Російські окупанти планують провести парад у Маріуполі 9 травня, - радник мера Андрющенко
Загарбники планують провести парад у Маріуполі 9 травня у разі успіху "спеціальної операції".
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"За нашою інформацією Іващенко (колаборант, самопроголошений "мер" Маріуполя. - Ред.) отримав наказ провести зачистку частини Центрального району міста від завалів та тіл загиблих задля забезпечення проведення параду на 9 травня. Судячі з всього масиву даних, окупанти планують саме в Маріуполі провести "карнавал перемоги" на 9 травня у випадку успіху "спеціальної операції". З хорошого - ані техники, ані людей для здійснення таких заходів в місті немає. Тому, потенціальний зрив такого наказу безумовно веде до скорочення строку придатності гауляйтера Іващенка", - написав Андрющенко.
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картонный рейхстаг штурмовать хоть будет кому?
Радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що в оточеному російськими окупантами https://www.unian.ua/war/novini-mariupolya-sogodni-rosiyskiy-tank-obstrilyav-blagodiynu-organizaciyu-zaginuli-zhinki-novini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11784276.html Маріуполі підрозділи 36-ї бригади морської піхоти в результаті складного і дуже ризикованого маневру прорвалися на з'єднання з полком "Азов".
"Азов" отримав істотне підкріплення;
36-та бригада уникла розгрому по частинах і отримала додаткові серйозні можливості, фактично знайшла другий шанс;
захисники міста, тепер уже спільно, серйозно зміцнили свій район оборони.
Невже орда настільки тупа що повірить у таку перемогу?
победобесие шкалит...
будущего - нет, настоящее - про*бали...зато прошлыми мясорубками гордятся....
Портал "Преступности.НЕТ" із посиланням на одного з офіцерів 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Белінського повідомляє, що у Маріуполі його підрозділ в результаті спецоперації зміг вийти з оточення ворога та з'єднатися з полком "Азов":
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnews.pn%2Fuk%2FRussiaInvadedUkraine%2F270533%3Ffbclid%3DIwAR2dNnpcCGLJ0WIaN1xOOTX5I9B5-9kTYgxk6SWCKCVfZzGv1mlBBGRgHAU&h=*************************************************************************-FMb-BTIJf9SkKSl73Esrh2Z2ty05A5NOkNEz0S1dGFmL9AOx8CBviEK9yeVjo1Vg&__tn__=-UK-R&c[0]=********************************************************************************************************************************************************** https://news.pn/uk/RussiaInvadedUkraine/270533
Попри колосальну складність, операція пройшла успішно. Вирвалися з повного оточення кілька сотень морських піхотинців, включно з пораненими.
Про деталі поки не повідомляють. Але зараз це для мене новина номер один."