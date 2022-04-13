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Німеччина (7090) Литва (2265) техніка (1780)

Литва планує закупити ще понад 100 німецьких БМП Vilkas, - Міноборони країни

бмп,vilkas

Литва має намір придбати ще понад 100 бойових машин піхоти німецького виробника.

Про це повідомив у середу литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Розпочнеться другий етап придбання бойових машин піхоти. Вони трохи інші, ніж наразі, тому що нам потрібно врахувати ті уроки, які були отримані на українській війні", - заявив Анушаускас журналістам.

За словами міністра, планується закупити "понад 100" одиниць цієї техніки. "Загальна кількість, коли проєкти будуть остаточно завершені, буде трохи більше ніж 200 БМП Vilkas", - сказав він.

На сьогодні постачання до військ закуплених Литвою на першому етапі БМП затримується через виявлені у машин недоліки і, як раніше заявляв міністр, вони будуть передані литовським військовим до кінця поточного року.

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Бойові машини піхоти, які закуповують на новому етапі, будуть призначені для оснащення ще двох батальйонів Збройних сил Литви.

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Топ коментарі
+8
Litva ix kupila davno 5 let nazad za dengi i nemalo stojilo
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13.04.2022 12:40
+8
Vilkas eto volk nazvanyje,tut puska zamenina i spyke raketi postavleni po nasemu zelaniju.Mi zaplatyli dengi 300 milonov evro i zakazali sto mi xoteli,vot izza etogo dolgo sla postavka poka uladili.NO ix pokupajet i Sloveni,Australija,Britanija.Slovenija takoj variant kak Litva
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13.04.2022 12:57
+7
Vot takyje budet sleducije,ciut izmenit ix zakaz.Litva platyt dengi za nix i nemalyje
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13.04.2022 13:16
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Чомусь я зневажаю німецьку військову техніку.
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13.04.2022 12:27 Відповісти
А дарма. Німецькі САУ і танки кращі в світі
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13.04.2022 12:32 Відповісти
Da soglasen i Boxer takze nomer1,u nego netu konkurentov.
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13.04.2022 12:42 Відповісти
То в тебе , скоріше всього,від фільмів про Другу Світову 😀
Автомат Шмайсера , так званий АК, хіба поганий ?
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13.04.2022 12:32 Відповісти
Ствол швидко перегрівається, хоча таке враження що він змінний.
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13.04.2022 12:42 Відповісти
Boxer eto top1 svojiom klase bez konkurentov.U nix sami vysoki klas oxrani stagnat 6,realno jego nebodbjios tak prosto ,tam puska jest 30 milimetrov,ecio spyke protiv tankov.Vi mozet vydeli kak rabotajet Azov s poxozymim no konecno ne togo urovnia Mariupole, soglasilis eto luce cem tank
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13.04.2022 12:38 Відповісти
Литве новые немецкие бмп, Украине - списанные советские. Кто воюет?
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13.04.2022 12:37 Відповісти
Litva ix kupila davno 5 let nazad za dengi i nemalo stojilo
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13.04.2022 12:40 Відповісти
Хм, цікаво, чого БМП німецькі, а назва - литовська.
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13.04.2022 12:46 Відповісти
Vilkas eto volk nazvanyje,tut puska zamenina i spyke raketi postavleni po nasemu zelaniju.Mi zaplatyli dengi 300 milonov evro i zakazali sto mi xoteli,vot izza etogo dolgo sla postavka poka uladili.NO ix pokupajet i Sloveni,Australija,Britanija.Slovenija takoj variant kak Litva
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13.04.2022 12:57 Відповісти
@

Это вопрос внешней политики самой Германии.

Литва, как и Германия в одном блоке НАТО, потому имеет право купить новейшее.

РФ не состояла с Германией в одном военном блоке, но тоже снабжалась частью новейшего немецкого вооружения, в частности стрелкового. И поставляла кучу оборудования двойного назначения, в том числе и для российкого ВПК, в обход санкций ЕС, Прекратила лишь после Бучи.

Лишь Украине Германия "согласна" продавать то, что для них самих уже не представляет интереса...

Не комментирую этот нюанс, но следует ли - на основании Вашей (извращенной) логики,- предполагать, что Германия, руками РФ воюет с Украиной?

Ответьте на него сами
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13.04.2022 12:47 Відповісти
Оце правильно, брати Литвини, будуть насаджувати дву-голову курку мутанта на Vilkas
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13.04.2022 12:56 Відповісти
А в это время.
https://nv.ua/world/geopolitics/vtorzhenie-rossii-v-ukrainu-makron-otkazalsya-nazyvat-voynu-genocidom-novosti-ukrainy-50233449.html Считает украинцев и россиян «братьями». Макрон отказался называть войну РФ против Украины геноцидом
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13.04.2022 13:00 Відповісти
Vot takyje budet sleducije,ciut izmenit ix zakaz.Litva platyt dengi za nix i nemalyje
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13.04.2022 13:16 Відповісти
Хорошая штука
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13.04.2022 14:04 Відповісти
 
 