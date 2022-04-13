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Новини Агресія Росії проти України Війна
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журналістика (1714) протест (2377) росія (63568) Уфа (5)

В Уфі журналістку Кучеренко затримали за плакат "Війна – це зґвалтування і вбивства українок і українців"

кучеренко

У російській Уфі напередодні вночі співробітники Центру з протидії екстремізму при МВС Башкортостану затримали журналістку Дар’ю Кучеренко.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Idel.Реалии, ввечері 11 квітня вона як активістка провела одиночний антивоєнний пікет біля центрального ринку, тримаючи в руках плакат "Війна – це зґвалтування і вбивства українок і українців. Війна – це бідність та репресії в Росії".

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"Вийшла сьогодні [на пікет]... Люди зупинялися, читали напис. Деякі мовчки йшли, інші висловлювали згоду, казали: "Ми теж так вважаємо". Затримали, відвезли до відділення. Взяли пояснення. Але відпустили хвилин через 15 навіть без протоколу. Принаймні, поки що", – написала Кучеренко після того, як вийшла з відділу поліції.

Коли ближче до ночі журналістка повернулася додому, то біля квартири на неї чекали співробітники управління з протидії екстремізму, які знову відвезли її до відділу поліції, де на неї все ж склали протокол, але копію його ні журналістці, ні її адвокату не видали.

"Протокол нам швиденько, на пів хвилинки, дали лише прочитати, але не дозволили сфотографувати, – розповів адвокат журналістки Айдар Хизиров. – У ньому було написано, що Кучеренко "о 20:40, перебуваючи на території Центрального ринку, активно висловлювала своє негативне ставлення щодо застосування збройних сил РФ на території іншої держави". Жодної, так скажемо, деталізації подій – про те, що її спершу затримали, потім, опитавши, відпустили, потім знову затримали – у протоколі не було. Але за словами поліцейського з ОП-7 стало зрозуміло, що це співробітники ЦПЕ схаменулися і сказали, що протокол на Кучеренко потрібно скласти, для чого її знову довелося затримати".

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Топ коментарі
+15
Мужній жінці респект та повага.
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13.04.2022 12:01
+7
Кучеренко -- звісно, прізвище українське, певно і є українка, або ж хтось із предків був українцем, бо кацапське бомжобидло навряд би чи так вчинило... у кацапів нема мужності і сили волі вчинити бодай таким чином, як ця активістка... кацапи -- це раби, які підлягають тотальному знищенню
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13.04.2022 12:04
+7
Макрон кращий варіант, ніж підстилка ле пен. Хоча Макрон є довбойоб.
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13.04.2022 12:19
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"Это братские народы": Макрон отказался признавать действия РФ в Украине геноцидом

ну шо сказать, дівбійіб...
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13.04.2022 11:58 Відповісти
Тому такі недолугі і були Мінські домовленості. Бо такі політики в Европі.
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13.04.2022 12:03 Відповісти
Сподіваюся ти просто місцевий ідіот, а не частина атаки зеботів на Макрона, щоб забезпечити перемоги кремляді ЛеПен
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13.04.2022 12:03 Відповісти
Думаєш французькі виборці читають цензор?
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13.04.2022 12:12 Відповісти
Цензор читають багато хто з емігрантів та ******* цитувати пропагандонські ЗМІ.
Окрім того ******* постійно мониторять настрої населення, а отже - немає причин іще раз доводити, що український народ - тупориле бидло, яке ані трохи не знається на політиці і знову проголосує за будь-якого популіста.
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13.04.2022 13:29 Відповісти
Макрон кращий варіант, ніж підстилка ле пен. Хоча Макрон є довбойоб.
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13.04.2022 12:19 Відповісти
Вы только представьте себе какие *гарантии безопасности* Макарон и другие европейские ****** нам предоставят и как их будут выполнять
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13.04.2022 12:08 Відповісти
Опа, в кацапії з'явився другий журналіст!
Мабуть, до кінця війни з десяток набереться...
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13.04.2022 12:01 Відповісти
в кацапії арештували чувака з екстремістським плакатом "Война принесла столько горя, что забыть это не возможно. Нет прощения тем, кто вновь замышляет агрессивные планы." - цікаво як мєнти потім викручувалися, коли дізналися, що це цитата з промови путіна А ще там арештували чувака, який замість плаката тримав книжку "Война и мир"
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13.04.2022 13:15 Відповісти
Ніхто не мусить викручуватися в країні, де немає навіть натяків на верховенство закону
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13.04.2022 13:41 Відповісти
Мужній жінці респект та повага.
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13.04.2022 12:01 Відповісти
Зважаючи на ії фамілію не дивно.
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13.04.2022 12:25 Відповісти
Скоріше на прізвище.
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13.04.2022 12:39 Відповісти
Так
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13.04.2022 13:56 Відповісти
В Уфі до приходу до влади Путлеєра була досить сильна українська діаспора
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13.04.2022 15:51 Відповісти
Кучеренко -- звісно, прізвище українське, певно і є українка, або ж хтось із предків був українцем, бо кацапське бомжобидло навряд би чи так вчинило... у кацапів нема мужності і сили волі вчинити бодай таким чином, як ця активістка... кацапи -- це раби, які підлягають тотальному знищенню
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13.04.2022 12:04 Відповісти
Какая цивилизованная страна, а ведь могли бы в участке тоже изнасиловать. Но наверное виагра закончилась в участке.
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13.04.2022 12:04 Відповісти
Президент Франції Еммануель Макрон відмовився назвати https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/genocid-proti-ukrajinciv-bayden-zrobiv-zayavu-pro-diji-putina-v-ukrajini-50233370.html війну Росії проти України геноцидом.
Про це він сказав в телевізійному інтерв'ю суспільному мовнику France 2, пише https://edition.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-putin-news-04-13-22/********************************** CNN .

