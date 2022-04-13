УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12301 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
6 644 8
диверсія (329) Офіс Генпрокурора (3156)

Затримано трьох російських вербувальників, які планували диверсії в Україні, - Офіс Генпрокурора

сбу

Затримано трьох громадян Росії, які вербували українців для здійснення диверсійної діяльності в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора у телеграмі.

За даними слідства, протягом 2021-2022 років росіяни організували схему незаконного переправлення своїх співвітчизників через державний кордон України для здійснення диверсійної діяльності щодо військових підрозділів ЗСУ та інших військових формувань. Також вони регулярно передавали до РФ відомості, які могли зашкодити суверенітету та територіальній цілісності України.

"Оселившись у Києві, підозрювані підшуковували громадян України, які б відкривали в банках на своє ім’я рахунки та здійснювали на них перекази коштів. Вони також забезпечували їх балонами з фарбою, ймовірно, для нанесення маркувань. Завербовані українці допомагали затриманим пересуватися по Україні", - йдеться повідомленні.

Під час проведених обшуків у підозрюваних росіян виявлено та вилучено банківські картки, на які переказувались кошти, а також засоби зв’язку та зберігання інформації.

Їм повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, незаконному перетині державного кордону та підробленні офіційних документів (ч. 3 ст. 332, ч.1 ст.14 ч. 3 ст.332, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України) і обрано запобіжні заходи - тримання під вартою.

У межах слідства правоохоронці встановлюють причетність цих осіб до інших злочинів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві затримали трьох диверсантів. ФОТО

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
13.04.2022 11:03 Відповісти
СБУ-черговий респект,гарна робота...
показати весь коментар
13.04.2022 11:03 Відповісти
Зробіть так, щоб ці кацапи зникли в Україні назавжди і безслідно.
показати весь коментар
13.04.2022 11:11 Відповісти
оккупант и враг приходит чтобы убивать и разрушать, но что за мрази внутренние враги -предатели
показати весь коментар
13.04.2022 11:14 Відповісти
Це ті, кого забрали разом з мертвечуком???
Зелі не кажіть, бо обміняє, як і Цемаха…
показати весь коментар
13.04.2022 11:31 Відповісти
В настоящее время пора ВСЕХ имеющих гражданство роиси , поставить на учет по примеру досрочно освобожденных , с регулярной регистрацией в ближайшем отделении полиции. Не явился в назначенное время отметиться - на тюрьму. Создавать из них бригады , которые под конвоем будут работать на расчистке завалов, возведении оборонительных рубежей и т.д. США во время ВМВ американцев японского происхождения вообще в спец лагеря переселили из-за опасений возможного пособгичества Японии.
показати весь коментар
13.04.2022 11:36 Відповісти
Это каким надо быть нелюдем, чтобы даже видя, что в гости пришли не Пушкины с Толстыми, а Чикатилы различных мастей сдавать им своих же защитников?
показати весь коментар
13.04.2022 11:52 Відповісти
Окуєть, підозри. Здійснюється геноцид українців, а вони ледве не по дрібній ********* проходять.
показати весь коментар
13.04.2022 12:27 Відповісти
 
 