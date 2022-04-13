Гайдай - жителям Луганщини: "Евакуюйтесь, поки ми можемо вас забрати – росіяни накопичують техніку під Рубіжним"
Російські окупанти накопичують сили й хочуть вчинити новий напад на Луганщину, тому влада просить жителів регіону не зволікати з евакуацією.
Про це заявив очільник Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.
"Евакуюйтесь, поки ми можемо вас забрати – росіяни накопичують техніку під Рубіжним, "режиму тиші" вони не дотримуються
Жодного з п’яти "гуманітарних коридорів" на 13 квітня не погоджено. Бо за всіма напрямками на Луганщині росіяни порушують режим припинення вогню.
Втім, за першої можливості людей сьогодні евакуюють із Гірської громади, Попасної, Лисичанська, Рубіжного та Сєверодонецька.
Щодня виїздять і жителі Кремінної. Так, зранку вже прямують до безпечних регіонів країни 30 осіб з цього міста.
Як зазначила віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, окупанти не тільки нехтують нормами міжнародного гуманітарного права, а й не можуть належним чином контролювати своїх людей на місцях", - написав Гайдай.
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