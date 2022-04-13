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армія рф (16162) розвідка (3804) воєнні злочини (1801) крематорій (25)

Керівництво Росії наказало нищити будь-які докази воєнних злочинів військ РФ в Україні. Тільки в Маріуполі - 13 мобільних крематоріїв, - ГУР

крематорій

Керівництво Росії наказало нищити будь-які докази злочинів своєї армії в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

Як зазначається, після широкого міжнародного розголосу геноциду українського народу в м.Буча Київської області, російські війська почали використовувати в Україні мобільні крематорії.

"Зокрема у Маріуполі зафіксовано перебування 13 мобільних крематоріїв для здійснення зачистки вулиць від тіл загиблих цивільних мешканців. Всіх потенційних свідків звірств окупанти намагаються ідентифікувати через фільтраційні табори та знищити. Воєнною розвідкою України неодноразово фіксувалися факти використання мобільних крематоріїв на території Чернігівської області. Роботу мобільного крематорію противника зафіксовано у м. Новоайдар Луганської області", - йдеться у повідомленні.

Також, як зазначається, ЗС Росії використовують мобільні крематорії для знищення тіл російських військовослужбовців, з метою приховування реальної кількості своїх солдатів, які загинули під час російської агресії проти України та відмови у виплатах сім’ям загиблих росіян.

Також читайте: Через розголос геноциду в Бучі окупанти спалюють тіла замордованих маріупольців у мобільних крематоріях, - міськрада

"Дії російської армії підпадають під визначення "геноцид" відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього та статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду. Російське керівництво й надалі намагатиметься приховувати факти військових злочинів в Україні", - наголошують у ГУР.

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Топ коментарі
+20
Все у немецких фашистов переняли. И тем не менее Израиль втихаря поддерживает росийских нацистов.
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13.04.2022 11:51
+16
Фашизм только в более современном варианте. Те же самые печи для сжигания людей только на колесах.
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13.04.2022 11:49
+8
Пiзно всрались
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13.04.2022 11:48
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13.04.2022 11:48 Відповісти
Ніколи та нікому ще не вдавалось зупинити та знищити правду...
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13.04.2022 11:49 Відповісти
Спірне твердження- бо історичну "правду" пишуть переможці, нажаль.
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13.04.2022 12:06 Відповісти
Тим не менше, правда находить дорогу, звичайно важче, але знаходить.
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13.04.2022 12:32 Відповісти
Це вже філософське питання. Бо всьому свій час.
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13.04.2022 12:37 Відповісти
Аж зависнув намагаючись сюди натягнути філософію, давайте підходити простіше. Ніхто з ******** пропагандонів, журналістів, аналітиків не сидить безкоштовно в ютубах. Умовний Нестор свого часу хрен клав би безоплатно писати літописи на користь Святополка, а от за посаду настоятеля Лаври без питань. Теж саме з істориками часів Єкатерини чи Петра, хоча я не знаю топових істориків часів Петруши.
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13.04.2022 12:45 Відповісти
Правда - це об'єктивна реальність, що не залежить від спостерігача чи суб'єктивного сприйняття. Синонімом слова правда є слово Істина, яке внаслідок браку фахової освіти, чи з метою свідомих маніпуляцій, часом, протиставляють слову правда.
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13.04.2022 12:52 Відповісти
Тоді да, залазим у філософію, а якщо у сторон різна реальність? Он москалі нацистів шукають, а по їх термінології любий, хто на території бувшого СРСР не говорить російськю, нацист, а по нашій нацист той, хто вбиває мирних людей на чужій землі і пропагандує верховенство однієї нації. Грьобана правда теж виявляється може бути суб'єктивною, он Макрон не бачить геноциду, ***** каже про фейки, ООН рахує по ооновські. Мені як історику стає моторошно дивитись на історичні джерела, якщо в час інтернету можна так дурити людей, про які історичні "факти" ми можем сперечатись.
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13.04.2022 12:59 Відповісти
В нас одна реальність, просто їм пропагандою нав'язали неіснуючу реальність. Приблизно так робили і в нацистській Німеччині, тільки не так масовано та нахабно.
Як тепер більше 100 млн людей повернути в ІСНУЮЧУ реальність- і є величезна проблема. Бо можна перемогти армію, та не можна перемогти народ.
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13.04.2022 13:07 Відповісти
То як "об'єктивна реальність" може знайти дорогу у людей майбутнього, які живуть вже у своїй реальності? Можна говорити виключно про "історичну правду"- а її пишуть переможці.
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13.04.2022 12:55 Відповісти
Ну дивіться, візьмем москаля, він може повірити Конашенкову про втрати в 1,5 тис кацапів, а може сісти за комп і тупо порахувати некрологи по губерніям, де вилізе в 10 разів більше
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13.04.2022 13:02 Відповісти
Я казав про інше- про історичну правду.
А не шукає він ці некрологи тому, що вірить інформації від Конашенко. А вірить тому, що не має критичного мислення. Це як з вірою у Бога.
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13.04.2022 13:37 Відповісти
останній парад "самоварів" - і на острів Валаам...

