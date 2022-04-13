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Новини Війна
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армія рф (16162) Луганщина (4810) Гайдай ЛОГА (921)

"На Луганщині Росія кидає в атаку "гарматне м'ясо", позаду них ідуть загороджувальні загони. За день 30-50 орків наші захисники вбивають", - Гайдай

рф

У Попасній, Кремінній і Рубіжному на Луганщині російські загарбники постійно атакують, але у них нічого не виходить.

Про це у Фейсбуці повідомив керівник Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Наступи і намагання точкових атак не припиняються в Попасній, Кремінній і Рубіжному. Обсягом до роти йдуть у наступ. Ми розуміємо, що це гарматне м’ясо. Позаду них ідуть загороджувальні загони — так звані кадирівці, ЛНР-івці. Цим свіжомобілізованим м’ясом вони намагаються продавити нашу оборону. Нічого в них не виходить: вони постійно втрачають дуже багато людей — кожен день, кожну атаку. За день 30−50 орків наші захисники вбивають. Техніка підбита. Але вони все одно лізуть і лізуть — дійсно, як орки. Але нічого у них не виходить і не вийде", - написав очільник області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гайдай - жителям Луганщини: "Евакуюйтесь, поки ми можемо вас забрати – росіяни накопичують техніку під Рубіжним"

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Топ коментарі
+43
Ну що лугандонці, допомогли вам ваші москалі?
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13.04.2022 11:24
+26
Там скоро і питати буде нікого.
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13.04.2022 11:26
+24
Тобто фільтраційні заходи населення ОРДЛО проходять саме зараз.
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13.04.2022 11:24
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Ну що лугандонці, допомогли вам ваші москалі?
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13.04.2022 11:24 Відповісти
Там скоро і питати буде нікого.
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13.04.2022 11:26 Відповісти
Хотілося з Тараса Бульби процитувати: дуже підходить уривок!
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13.04.2022 11:29 Відповісти
та так,думали що їх мене,вже майже всі підприємства лугандонії які ледве щось робили залишилися без робітників чоловічої статі.
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13.04.2022 11:38 Відповісти
В лугандоне уже нет никого из ватных. Бабы на расее, мужики уже собак кормят. На улицах хватают редких прохожих и тащат на фронт.
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13.04.2022 11:37 Відповісти
Тобто фільтраційні заходи населення ОРДЛО проходять саме зараз.
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13.04.2022 11:24 Відповісти
"это мясо" не должно никого волновать
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13.04.2022 11:24 Відповісти
MG - как косторез, хорошо знает свою работу ещё со времён своего деда )))
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13.04.2022 11:27 Відповісти
Выживают только самые фижически выносливые и сообразительные.
Те кто смог убежать от мобилизации и заныкаться.
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13.04.2022 11:28 Відповісти
Воспроизводится тактика Суворова при штурме Измаила. 250 лет прошло, россия застряла в прошлом.
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13.04.2022 11:28 Відповісти
Дійсно орки: того, що сидить позаду затулившого обличчя, навіть гримувати не потрібно
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13.04.2022 11:29 Відповісти
😂
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13.04.2022 11:47 Відповісти
Хоча б хоч набоїв вистачало в наших вОяків, та кулемети не перегрівались!
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13.04.2022 11:35 Відповісти
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13.04.2022 11:36 Відповісти
Про літеру "Z". У відомому фільмові Квентіна Тарантіно "Кримінальне чтиво" був такий собі підор-поліцай, який називав себе Zed. Москалі самі себе назвали підорасами, позначивши цією літерою себе, це вже на генетичному рівні.
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13.04.2022 12:31 Відповісти
Був щє фільм Зорро з Аленом Делоном. Знак нормальний, але кацапи його зкривдили, жаль
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13.04.2022 13:08 Відповісти
Ті, хто кричав: "путін пріді! путін ввіді!", у підсумку виявилися ще тупішими за автохтонну мокшанську наволоч. А могли б жити, як люди, якщо б вчасно і сумлінно вчили українську мову.
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13.04.2022 11:36 Відповісти
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13.04.2022 11:37 Відповісти
дякую рабсії що проводять чистку ордло, нам буде менше витрат
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13.04.2022 11:39 Відповісти
Так, еволюція може проходити природнім шляхом ,а може військовим,а це практично миттєво,***** сам знищує базову складову своєї імперії-носіїв.
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13.04.2022 11:49 Відповісти
18тирічним у 2014 року було лише 10 років, тоді вони були ще дітьми.
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13.04.2022 11:50 Відповісти
так, а батьки і інша рідня шо? рєфєрєнділі?? діти відповідають за помилки тупих родичів, так вони не винні, а ми їх і не судимо не переслідуємо, їх карають самі братушкі-визволителі, карма
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13.04.2022 11:56 Відповісти
Походу кривавому карлику просто треба принести в жертву темним силам кілька сотень тисяч душ, щоб дожити років до 100 та не втратити трон. А чиї це душі - наші чи його стада, його не дуже то й хвилює. Головне щоб кров лилась річкою.
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13.04.2022 11:43 Відповісти
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13.04.2022 11:47 Відповісти
Прям Tower Defense какой-то получается.
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13.04.2022 11:58 Відповісти
Проблема з ватним населенням лугандонії вже вирішується, у цих дупоголових навіть думки немає покришити ті загородзагони, тупо йдуть на загибель.
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13.04.2022 12:23 Відповісти
Карл восемь лет, восемь , они могли уехать от туда , почему не уехали в Украину . Сейчас, есть возможность сдаться ,почему ,не здаетесь и не стреляете заград отряды
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13.04.2022 12:33 Відповісти
Так как Украина нe хотeла уничтожать насeлeниe ОРДЛО, то тeпeрь московия сумела организовать этот процес.
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13.04.2022 13:02 Відповісти
Раша слабо работает. Нужно взять у Пушилина списки адресов где прописаны мужики и выламывая двери забирать всех гавнюков и отправлять на передовую.Оружие и броню не выдавать.Все равно сдохнут.А что делать с самками, кацапов учить не нужно, сами знают.
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13.04.2022 13:17 Відповісти
Это из воспоминаний рядовых ВОВ: когда у немцев на фронте возникала дилемма, кого первого расстрелять: евреев или политруков, то немцы, не обостряя ситуации, расстреливали бойцов заградительных отрядов...
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13.04.2022 13:25 Відповісти
 
 