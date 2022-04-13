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Окупанти захопили поліцейський відділок і призначили головного поліцая в Дніпрорудному на Запоріжжі
У тимчасово окупованому Дніпрорудному Запорізької області російська армія захопила місцевий поліцейський відділок.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації у телеграмі.
"У Дніпрорудному російські окупанти зайняли місцеве відділення поліції, на базі якого відкрили у місті свою "міліцію", а також презентували свого головного поліцая - Костянтина Лисенка", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+16 govtva
показати весь коментар13.04.2022 10:17
+7 chishichka kivi
показати весь коментар13.04.2022 10:22
+7 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар13.04.2022 10:33
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Будь ласка, зачекайте...
А я все голову ломаю, як з села в повній окупації, до сестри в Херсон приїхав один чортило. А тут така новина, воно має аусвайс від орків. І таких там не мало. Здають бувший поліціянтів, АТОвців, проукраїнців, тих хто був проти овоча, хто за Майдан був...
а в мене в позняківській групі постять фотки зеленський-арахамія-єрмак+Залужний і кланяються їм.
А вот самое важное и главное - кто такой этот "Константин Лысенко" почему-то замяли для ясности. Почему?
І місто захопили, і поліцейську будівлю...
.только а дальше . а они в киеве и не чешутся..хотя экстрасенс говорил ч то с зп будет освобождение мариуполя..
ТО ТАК. ЯК ІЗ ФАШИСТАМИ БУДЕ ФІНАЛ!
СЛАВА ЗСУ!