До петербурзьких лікарень привезли понад сотню тяжко поранених в Україні орків

За даними української розвідки, близько сотні загарбників-ампутантів у цих машинах - з відірваними кінцівками https://t.me/operativnoZSU/18785 https://t.me/operativnoZSU/18785

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13.04.2022 12:24 Відповісти
Фашизм только в более современном варианте. Те же самые печи для сжигания людей только на колесах.
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13.04.2022 11:49 Відповісти
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13.04.2022 11:51 Відповісти
Все у немецких фашистов переняли. И тем не менее Израиль втихаря поддерживает росийских нацистов.
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13.04.2022 11:51 Відповісти
просто бізнес, нічєво лічного, ІзГаіль...
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13.04.2022 11:53 Відповісти
А хто знає, що знчить мала букваБ в абревіатурі РСДРП(б), ВКП(б). Дайте правильну відповідь порівнявши з національним складом СОВНАРКОМУ котрий керував СССР з 1922 по 1942 рік
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13.04.2022 11:55 Відповісти
Когда "их" было много у власти, их называли большевики. После 37г. их стало мало и они стали называться "маланцы".
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13.04.2022 12:34 Відповісти
И тем не менее Израиль втихаря поддерживает росийских нацистов.
_____________________________________________________________________________
Да, что вы такого говорите...
А вот среди "российских нацистов" пошел слух, что среди иностранных инструкторов, взятых в плен в Мариуполе, много израильских военных, с которыми теперь будут разбираться за поддержку Украины и ВСУ.
Вот, было бы интересно вас с ними свести и выяснить истину, кого все таки поддерживает Израиль - Россию против Украины или Украину против России
А я вам скажу заранее, зная такие ваши настроения и зная такие российские настроения и ваше общее стремление всегда и во всем обвинять Израиль, даже там, где он никакого касательства не имеет, Израиль пошел по самому правильному пути - поддерживает только сам себя, свою безопасность, своих людей и свою страну
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13.04.2022 12:07 Відповісти
Togda mog bi podderzatj Ukrainu toze. Palestinskaja Hezbolla, s kotoroi u Izrailja postojannij gemor, podderzivajetsja kak raz Kremljem.
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13.04.2022 12:21 Відповісти
А якщо німцям було вигідно підтримувати вою країну в 1939, полякам свою, російській імперії свого часу свою, виходить Холокосту не було?
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13.04.2022 12:30 Відповісти
Вібачтена слові, але не зрозумів вашоі супер-логіки.
Буль ласка, ще раз и доволі просто. Так, щоб вашу думку розуміли не тільки ви, а й той, до кого вона спрямована
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13.04.2022 12:34 Відповісти
Ну дивіться, Ізраїль підтримує лише свою безпеку, ок, хіба ті країни, що робили Холокост не підтримували безпеку своїх країн? Спускайтесь вже на землю, і визнайте євреїв звичайним народом а не боговибраним, і тоді Холокост буде дрібним епізодом першої половини 20 ст. українців загинуло набагато більше, десятки млн.
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13.04.2022 12:40 Відповісти
Идея еврейской богоизбранности кипит только в ваших воспаленных мозгах.
Израиль давным давно "спустился на землю". Самый обычный народ, самая обычная страна, которая воюет и защищает свою безопасность, работает на заводах, сеет хлеб, строит дома и дороги, учится и развлекается... Просто живет сама и дает жить другим.
Результат на лицо - европейский уровень жизни и привлекательный образ в глазах мира.
Как только слышу очередной вопль о еврейской богоизбранности, о Холокосте, о том, что евреи и Израиль кому-то чего-то должны, то со 100%-й гарантией это очередной Вася-неудачник ищет, на кого переложить вину за свою неудавшуюся жизнь и за свои провалы.
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13.04.2022 12:57 Відповісти
