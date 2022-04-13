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Луганщина (4810) евакуація (2242) Гайдай ЛОГА (921)

Гайдай - жителям Луганщини: "Евакуюйтесь, поки ми можемо вас забрати – росіяни накопичують техніку під Рубіжним"

евакуація

Російські окупанти накопичують сили й хочуть вчинити новий напад на Луганщину, тому влада просить жителів регіону не зволікати з евакуацією.

Про це заявив очільник Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Евакуюйтесь, поки ми можемо вас забрати – росіяни накопичують техніку під Рубіжним, "режиму тиші" вони не дотримуються

Жодного з п’яти "гуманітарних коридорів" на 13 квітня не погоджено. Бо за всіма напрямками на Луганщині росіяни порушують режим припинення вогню.

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Втім, за першої можливості людей сьогодні евакуюють із Гірської громади, Попасної, Лисичанська, Рубіжного та Сєверодонецька.

Щодня виїздять і жителі Кремінної. Так, зранку вже прямують до безпечних регіонів країни 30 осіб з цього міста.

Як зазначила віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, окупанти не тільки нехтують нормами міжнародного гуманітарного права, а й не можуть належним чином контролювати своїх людей на місцях", - написав Гайдай.

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Топ коментарі
+9
они бы с удовольствием но Верещук еще оркам новые фуры с продуктами не собрала.
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13.04.2022 10:47
+4
противотанковые ежи тоже кацапы убрали? Наверное еще и под шквальным огнем. Я читал людей что там живут. Так вот не знаю как насчет разминирования но противотанковые заграждения убрали за 3 месяца до нападения. Странно да?
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13.04.2022 10:55
+3
Ботам зе і орків, ви уже зробили свою справу забравши демократію,відключивши канали опозиції,тепер лізите і для розділу Європи, шукаєте аргументи і її поділити. Україна для вас не важлива, важливі ваші господарі. Україні весь світ допоміг і допомагає,але частина ресурсів кинули на підтримку не України, а жадібних до влади і грошей чиновників. Україна понад усе, час розсудить
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13.04.2022 10:50
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колони з Белокуракіно йдуть кожен день на Рубежне! Поруч село Меловатка переповнено технікою....
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13.04.2022 10:46 Відповісти
они бы с удовольствием но Верещук еще оркам новые фуры с продуктами не собрала.
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13.04.2022 10:47 Відповісти
вже би потравили ту гуманітарку, якщо її все рівно розграбують. на другий раз би певне не ризикнули красти
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13.04.2022 11:11 Відповісти
не хотят пусть сидят и ждут
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13.04.2022 10:47 Відповісти
кто сказал что не хотят?
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13.04.2022 10:52 Відповісти
Евакуюйтесь, поки ми можемо вас забрати
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13.04.2022 10:55 Відповісти
Подъезжай завтра к парням на фронт, легче будет разобраться на месте," как так враг накапливает силы" , если что и поможешь делом им не давать это делать
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13.04.2022 10:51 Відповісти
Зазвичай таких навіть лайкаю, але це схоже ботка - на всіх бочку котить, і "Порошенко їй вінават" до сих пір...
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13.04.2022 11:05 Відповісти
про "разминированные доступы к Херсону". Возможно они и были заминированы. НО у ваты есть тоже саперы и они разминировали.
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13.04.2022 10:52 Відповісти
противотанковые ежи тоже кацапы убрали? Наверное еще и под шквальным огнем. Я читал людей что там живут. Так вот не знаю как насчет разминирования но противотанковые заграждения убрали за 3 месяца до нападения. Странно да?
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13.04.2022 10:55 Відповісти
я имею введу крымские перешейки
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13.04.2022 10:56 Відповісти
Твое мнение ошибочно, поскольку конфликт Украина-расия длится уже многие столетия. Это е вчера началось и не завтра закончится.
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13.04.2022 10:54 Відповісти
Причин может быть много, мы отсюда не видим. Потому нужно запастись терпением и ждать. У нас сильная армия(чего не скажешь о политиках) и мы сможем это все раздолбать. Все будет хорошо, хотя и непросто.
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13.04.2022 11:13 Відповісти
Тому що головний стратег, тобто ти, до сих пір на дивані.
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13.04.2022 11:18 Відповісти
Ботам зе і орків, ви уже зробили свою справу забравши демократію,відключивши канали опозиції,тепер лізите і для розділу Європи, шукаєте аргументи і її поділити. Україна для вас не важлива, важливі ваші господарі. Україні весь світ допоміг і допомагає,але частина ресурсів кинули на підтримку не України, а жадібних до влади і грошей чиновників. Україна понад усе, час розсудить
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13.04.2022 10:50 Відповісти
а кто это ?
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13.04.2022 10:53 Відповісти
Кацапощелепне співачко ротом
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13.04.2022 13:40 Відповісти
- в СПАМ, прикидається "патріоткою", а сама строчить з Ольгіно. Зверніть увагу на дату реєстрації і наративи роспропагандонів про "вся влада в Україні погана, була, є і буде" - тобто Україна виходить таке собі "нєдо-государство", "нєсостоявшеєся"... Аргументів не приводить, переходить на особистості замість цього, з якимись шизоїдними звинуваченнями.
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13.04.2022 11:36 Відповісти
 
 