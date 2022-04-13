Литва планує закупити ще понад 100 німецьких БМП Vilkas, - Міноборони країни
Литва має намір придбати ще понад 100 бойових машин піхоти німецького виробника.
Про це повідомив у середу литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Розпочнеться другий етап придбання бойових машин піхоти. Вони трохи інші, ніж наразі, тому що нам потрібно врахувати ті уроки, які були отримані на українській війні", - заявив Анушаускас журналістам.
За словами міністра, планується закупити "понад 100" одиниць цієї техніки. "Загальна кількість, коли проєкти будуть остаточно завершені, буде трохи більше ніж 200 БМП Vilkas", - сказав він.
На сьогодні постачання до військ закуплених Литвою на першому етапі БМП затримується через виявлені у машин недоліки і, як раніше заявляв міністр, вони будуть передані литовським військовим до кінця поточного року.
Бойові машини піхоти, які закуповують на новому етапі, будуть призначені для оснащення ще двох батальйонів Збройних сил Литви.
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Автомат Шмайсера , так званий АК, хіба поганий ?
Это вопрос внешней политики самой Германии.
Литва, как и Германия в одном блоке НАТО, потому имеет право купить новейшее.
РФ не состояла с Германией в одном военном блоке, но тоже снабжалась частью новейшего немецкого вооружения, в частности стрелкового. И поставляла кучу оборудования двойного назначения, в том числе и для российкого ВПК, в обход санкций ЕС, Прекратила лишь после Бучи.
Лишь Украине Германия "согласна" продавать то, что для них самих уже не представляет интереса...
Не комментирую этот нюанс, но следует ли - на основании Вашей (извращенной) логики,- предполагать, что Германия, руками РФ воюет с Украиной?
Ответьте на него сами
https://nv.ua/world/geopolitics/vtorzhenie-rossii-v-ukrainu-makron-otkazalsya-nazyvat-voynu-genocidom-novosti-ukrainy-50233449.html Считает украинцев и россиян «братьями». Макрон отказался называть войну РФ против Украины геноцидом