Ну тоді вибачайте, в мене все добре, в плані фінансів і особистого життя, квартири в трьох країнах ЄС, невбимаємий бізнес ( продукти), просто вища історична освіта себе проявляє.
,
-
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13.04.2022 13:05 Відповісти
От і я про це саме.
У вас все добре, але вы чомусь шукаете винного там, де його нема і бути не може.
Холокост для чогось згадуете, рівняете кількість загиблих серед юдеів і серед украінців.
Шановний.
Юдеі пройшли один Голокост і зробили все можливе і неможливе, щоби він так единим і залишився.
Украінці пройшли свій Голокост, який зветься Голодомором, потім отримали незалежність і чверть віку файно приятелювали з винуватцями Голодомору, а коли оці нелюди почали Украінський Голокост-2(а чого від них ще чекати?), чомусь шукаете винуватців серед юдеів і в Iзраілі.
Ще раз, мені подобаеться ваша логіка.
"Тітко, дайте води напитися, бо так хочу істи, що нема де переночувати"
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13.04.2022 13:36 Відповісти
я вам не советую поднимать вопросы про виновников голодомора (кстати не признанного израилем)-иначе повылазят имена виновников его (и уверяю что русских имен там фактически не будет,как почти их не было у виновников октябрьского переворота)
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13.04.2022 14:17 Відповісти
ну про холокост кричат в основном сами евреи,а не вася с подворотни.
Васе как раз пох....
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13.04.2022 14:13 Відповісти
Вы сам уже третий "вася" который на этой только ветке трещит про холокост. Я как раз молчал.
Какое отношение вы имеете к сподвижнику Януковича, бежавшему из Украины бывшему премьер-министру Николаю Яновичу Азарову?
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13.04.2022 15:23 Відповісти
а что николай янович монополизировал фамилию?
Про холокост я не говорил-это горе еврейского народа,точно такое же как и армянский геноцид 1915 года для армян,и голодомор в украине для украинцев,и еще немало других подобных деяний о которых многие и не вспоминают,но не менее кровавых (бхутто-тутси,прегрешения бриттов в индии,китайские события 19 века и т.п.)
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13.04.2022 19:23 Відповісти
американські супутники це все фіксують,докази геноцида незаперечні!
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13.04.2022 11:55 Відповісти
Это всё для вас рабсеяне приготовил **********. Пора уже кресты малевать могильные вместо zеток.
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13.04.2022 11:55 Відповісти
Нехай своє лайно палять, бо смердять
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13.04.2022 11:55 Відповісти
Спалюють саме в першу чергу тіла таких же замордованих як і у Бучі
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13.04.2022 11:57 Відповісти
73% погибших
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13.04.2022 11:59 Відповісти
Надо быстрее освободить Мариуполь . Говорят в Бердянске нет военных кацапов - всех куда-то отправили воевать - тоже можно было бы пробиться к азову
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13.04.2022 11:59 Відповісти
Це вам не борщ варити чи давати поради по уживаним авто- це справа професійних військових.
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13.04.2022 12:08 Відповісти
А як в Бердянськ попасти, доки Херсон не візьмуть, ніяк. Тут проста арифметика, покласти 20 тис, аби врятувати 4 тис, тим більше не факт, що їх візьмуть. А от по степу наступати шансів нема, втрати будуть великі.
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13.04.2022 12:36 Відповісти
Может быть и так
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13.04.2022 12:53 Відповісти
Эту мантру ОПы слушать надоело!Это для 73 процентов!
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13.04.2022 13:14 Відповісти
В Маріуполі ще мирних 120 тис
Чому ви їх не рахуєте, а тільки 4 тис оборонців?

До то ж, чому раптом під час прориву має загинути 20 тис? Цифра явно висосана із пальця.

