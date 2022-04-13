Окупанти захопили поліцейський відділок і призначили головного поліцая в Дніпрорудному на Запоріжжі

У тимчасово окупованому Дніпрорудному Запорізької області російська армія захопила місцевий поліцейський відділок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації у телеграмі.

"У Дніпрорудному російські окупанти зайняли місцеве відділення поліції, на базі якого відкрили у місті свою "міліцію", а також презентували свого головного поліцая - Костянтина Лисенка", - йдеться в повідомленні.

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