В Уфі журналістку Кучеренко затримали за плакат "Війна – це зґвалтування і вбивства українок і українців"
У російській Уфі напередодні вночі співробітники Центру з протидії екстремізму при МВС Башкортостану затримали журналістку Дар’ю Кучеренко.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Idel.Реалии, ввечері 11 квітня вона як активістка провела одиночний антивоєнний пікет біля центрального ринку, тримаючи в руках плакат "Війна – це зґвалтування і вбивства українок і українців. Війна – це бідність та репресії в Росії".
"Вийшла сьогодні [на пікет]... Люди зупинялися, читали напис. Деякі мовчки йшли, інші висловлювали згоду, казали: "Ми теж так вважаємо". Затримали, відвезли до відділення. Взяли пояснення. Але відпустили хвилин через 15 навіть без протоколу. Принаймні, поки що", – написала Кучеренко після того, як вийшла з відділу поліції.
Коли ближче до ночі журналістка повернулася додому, то біля квартири на неї чекали співробітники управління з протидії екстремізму, які знову відвезли її до відділу поліції, де на неї все ж склали протокол, але копію його ні журналістці, ні її адвокату не видали.
"Протокол нам швиденько, на пів хвилинки, дали лише прочитати, але не дозволили сфотографувати, – розповів адвокат журналістки Айдар Хизиров. – У ньому було написано, що Кучеренко "о 20:40, перебуваючи на території Центрального ринку, активно висловлювала своє негативне ставлення щодо застосування збройних сил РФ на території іншої держави". Жодної, так скажемо, деталізації подій – про те, що її спершу затримали, потім, опитавши, відпустили, потім знову затримали – у протоколі не було. Але за словами поліцейського з ОП-7 стало зрозуміло, що це співробітники ЦПЕ схаменулися і сказали, що протокол на Кучеренко потрібно скласти, для чого її знову довелося затримати".
Будь ласка, зачекайте...
ну шо сказать, дівбійіб...
Окрім того ******* постійно мониторять настрої населення, а отже - немає причин іще раз доводити, що український народ - тупориле бидло, яке ані трохи не знається на політиці і знову проголосує за будь-якого популіста.
Мабуть, до кінця війни з десяток набереться...
Про це він сказав в телевізійному інтерв'ю суспільному мовнику France 2, пише https://edition.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-putin-news-04-13-22/********************************** CNN .
При цьому він назвав українців та росіян "братами". ..
«Я був би обережний з такими термінами сьогодні, бо ці два народи [росіяни та українці] - брати. Я хочу продовжувати намагатися наскільки це можливо, зупинити цю війну і відновити мир. Я не впевнений, що ескалація риторики є цією метою», - сказав він у відповідь на відповідне питання.
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Дебіл .
Не знаю як вам , але для мене - говорити що українці і кацапня один народ , глибока образа .
@prof_preobr
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https://twitter.com/prof_preobr/status/1513918318595432452 16 ч
Поставки самолётов в I квартале 2022:
Airbus - 142,
Сухой СуперДжет - 2.
Разница между реальным миром и путинским телевизором наглядно.
вон хохма - в другом городе за книгу "Война и мир" задержать пытались .
Тупий французький пацанюра((
Безпрограшний, насправді, варіант, для ************.
В Уфі до приходу Пуйла до влади й закручування гайок діяла та розвивалася українська діаспора.
На території Башкортостану діяло в сумі 10 українських недільних шкіл. Дві з них діяло на базі столичних (уфімських) шкіл - школи №9 та ще однієї (не пам'ятаю зараз точно). В тій 9-й школі навіть був український клас початкової школи - з 1 по третій клас викладался українська мова та культура.
Викладати в українских недільних школах свого часу приїхала вчителька українськї філології з Тернополя.
Діаспору розвивали Василь Бабенко (син депортованого українця) та Володимир Дорошенко (з Хмельниччини). Власне вони та пані Оля виплекали Національно-культурну автономію "Кобзар", видавали газету "Криниця".
Бабенко добився, щоби на базі одного з педколеджів Уфи готували вчителів українсьої мови початкових класів.
В певний період в Уфі відкрилася філія московського університету ім. Шолохова в якій на філології другою спеціальністью була українська мова.
Саме в Уфі вперше було офіційно зареєстровано українську молодіжну організацію на установчий з'їзд приїжджали представники молодіжних організацій України та діаспори.
Якщо не помиляюся - батькі цієї дівчини - частина діаспори українців Башкортостану.