Вклинюватися потрібно в двох місцях по принципу як перерізають стрічку на відкритті чогось.
Внутрішню частину вирізати (тобто зачистити), а потім вже в різні боки заставляти кацапів відступати.
В бік Маріуполя і в бік Херсона відповідно
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13.04.2022 13:32 Відповісти
будки для приготовления чипсов, ватные любят такие чипсы
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13.04.2022 12:01 Відповісти
хоть бы один их этих крематориев ВСУ захватило. Вот это был вещдок, не вещдок, а убойное доказательство
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13.04.2022 12:03 Відповісти
В нете прочитал, производительность печи стационарного крематория 16 кремацией в сутки...
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13.04.2022 12:03 Відповісти
по наказу керівництва росії знищують українців, жінок, дітей. чому б не знищити дітей і родичів керівництва росії, так війна швидше закінчиться.
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13.04.2022 12:04 Відповісти
Щоб знищити усі трупи в Маріуполі 13-ма мобільними крематоріями знадобиться не один рік
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13.04.2022 12:04 Відповісти
Производительность мобильного крематория до 5 тонн/час
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13.04.2022 12:22 Відповісти
Тривалість однієї кремації від 1 год, як можна запхати 500 людей туди?
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13.04.2022 12:50 Відповісти
Производительность комплексов на базе инсинераторов ИН-50 - от 40 до 5000 кг/час.

https://www.dp.ru/a/2013/08/26/Mobilnij_krematorij_vozo
использовать VPN
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13.04.2022 15:03 Відповісти
При обычной кремации сохраняется прах каждого, а просто массовое сжигание трупов - значительно проще.
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13.04.2022 15:09 Відповісти
Це ти про кемеровську зімнюю вішню, чи кацапські дома прєстарєлих?
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13.04.2022 13:23 Відповісти
Про літеру "Z". У відомому фільмові Квентіна Тарантіно "Кримінальне чтиво" був такий собі підор-поліцай, який називав себе Zed. Москалі самі себе назвали підорасами, позначивши цією літерою себе, це вже на генетичному рівні.
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13.04.2022 12:11 Відповісти
надо создать спецотряд для уничтожения этих мобильные крематории. СЛАВА УКРАИНЕ!
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13.04.2022 12:12 Відповісти
для фіксації цього злочину існують відео з космосу.
а ще є байрактари та дрони камікадзе, аби знищувати ці крематорії
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13.04.2022 12:12 Відповісти
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13.04.2022 12:15 Відповісти
Треба трупи рашистів мінувати тротиловими шашками звичним для них способом, нехай палять..
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13.04.2022 12:20 Відповісти
В моргах Днепра больше 1500 трупов российских солдат, их никто не хочет забирать - заммэра
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13.04.2022 12:20 Відповісти
Аслан


@antiputler_news

·
https://twitter.com/antiputler_news/status/1514153646052761602 1 ч



Так зараз виглядає база постачання окупаційних військ у місті Джанкой в окупованому Криму. Звідси припаси йдуть десь у 50 батальйонно-тактичних груп, що орудують на півдні та сході України.

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13.04.2022 12:22 Відповісти
нема ракет - один асфальт
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13.04.2022 13:35 Відповісти
а пРутин смеется в лицо западу и как бы говорит, ну и че вы нам сделаете.
а и вправду?? когда будет реакция? полное имбарго это УЖЕ мало!!! силовая операция, как для спасения Хорватов и Боснийцев с полным разоружением нео-милошевича!!!!
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13.04.2022 12:27 Відповісти





















В составе 36-й отдельной бригады морской пехоты мариуполе в результате четко спланированной спецоперации удалось прорвать блок и соединиться с полком «Азов».
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13.04.2022 12:30 Відповісти
В Мариуполе украинские морпехи вышли из окружения и соединились с «Азовом»

В Мариуполе одно из подразделений 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Белинского вышло из окружения врага и соединилось с полком «Азов». Об этом сообщает «https://dnepr.express/ Днепр оперативный» со ссылкой на одного из офицеров бригады.

«Я не могу рассказать вам детали, но могу точно сказать, что сейчас мы соединились с полком «Азов». Выйти удалось нескольким сотням морских пехотинцев, в том числе и раненым», - рассказал офицер бригады.

«Офицеры "Азова" спланировали и блестяще реализовали дерзкую спецоперацию по выводу из "Азовмаша" морпехов, которые хотели продолжить оборонять Мариуполь и которых набралось несколько сотен во главе с одним из двух комбатов 36-й бригады, плюс солдаты из других подразделений. Несколько источников одновременно сообщают и подтверждают, что днем ​​ранее боевая группа 36 обрмп во главе с командиром бригады Героем Украины полковником Владимиром Баранюком колонной техники пошла на прорыв в северном направлении, чтобы перейти линию фронта и соединиться с Украиной», - написал журналист в своём https://t.me/Tsaplienko/5860 Телеграм-канале .
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13.04.2022 12:59 Відповісти
 
 