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ДСНС (4983) розмінування (951)

Протягом доби ДСНС знешкодила майже 3,5 тис. вибухонебезпечних предметів, зокрема 2 авіаційні бомби

ірпінь,розмінування

Піротехнічні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій виявили, вилучили і знешкодили за добу 3 тис. 480 вибухонебезпечних предметів, зокрема 2 авіаційні бомби. Обстежено територію площею 519,3 га.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС у телеграмі.

"Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області 2 тис. 440 разів, на Миколаївщині – 1080, на Донеччині – 287, Київщині - 646, Сумщині – 240", - зазначили у ДСНС.

Від початку широкомасштабного військового вторгнення Росії на території України знешкоджено вже понад 58 тис. вибухонебезпечних предметів та 417,4 кг вибухової речовини, зокрема 1 тис. 928 авіаційних бомб.

У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки у ДСНС просять повідомляти за номером 101.

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Коли ви відчуватимете втому і брак мотивації,дивіться ось на це фото. Сапер Миколаївського ДСНС Антон Сергеєвич після розмінування житлового будинку. Рівень їхнього стресу кожного дня зашкалює…. Щиро дякуємо !!! Бережіть себе!!!
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13.04.2022 11:34 Відповісти
 
 