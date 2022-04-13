Литва планує закупити ще понад 100 німецьких БМП Vilkas, - Міноборони країни

Литва має намір придбати ще понад 100 бойових машин піхоти німецького виробника.

Про це повідомив у середу литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Розпочнеться другий етап придбання бойових машин піхоти. Вони трохи інші, ніж наразі, тому що нам потрібно врахувати ті уроки, які були отримані на українській війні", - заявив Анушаускас журналістам.

За словами міністра, планується закупити "понад 100" одиниць цієї техніки. "Загальна кількість, коли проєкти будуть остаточно завершені, буде трохи більше ніж 200 БМП Vilkas", - сказав він.

На сьогодні постачання до військ закуплених Литвою на першому етапі БМП затримується через виявлені у машин недоліки і, як раніше заявляв міністр, вони будуть передані литовським військовим до кінця поточного року.

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Бойові машини піхоти, які закуповують на новому етапі, будуть призначені для оснащення ще двох батальйонів Збройних сил Литви.