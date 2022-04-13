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Російські окупанти планують провести парад у Маріуполі 9 травня, - радник мера Андрющенко

маріуполь

Загарбники планують провести парад у Маріуполі 9 травня у разі успіху "спеціальної операції".

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"За нашою інформацією Іващенко (колаборант, самопроголошений "мер" Маріуполя. - Ред.) отримав наказ провести зачистку частини Центрального району міста від завалів та тіл загиблих задля забезпечення проведення параду на 9 травня. Судячі з всього масиву даних, окупанти планують саме в Маріуполі провести "карнавал перемоги" на 9 травня у випадку успіху "спеціальної операції". З хорошого - ані техники, ані людей для здійснення таких заходів в місті немає. Тому, потенціальний зрив такого наказу безумовно веде до скорочення строку придатності гауляйтера Іващенка", - написав Андрющенко.

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Топ коментарі
+21
Точка У вроде достанет до Марика. Как раз всех оптом окупантов и накроем на параде
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13.04.2022 11:33
+20
Выродки хотят еще циично пройтись парадом по костям десятков тысяч убитых иними же руками как по кладбищу. Нельзя такого допустить
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13.04.2022 11:35
+14
а до 9 мая еще надо дожить...
победобесие шкалит...
будущего - нет, настоящее - про*бали...зато прошлыми мясорубками гордятся....
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13.04.2022 11:45
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Точка У вроде достанет до Марика. Как раз всех оптом окупантов и накроем на параде
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13.04.2022 11:33 Відповісти
Напевно збираються ТАЄМНО знімати "парад" за 2-10 днів ДО "9 травня" та показувати у запису.
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13.04.2022 11:44 Відповісти
Спочатку тоді треба буде накрити ОкуПантив на Банковій.
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13.04.2022 11:46 Відповісти
Вони згонять туди всіх українців, які ще залишились у Маріуполю. Тому вдаримо ми більше по своїх громадянах - на параді багато техніки не потрібно.
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13.04.2022 12:00 Відповісти
Це перше, до прийшло мені на думку.
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13.04.2022 12:07 Відповісти
Выродки хотят еще циично пройтись парадом по костям десятков тысяч убитых иними же руками как по кладбищу. Нельзя такого допустить
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13.04.2022 11:35 Відповісти
Сподіваються дожити? А даремно, така самовпевненність добра дорога в пекло. Амінь
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13.04.2022 11:36 Відповісти
А парад в Киеве 27 февраля уже перехотели ублюдки? Как же их обломала Украина
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13.04.2022 11:37 Відповісти
було би добре і зараз обламати.
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13.04.2022 11:41 Відповісти
та на той парад вже навіть форму перли..де та хформа? поцвіла і мохом поросла...як і самі "парадные каманды...))
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13.04.2022 11:41 Відповісти
Проведуть парад на могилі параші і на своїх могилах.
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13.04.2022 11:39 Відповісти
Американські дрони-камікадзе якраз доможуть рашистскій техніці влаштувати піротехнічне шоу на 9-те травня
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13.04.2022 11:39 Відповісти
а в Берлине ..не???
картонный рейхстаг штурмовать хоть будет кому?
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13.04.2022 11:40 Відповісти
Парад по згарищу і руїнах? Який цинізм!
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13.04.2022 11:40 Відповісти
людожери
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13.04.2022 11:43 Відповісти
Просто пам"ятаємо: підаросіяни - не люди. А матеріалу для карнавалу 9-го травня ми їм організуємо більше чим треба.
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13.04.2022 11:43 Відповісти
Я краще Арестовичу повірю, ніж завжди брешучим москалям

