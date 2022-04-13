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Новини Війна
12 024 20
армія рф (16162) Одеса (5320) шторм (47) Чорне море (1620)

Шторм у Чорному морі заважає військам РФ вести активні дії, - голова Одеської ОВА Марченко

шторм

Станом на 13 квітня ворожі кораблі через штормову погоду утримуються від атак на Одесу та сусідні портові міста, але російські окупанти намагаються прорвати лінію оборони та захопити населені пункти на південнобузькому напрямку.

Про це повідомив у Телеграмі голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація в Одеській області контрольована, а погодні умови (шторм у Чорному морі. – Ред.) заважають ворогу вести активні дії. Втім, у сусідній Миколаївській області рашисти намагаються прорвати наші рубежі, стягуючи техніку й особовий склад. Але підрозділи ЗСУ відбивають атаки та надійно утримують оборону, протидіючи спробам ворога пройти в напрямку Одеси", - зазначив Марченко.

Загарбники також намагаються здійснювати повітряну розвідку над Одещиною, але зусилля ворога блокують сили Протиповітряної оборони ЗСУ. Хоча залишається ймовірність завдання ракетних ударів з тимчасово окупованого Криму, додали в пресслужбі обласної військової адміністрації.

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Зазначається, що станом на 13 квітня в Одесі поновили роботу більшість великих підприємств. Хоча, за даними директора департаменту економічного розвитку Одеської міськради Віталія Савича, не всі працюють на повну потужність. Суб’єктам малого і середнього бізнесу складніше поновлювати роботу за умов воєнного стану, тож багато підприємців переорієнтувалися на волонтерську діяльність. У цілому місцеві бюджети Одещини недоотримали у березні через війну майже 375 млн грн.

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Топ коментарі
+22
трохи оптимізму )))
///
«Тем временем в 1-й роте Днепровского батальона ТрО пополнение. Сразу присвоили ст. солдата (для мотивации) и определили в рейнджеры. Позывной - «Контрас» (но это не точно). Особо опасен. Разыскивается фсб рф. Внесен в базу «Трибунала» как каратель с псевдонимом «Донбасский гризли» (собственно, именно там к нам и прибился). При встрече рекомендуется обращаться с фразой «Спасибо за вашу службу!»»,

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13.04.2022 11:21
+18
Навіть Чорне море допомагає Україні-респект...
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13.04.2022 11:13
+13
Як відомо, чорне море копали античні протоукри, і тому воно зараз допомагає нащадкам своїх творців. Слава Україні!
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13.04.2022 11:14
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Навіть Чорне море допомагає Україні-респект...
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13.04.2022 11:13 Відповісти
та ні... бреше Марченко. то не шторм у Чорному морі заваджає, то смаколики заваджають від західних партнерів. На Привізі в рибних, рядах кажуть, що дефіцит бічка обумовлений присутністю російських кораблів. Весь бічок під тими кораблями. Бічки щось знають.
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13.04.2022 11:45 Відповісти
Слава Богу в Україні! Героям -- шана!
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13.04.2022 11:13 Відповісти
Гарпун, Нептун(если есть), Шторм?
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13.04.2022 11:14 Відповісти
Як відомо, чорне море копали античні протоукри, і тому воно зараз допомагає нащадкам своїх творців. Слава Україні!
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13.04.2022 11:14 Відповісти
Не лише шторм у морі, але і вітер над суходолом, бо кацапські ніімєющієаналагав ракети дуже його не *******
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13.04.2022 11:18 Відповісти
Сама природа сопротивляется российской оккупации и подчеркивает, что Крым - это Украина
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13.04.2022 11:20 Відповісти
трохи оптимізму )))
///
«Тем временем в 1-й роте Днепровского батальона ТрО пополнение. Сразу присвоили ст. солдата (для мотивации) и определили в рейнджеры. Позывной - «Контрас» (но это не точно). Особо опасен. Разыскивается фсб рф. Внесен в базу «Трибунала» как каратель с псевдонимом «Донбасский гризли» (собственно, именно там к нам и прибился). При встрече рекомендуется обращаться с фразой «Спасибо за вашу службу!»»,

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13.04.2022 11:21 Відповісти


мі-мі-мішечка
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13.04.2022 11:33 Відповісти
уявляю, з яким нетерпінням орки чекають на закінчення шторму, щоб випробувати на собі дію протикорабельних "Гарпунів"!
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13.04.2022 11:23 Відповісти
Так прийшли уже нам Гарпуны или нет? Уже хочется что бы мразь кацапскую потопили нахер
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13.04.2022 11:24 Відповісти
возможно по "гарпунам" есть какой-то договор - применять только в тер водах (25 км) .. иначе было бы просто сказка - можно было бы потопить часть ватного флота просто одним залпом в нейтр водах и в говени-ватостополе. Звучит просто как сказка, чтобы в это поверить
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13.04.2022 11:32 Відповісти
буде вимога до кацапні повністью вивести військовий флот з Азовського моря, і Ватостополя, якщо відмовляться, буде затоплено все до чього дотягнуться. там вже Туреччина проводить массовані військові навчання!
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13.04.2022 11:35 Відповісти
Москалям завжди щось заважає, висаджуйтесь в шторм, іншого такого шансу покормити бичків не буде.
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13.04.2022 11:28 Відповісти
.Отакої .!! А якже відосіки на каналі - звєзда , на яких зображено як - універсальні рашен зольдати , висаджуються і штурмують узбережжя під час будь якого шторму . ??

Відомо що - поганому танцюристу яйки заважають , може так і тут .? Може їм заважає очко , яке в них туго зжимається при наближенні до одеського берега . ? Чи енурез , виникаючий через цю ж причину . ? .
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13.04.2022 11:30 Відповісти
Судя по природе, в тот момент как мы будем максимально готовы наступит штиль и солнечная погода
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13.04.2022 11:30 Відповісти
Навіть природа нам допомагає.

Чи може у небесній канцелярії нарешті побачили, що в Україні війна?
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13.04.2022 11:37 Відповісти
Читаю стогін з приводу того, що Україна не впустила Штайнмайєра. А я вважаю, що має повне право. Формула Штайнмайєра була формулою руйнування України, яку Штайнмайєр та його колеги наполегливо проштовхували разом із Путіним", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише політолог Юрій Романенко

"Потім Штайнмайєр визнав, що він помилявся. Проте, ціна цієї помилки широкомасштабне вторгнення Росії 24 лютого. Бо займи Штайнмайєр та інші лідери Заходу жорсткішу позицію щодо Путіна та Росії, то їх можна було б купірувати ще в 2014 році.
А можливо ще й під час війни Росії та Грузії. Проте Штайнмайєри воліли турбуватися, підгодовуючи амбіції кремлівського упиря. Тому Україна може цілком ігнорувати Штайнмайєра. Його помилки обернулися для нас загибеллю десятків тисяч людей та збитком на трильйони доларів", - завершує політолог.
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13.04.2022 11:52 Відповісти
Поки шторм гатіть по них, відправте на корм рибам.
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13.04.2022 13:39 Відповісти
Шторм, кажете? Ну-ну...
А якщо це голодні краби лютують?
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13.04.2022 15:58 Відповісти
 
 