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Синєгубов про ситуацію на Харківщині: Маємо успіхи на Роганському та Дергачівському напрямках, на Ізюмському ЗСУ постійно ведуть бої

харків

Наші Збройні Сили тримають позиції, оборону Харкова та області, зміцнюючи свою військову присутність, резерви та озброєння.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Маємо успіхи по Роганському, Дергачівському напрямках. По Ізюмському - наші ЗСУ постійно ведуть бої, щоб не пропустити ворога до Донецької та Луганської областей", - зауважив він.

Синєгубов зазначає, що росіяни продовжують тероризувати мирне населення. За минулу добу окупаційні війська завдали приблизно 53 ударів із артилерії та РСЗВ.

"На жаль, за добу по області унаслідок обстрілів окупантів постраждали 22 мирні жителі, з них - 3 дітей. Загинули - 7 людей. Дворічний хлопчик, який отримав поранення від обстрілів кілька днів тому, помер у лікарні. Ми нічого не пробачимо! Ворог діє жалюгідними методами, тероризуючи цивільних", - додає він.

Крім того, Синєгубов інформує, що наразі підстав для евакуації в Харкові немає.

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"Повірте, наші ЗСУ щодня знищують багато техніки та живої сили росіян, вірте нашим захисникам та зберігайте спокій!" - резюмує він.

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Гут!
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13.04.2022 11:30 Відповісти
Допоможи Всесвіте!
Ти бачиш у нас немає зерна неправди за душею!
Імперія Зла, Брехні і Крові повинна підти в неБуття!
Смерть паРаші і кацапам!
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13.04.2022 11:40 Відповісти
Держитесь дорогие наши!
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13.04.2022 11:45 Відповісти
Ми нічого не пробачимо!
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13.04.2022 11:56 Відповісти
 
 