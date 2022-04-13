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блокада (737) залізниця (1467) Фінляндія (1235) вугілля (2443) Greenpeace (14)

Екоактивісти не пускають до фінського порту потяги з російським вугіллям, вимагаючи відмовитися від російського викопного палива

фінляндія

Активісти екологічних організацій Greenpeace та Elokapina заблокували доступ до фінського порту Ханко залізничним потягам із російським вугіллям.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Yle.

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Організації вимагають, щоб уряд Фінляндії негайно припинив транзит російського вугілля та відмовився від використання російського викопного палива.

Заплановані ЄС санкції щодо заборони російського вугілля мають набути чинності у серпні.

Як зазначається, на початку квітня активісти Greenpeace завадили розвантаженню російського вугілля на причалі електростанції Helen "Салмісаарі" у Гельсінкі.

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Екоактивістам-респект.Не зупиняйтесь...
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13.04.2022 12:23 Відповісти
Найдієвіші санкції ті, що від громадян. А не ті, що від політиків. Отакою є реальність.
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13.04.2022 12:49 Відповісти
Дякуємо!
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13.04.2022 12:23 Відповісти
в ютубі вже гуляють відео як ращисти підтягують установки до границі з фінами. так що фіни, на майскі ви шашлики хрін будете їсти.
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13.04.2022 12:28 Відповісти
фіни, "на майські")
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13.04.2022 12:33 Відповісти
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13.04.2022 12:50 Відповісти
Екологічні гасла, підкріплені джавелінами, творять чудеса.
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13.04.2022 12:33 Відповісти
Грета приїхала ?
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13.04.2022 12:46 Відповісти
Молодцы
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13.04.2022 12:54 Відповісти
 
 