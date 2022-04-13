Шторм у Чорному морі заважає військам РФ вести активні дії, - голова Одеської ОВА Марченко
Станом на 13 квітня ворожі кораблі через штормову погоду утримуються від атак на Одесу та сусідні портові міста, але російські окупанти намагаються прорвати лінію оборони та захопити населені пункти на південнобузькому напрямку.
Про це повідомив у Телеграмі голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко, передає Цензор.НЕТ.
"Ситуація в Одеській області контрольована, а погодні умови (шторм у Чорному морі. – Ред.) заважають ворогу вести активні дії. Втім, у сусідній Миколаївській області рашисти намагаються прорвати наші рубежі, стягуючи техніку й особовий склад. Але підрозділи ЗСУ відбивають атаки та надійно утримують оборону, протидіючи спробам ворога пройти в напрямку Одеси", - зазначив Марченко.
Загарбники також намагаються здійснювати повітряну розвідку над Одещиною, але зусилля ворога блокують сили Протиповітряної оборони ЗСУ. Хоча залишається ймовірність завдання ракетних ударів з тимчасово окупованого Криму, додали в пресслужбі обласної військової адміністрації.
Зазначається, що станом на 13 квітня в Одесі поновили роботу більшість великих підприємств. Хоча, за даними директора департаменту економічного розвитку Одеської міськради Віталія Савича, не всі працюють на повну потужність. Суб’єктам малого і середнього бізнесу складніше поновлювати роботу за умов воєнного стану, тож багато підприємців переорієнтувалися на волонтерську діяльність. У цілому місцеві бюджети Одещини недоотримали у березні через війну майже 375 млн грн.
Будь ласка, зачекайте...
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«Тем временем в 1-й роте Днепровского батальона ТрО пополнение. Сразу присвоили ст. солдата (для мотивации) и определили в рейнджеры. Позывной - «Контрас» (но это не точно). Особо опасен. Разыскивается фсб рф. Внесен в базу «Трибунала» как каратель с псевдонимом «Донбасский гризли» (собственно, именно там к нам и прибился). При встрече рекомендуется обращаться с фразой «Спасибо за вашу службу!»»,
мі-мі-мішечка
Відомо що - поганому танцюристу яйки заважають , може так і тут .? Може їм заважає очко , яке в них туго зжимається при наближенні до одеського берега . ? Чи енурез , виникаючий через цю ж причину . ? .
Чи може у небесній канцелярії нарешті побачили, що в Україні війна?
"Потім Штайнмайєр визнав, що він помилявся. Проте, ціна цієї помилки широкомасштабне вторгнення Росії 24 лютого. Бо займи Штайнмайєр та інші лідери Заходу жорсткішу позицію щодо Путіна та Росії, то їх можна було б купірувати ще в 2014 році.
А можливо ще й під час війни Росії та Грузії. Проте Штайнмайєри воліли турбуватися, підгодовуючи амбіції кремлівського упиря. Тому Україна може цілком ігнорувати Штайнмайєра. Його помилки обернулися для нас загибеллю десятків тисяч людей та збитком на трильйони доларів", - завершує політолог.
А якщо це голодні краби лютують?