При цьому він назвав українців та росіян "братами". ..

«Я був би обережний з такими термінами сьогодні, бо ці два народи [росіяни та українці] - брати. Я хочу продовжувати намагатися наскільки це можливо, зупинити цю війну і відновити мир. Я не впевнений, що ескалація риторики є цією метою», - сказав він у відповідь на відповідне питання.
----------------
Дебіл .
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13.04.2022 12:06 Відповісти
Сейчас важно больше чтобы Макрон выиграл в 2ом туре . Потому как если Ле Пен ( путинская шлендра) выигрывает , она не будет поддерживать санкции и ембарго нефти для кацапии , накануне заявила , и может этим расположить потреблядский менталитет французов перед выборами.
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13.04.2022 12:23 Відповісти
Це зрозуміло ,, але не зрозуміло як ототожнювання кацапів і українців , допоможе макарону виграти ці вибори . .
Не знаю як вам , але для мене - говорити що українці і кацапня один народ , глибока образа .
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13.04.2022 12:27 Відповісти
МАКАРОН ПРИСЛУЖНИК ПУЙЛА-*****!
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13.04.2022 13:12 Відповісти
А мамаши башкирские отсиживаются в ожидании компенсации за гибель сыновей.
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13.04.2022 12:06 Відповісти
очередная подставная кацапская курва.....пофуй
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13.04.2022 12:09 Відповісти
Проф. Преображенский


@prof_preobr

·
https://twitter.com/prof_preobr/status/1513918318595432452 16 ч



Поставки самолётов в I квартале 2022:
Airbus - 142,
Сухой СуперДжет - 2.
Разница между реальным миром и путинским телевизором наглядно.
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13.04.2022 12:17 Відповісти
а вайны то нет! необьявлена нац-Диллером чего к человеку пристебались. держиморды.

вон хохма - в другом городе за книгу "Война и мир" задержать пытались .
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13.04.2022 12:24 Відповісти
Es-tu un idiot, mon garçon, est-ce que Poutine est vraiment ton frère ?

Тупий французький пацанюра((
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13.04.2022 13:02 Відповісти
шо она робыть с укр фамилией в пиzzдаглазом рейхе мазохистка
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13.04.2022 13:13 Відповісти
На КУбані Украінці -- хоч один виишов
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13.04.2022 13:19 Відповісти
Чекаємо нову співробітницю DW - з прізвищем "Кучеренко", рожевим волоссям, та справними і переконливими документами "на політику".

Безпрограшний, насправді, варіант, для ************.
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13.04.2022 13:20 Відповісти
Ці одиниці мужніх росіян які виходять на протести це останій цвіт нації, який не звихнувся на пропаганді.
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13.04.2022 14:46 Відповісти
Відважна дівчинка.

В Уфі до приходу Пуйла до влади й закручування гайок діяла та розвивалася українська діаспора.

На території Башкортостану діяло в сумі 10 українських недільних шкіл. Дві з них діяло на базі столичних (уфімських) шкіл - школи №9 та ще однієї (не пам'ятаю зараз точно). В тій 9-й школі навіть був український клас початкової школи - з 1 по третій клас викладался українська мова та культура.

Викладати в українских недільних школах свого часу приїхала вчителька українськї філології з Тернополя.

Діаспору розвивали Василь Бабенко (син депортованого українця) та Володимир Дорошенко (з Хмельниччини). Власне вони та пані Оля виплекали Національно-культурну автономію "Кобзар", видавали газету "Криниця".

Бабенко добився, щоби на базі одного з педколеджів Уфи готували вчителів українсьої мови початкових класів.

В певний період в Уфі відкрилася філія московського університету ім. Шолохова в якій на філології другою спеціальністью була українська мова.

Саме в Уфі вперше було офіційно зареєстровано українську молодіжну організацію на установчий з'їзд приїжджали представники молодіжних організацій України та діаспори.

Якщо не помиляюся - батькі цієї дівчини - частина діаспори українців Башкортостану.
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13.04.2022 16:01 Відповісти
Їй на 19 квітня пизначено суд за статтею 20.3.3 КоАП РФ
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13.04.2022 16:15 Відповісти
 
 