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що в оточеному російськими окупантами https://www.unian.ua/war/novini-mariupolya-sogodni-rosiyskiy-tank-obstrilyav-blagodiynu-organizaciyu-zaginuli-zhinki-novini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11784276.html Маріуполі підрозділи 36-ї бригади морської піхоти в результаті складного і дуже ризикованого маневру прорвалися на з'єднання з полком "Азов".
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13.04.2022 11:46 Відповісти
Заблукав, москалику?
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13.04.2022 11:53 Відповісти
Не п****ди гнида кацапская. Ради видосика ето кацапоиды дохнут тысячами. А украинцы защищают свою землю и свои семьи от рашистской чумы. потому что выбора другого нет и быть не может. Иначе будет как с даунбаситами.
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13.04.2022 11:56 Відповісти
Сам ти гнида,херой диванний, тільки у дурних кацапів було "умирать за родину", в нормальних державах типу Ізраїля цінять життя своїх бійців.
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13.04.2022 12:07 Відповісти
Там без тебе розберуться здаватися їм в полон чи ні..
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13.04.2022 12:12 Відповісти
Я ніяких порад і не давав, а сказав думку про ймовірну(не підтверджену українською стороною) подію.
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13.04.2022 12:17 Відповісти
Результати проведеної спецоперації він назвав наступні:

"Азов" отримав істотне підкріплення;
36-та бригада уникла розгрому по частинах і отримала додаткові серйозні можливості, фактично знайшла другий шанс;
захисники міста, тепер уже спільно, серйозно зміцнили свій район оборони.
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13.04.2022 11:48 Відповісти
боти маскуються під жінок.бо до жінок інше ставлення..
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13.04.2022 11:53 Відповісти
а зачем вы постите неподтвержденные данные? Дата регистрация и незатейливый ник ( Имя и Фамилия) навевает мысли о кацапских ботах.
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13.04.2022 12:14 Відповісти
І ото раді Маріка орда поклала 20 тисяч орків і улаштувала економічний піздец Мордору на наступні років 50?
Невже орда настільки тупа що повірить у таку перемогу?
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13.04.2022 11:44 Відповісти
Так.
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13.04.2022 15:09 Відповісти
а до 9 мая еще надо дожить...
победобесие шкалит...
будущего - нет, настоящее - про*бали...зато прошлыми мясорубками гордятся....
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13.04.2022 11:45 Відповісти
Х*УЙ ВАМ
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13.04.2022 11:45 Відповісти
*** ви атсасьотє, кацапи, а не парад
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13.04.2022 11:53 Відповісти
"

Портал "Преступности.НЕТ" із посиланням на одного з офіцерів 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Белінського повідомляє, що у Маріуполі його підрозділ в результаті спецоперації зміг вийти з оточення ворога та з'єднатися з полком "Азов":
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnews.pn%2Fuk%2FRussiaInvadedUkraine%2F270533%3Ffbclid%3DIwAR2dNnpcCGLJ0WIaN1xOOTX5I9B5-9kTYgxk6SWCKCVfZzGv1mlBBGRgHAU&h=*************************************************************************-FMb-BTIJf9SkKSl73Esrh2Z2ty05A5NOkNEz0S1dGFmL9AOx8CBviEK9yeVjo1Vg&__tn__=-UK-R&c[0]=********************************************************************************************************************************************************** https://news.pn/uk/RussiaInvadedUkraine/270533
Попри колосальну складність, операція пройшла успішно. Вирвалися з повного оточення кілька сотень морських піхотинців, включно з пораненими.

Про деталі поки не повідомляють. Але зараз це для мене новина номер один."

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13.04.2022 11:54 Відповісти
Парад на телах и костях... сатанисты
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13.04.2022 11:58 Відповісти
От недарма я так ненавиділа всі ці їхні паради та побєдобєсіє. Мабуть відчувала, що ця їхня істерія побєдобєсія ще принесе нам велике горе та кров і сльози.
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13.04.2022 11:59 Відповісти
Байрактар запросили???
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13.04.2022 11:59 Відповісти
За неимением Киева и Мариуполь сойдет. Но вот незадача, Мариуполь еще взять надо Донецкий аэропорт орки ПЯТЬ месяцев брали ...
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13.04.2022 12:00 Відповісти
там снабжение хоть какое то было ,мариуполь отрезан
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13.04.2022 13:28 Відповісти
генералиссимус договорится - "по середине" ...
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13.04.2022 16:51 Відповісти
Дурак думкою багатіє!
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13.04.2022 12:08 Відповісти
Мародеры со стиралками будут шагать.
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13.04.2022 12:14 Відповісти
"Парад" - это скопление противника, облегчающее его уничтожение.
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13.04.2022 12:50 Відповісти
 
 