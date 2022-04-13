Керівництво Росії наказало нищити будь-які докази воєнних злочинів військ РФ в Україні. Тільки в Маріуполі - 13 мобільних крематоріїв, - ГУР

Керівництво Росії наказало нищити будь-які докази злочинів своєї армії в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

Як зазначається, після широкого міжнародного розголосу геноциду українського народу в м.Буча Київської області, російські війська почали використовувати в Україні мобільні крематорії.

"Зокрема у Маріуполі зафіксовано перебування 13 мобільних крематоріїв для здійснення зачистки вулиць від тіл загиблих цивільних мешканців. Всіх потенційних свідків звірств окупанти намагаються ідентифікувати через фільтраційні табори та знищити. Воєнною розвідкою України неодноразово фіксувалися факти використання мобільних крематоріїв на території Чернігівської області. Роботу мобільного крематорію противника зафіксовано у м. Новоайдар Луганської області", - йдеться у повідомленні.

Також, як зазначається, ЗС Росії використовують мобільні крематорії для знищення тіл російських військовослужбовців, з метою приховування реальної кількості своїх солдатів, які загинули під час російської агресії проти України та відмови у виплатах сім’ям загиблих росіян.

Також читайте: Через розголос геноциду в Бучі окупанти спалюють тіла замордованих маріупольців у мобільних крематоріях, - міськрада

"Дії російської армії підпадають під визначення "геноцид" відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього та статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду. Російське керівництво й надалі намагатиметься приховувати факти військових злочинів в Україні", - наголошують у ГУР.