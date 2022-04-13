Керівництво Росії наказало нищити будь-які докази воєнних злочинів військ РФ в Україні. Тільки в Маріуполі - 13 мобільних крематоріїв, - ГУР
Керівництво Росії наказало нищити будь-які докази злочинів своєї армії в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.
Як зазначається, після широкого міжнародного розголосу геноциду українського народу в м.Буча Київської області, російські війська почали використовувати в Україні мобільні крематорії.
"Зокрема у Маріуполі зафіксовано перебування 13 мобільних крематоріїв для здійснення зачистки вулиць від тіл загиблих цивільних мешканців. Всіх потенційних свідків звірств окупанти намагаються ідентифікувати через фільтраційні табори та знищити. Воєнною розвідкою України неодноразово фіксувалися факти використання мобільних крематоріїв на території Чернігівської області. Роботу мобільного крематорію противника зафіксовано у м. Новоайдар Луганської області", - йдеться у повідомленні.
Також, як зазначається, ЗС Росії використовують мобільні крематорії для знищення тіл російських військовослужбовців, з метою приховування реальної кількості своїх солдатів, які загинули під час російської агресії проти України та відмови у виплатах сім’ям загиблих росіян.
"Дії російської армії підпадають під визначення "геноцид" відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього та статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду. Російське керівництво й надалі намагатиметься приховувати факти військових злочинів в Україні", - наголошують у ГУР.
Будь ласка, зачекайте...
Як тепер більше 100 млн людей повернути в ІСНУЮЧУ реальність- і є величезна проблема. Бо можна перемогти армію, та не можна перемогти народ.
А не шукає він ці некрологи тому, що вірить інформації від Конашенко. А вірить тому, що не має критичного мислення. Це як з вірою у Бога.
До петербурзьких лікарень привезли понад сотню тяжко поранених в Україні орків
За даними української розвідки, близько сотні загарбників-ампутантів у цих машинах - з відірваними кінцівками https://t.me/operativnoZSU/18785 https://t.me/operativnoZSU/18785
_____________________________________________________________________________
Да, что вы такого говорите...
А вот среди "российских нацистов" пошел слух, что среди иностранных инструкторов, взятых в плен в Мариуполе, много израильских военных, с которыми теперь будут разбираться за поддержку Украины и ВСУ.
Вот, было бы интересно вас с ними свести и выяснить истину, кого все таки поддерживает Израиль - Россию против Украины или Украину против России
А я вам скажу заранее, зная такие ваши настроения и зная такие российские настроения и ваше общее стремление всегда и во всем обвинять Израиль, даже там, где он никакого касательства не имеет, Израиль пошел по самому правильному пути - поддерживает только сам себя, свою безопасность, своих людей и свою страну
Буль ласка, ще раз и доволі просто. Так, щоб вашу думку розуміли не тільки ви, а й той, до кого вона спрямована
Израиль давным давно "спустился на землю". Самый обычный народ, самая обычная страна, которая воюет и защищает свою безопасность, работает на заводах, сеет хлеб, строит дома и дороги, учится и развлекается... Просто живет сама и дает жить другим.
Результат на лицо - европейский уровень жизни и привлекательный образ в глазах мира.
Как только слышу очередной вопль о еврейской богоизбранности, о Холокосте, о том, что евреи и Израиль кому-то чего-то должны, то со 100%-й гарантией это очередной Вася-неудачник ищет, на кого переложить вину за свою неудавшуюся жизнь и за свои провалы.
,
-
У вас все добре, але вы чомусь шукаете винного там, де його нема і бути не може.
Холокост для чогось згадуете, рівняете кількість загиблих серед юдеів і серед украінців.
Шановний.
Юдеі пройшли один Голокост і зробили все можливе і неможливе, щоби він так единим і залишився.
Украінці пройшли свій Голокост, який зветься Голодомором, потім отримали незалежність і чверть віку файно приятелювали з винуватцями Голодомору, а коли оці нелюди почали Украінський Голокост-2(а чого від них ще чекати?), чомусь шукаете винуватців серед юдеів і в Iзраілі.
Ще раз, мені подобаеться ваша логіка.
"Тітко, дайте води напитися, бо так хочу істи, що нема де переночувати"
Васе как раз пох....
Какое отношение вы имеете к сподвижнику Януковича, бежавшему из Украины бывшему премьер-министру Николаю Яновичу Азарову?
Про холокост я не говорил-это горе еврейского народа,точно такое же как и армянский геноцид 1915 года для армян,и голодомор в украине для украинцев,и еще немало других подобных деяний о которых многие и не вспоминают,но не менее кровавых (бхутто-тутси,прегрешения бриттов в индии,китайские события 19 века и т.п.)
Чому ви їх не рахуєте, а тільки 4 тис оборонців?
До то ж, чому раптом під час прориву має загинути 20 тис? Цифра явно висосана із пальця.
Вклинюватися потрібно в двох місцях по принципу як перерізають стрічку на відкритті чогось.
Внутрішню частину вирізати (тобто зачистити), а потім вже в різні боки заставляти кацапів відступати.
В бік Маріуполя і в бік Херсона відповідно
https://www.dp.ru/a/2013/08/26/Mobilnij_krematorij_vozo
использовать VPN
а ще є байрактари та дрони камікадзе, аби знищувати ці крематорії
@antiputler_news
·
https://twitter.com/antiputler_news/status/1514153646052761602 1 ч
Так зараз виглядає база постачання окупаційних військ у місті Джанкой в окупованому Криму. Звідси припаси йдуть десь у 50 батальйонно-тактичних груп, що орудують на півдні та сході України.
а и вправду?? когда будет реакция? полное имбарго это УЖЕ мало!!! силовая операция, как для спасения Хорватов и Боснийцев с полным разоружением нео-милошевича!!!!
В составе 36-й отдельной бригады морской пехоты мариуполе в результате четко спланированной спецоперации удалось прорвать блок и соединиться с полком «Азов».
В Мариуполе одно из подразделений 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Белинского вышло из окружения врага и соединилось с полком «Азов». Об этом сообщает «https://dnepr.express/ Днепр оперативный» со ссылкой на одного из офицеров бригады.
«Я не могу рассказать вам детали, но могу точно сказать, что сейчас мы соединились с полком «Азов». Выйти удалось нескольким сотням морских пехотинцев, в том числе и раненым», - рассказал офицер бригады.
«Офицеры "Азова" спланировали и блестяще реализовали дерзкую спецоперацию по выводу из "Азовмаша" морпехов, которые хотели продолжить оборонять Мариуполь и которых набралось несколько сотен во главе с одним из двух комбатов 36-й бригады, плюс солдаты из других подразделений. Несколько источников одновременно сообщают и подтверждают, что днем ранее боевая группа 36 обрмп во главе с командиром бригады Героем Украины полковником Владимиром Баранюком колонной техники пошла на прорыв в северном направлении, чтобы перейти линию фронта и соединиться с Украиной», - написал журналист в своём https://t.me/Tsaplienko/5860 Телеграм-канале .