має аусвайс від орків. І таких там не мало. Здають бувший поліціянтів, АТОвців, проукраїнців, тих хто був проти овоча, хто за Майдан був...
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13.04.2022 10:29 Відповісти
Головне усіх записати, щоб потім нікого не пропустити.
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13.04.2022 10:36 Відповісти
ну що ж це таке((. а ну як вони там зроблять другу Бучу? і в Пологах наші не втримались(

а в мене в позняківській групі постять фотки зеленський-арахамія-єрмак+Залужний і кланяються їм.
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13.04.2022 10:21 Відповісти
Виражайся чіткіше, щось бовкнув незрозуміле, і думаєш що тебе всі зрозуміли!
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13.04.2022 10:22 Відповісти
Клава паніку розводить, +15 рублів.
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13.04.2022 10:37 Відповісти
Чого переймаєшся? Дніпорудне десь поміж Василівкою та Енегодаром, окуповане більш ніж місяць тому.
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13.04.2022 10:31 Відповісти
Слава Господу Богу!!! Хоч один роз"яснив простому народові!
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13.04.2022 11:13 Відповісти
Пишут , сейчас между энергодаром и васильевкой кацапами забито и ещё подходят колонны
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13.04.2022 12:54 Відповісти
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13.04.2022 10:22 Відповісти
То, что "назначили" - это очевидно и понятно. Новость ... так себе новость.
А вот самое важное и главное - кто такой этот "Константин Лысенко" почему-то замяли для ясности. Почему?
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13.04.2022 10:23 Відповісти
скоріш за все він там начальником і був.....менти такі менти
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13.04.2022 10:29 Відповісти
невдозі його кинуть на підвал, як це завжди буває у орків...
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13.04.2022 10:57 Відповісти
Чому не зрозуміло хто такий Лисенко,- шанувальник Zeблазня. Він теж побачив в очах ***** мир.
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13.04.2022 11:50 Відповісти
Просто ляпнуть или пруфы имеются?
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13.04.2022 13:05 Відповісти
Потрібна локальна перемога для всього народу чи взятя херсона чи деблокація маріуполя,провіодять фейковмй референдум херсон потрібно звільнити відпаде у ніх охота робити референдум сама краща оборона це напад ,армія простаюе теряе навики
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13.04.2022 10:29 Відповісти
Шо ж ты за 8 лет Донецк не освободил, освободитель?
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13.04.2022 10:33 Відповісти
Ви з Мельмаку? Чи де армія "простаюЕ"‽
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13.04.2022 10:35 Відповісти
Шановні ркедактори Цензора, та цих статтей, будь-ласка , якось виражайтесь чіткіше, і зрозуміліше для нас народу, наприклад Дніпрорудне де воно, чи там окупанти були і раніше, чи вони продвинулись - незрозуміло, народ питає, переживає, потім начнуться (від недостатньої інформації) і "глупі" питання. Трошки роз"яснювати потрібно!
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13.04.2022 10:32 Відповісти
на карте нужно глянуть, источников море, для примера https://deepstatemap.live https://liveuamap.com/ и https://deepstatemap.live /, обновляется не быстро
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13.04.2022 14:45 Відповісти
Захопили будівлю і захопили місто є різниця.
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13.04.2022 10:33 Відповісти
Я ж і говорю, панове журналісти виражайтеся чіткіше!
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13.04.2022 10:50 Відповісти
"У тимчасово окупованому Дніпрорудному Джерело:

І місто захопили, і поліцейську будівлю...
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13.04.2022 11:30 Відповісти
Відповідальний за здачу Півдня України і Запоріжжя одна і та ж сама людина з ОП
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13.04.2022 10:33 Відповісти
Для ГРУ дело чести завалить этого предателя !
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13.04.2022 10:42 Відповісти
Их на юге практически в каждом городе уже достаточно ,ни какого ГУР не хватит
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13.04.2022 13:02 Відповісти
и когда будет контр отбитие городов юга сводными дивизиями всу и нгу с прмиенением дронов и байрактаров с отсечением сбоков от мариуполя там скоро везде будет и хнр и знр мнр пока вы чешитесь в киеве.... скоро родят новое поколение ..идиоты гоу вперед..или вам на картах стрелки начертить что да как..и перебить перешеек арт авиаударами ..разбомбить террорестический севастополь с потоплением фрегатов и мост крымский ольхо\нептунами с двухконцов что бы ватники там остались сидеть..потом удар по станциям тепло и атомным и военным аэродромам и частям пво и пусковым шахтам параши и лодку ихнюю атомную затопить
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13.04.2022 10:46 Відповісти
надеемся , шо там тоже понимают шо "метастазы" лезут к Запорожью, Днепру и выше...
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13.04.2022 11:02 Відповісти
блин там он уже все по отлаженному сценарию дырляндии и это1.5 мес
.только а дальше . а они в киеве и не чешутся..хотя экстрасенс говорил ч то с зп будет освобождение мариуполя..
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13.04.2022 13:08 Відповісти
для цього потрібне наступальне озброєння. В нас його дуже мало. Ось учора, наприклад, зелений плющ плюнув в обличчя Штангенциркулю, послав обіцяне нiмецьке важке озброєння у бік "російського корабля".
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13.04.2022 11:13 Відповісти
Плющ як і ті 75 плюнули на батьківщину при вибору напрямку ...по пріколу .. тіпа. Тепер це ціна цю го цього прікола , побачили?? Дурні
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13.04.2022 11:37 Відповісти
так любой танк щас подбивается не вижу смысла в них..только ракеты и байратары и дроны..
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13.04.2022 13:06 Відповісти
Поперше не тільки танк вважаеться наступальною зброєю. Подруге, наприклад, на прорив укріплень ворога с ПТРК не йдуть.
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13.04.2022 13:29 Відповісти
..из Днепрорудного до Запорожья 50 км по прямой...
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13.04.2022 10:59 Відповісти
Ну так ведь должно быть понятно ,что если занята Васильевка то занято и всё что от перешейка до неё
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13.04.2022 13:06 Відповісти
очко хай собі зашиють назначенці їпучі )
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13.04.2022 17:36 Відповісти
УСІ ФАШИСТСЬКІ МЕТОДИ!
ТО ТАК. ЯК ІЗ ФАШИСТАМИ БУДЕ ФІНАЛ!
СЛАВА ЗСУ!
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13.04.2022 11:05 Відповісти
 
 