"У нас уже чотири рефрижератори забиті трупами російських солдатів", - заступник мера Дніпра
Заступник мера міста Дніпра Михайло Лисенко закликав російських матерів забрати тіла загиблих в Україні російських солдатів, яких у моргах міста понад півтори тисячі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Лисенко повідомив виданню "НВ"
"Зараз у моргах Дніпра понад півтори тисячі загиблих російських солдатів, яких ніхто не хоче забирати. Вони лежать у рефрижераторах.
Ми сподіваємося, що хтось із російських матерів зможе приїхати та забрати своїх синів, яких вони ростили все життя. У нас уже чотири рефрижератори забиті трупами російських солдатів. Як би там не було, але це чиїсь діти.
Їх вирощували матері, вони їх любили, вони ходили з ними разом на перше вересня до школи. Ми організуємо це все, хай хоча б заберуть трупи своїх синів", - зазначив Лисенко.
Будь ласка, зачекайте...
фоткать и снимать те штабелс в рефах
мамкамсвиноматкам ,прив'язавши разом з поздоровчою листівкою до японських паперових ліхтариків.Аеростати-то занадто розкішно.
Зачем рефрижераторы занимать и заванивать. Они нужны для доставки продуктов в пострадавшие районы да и не только.
У них панують два почуття - страх і ненависть.
многие предлагают просто складывать (буртовать) под руцкой или белоруцкой границей с привлечением международных служб (того же любящего рашу красного креста) - и пусть русосамки сами ищут своих *********, вдыхая аромат пабеды над нациками и сожалея о блендерах и сережках умарадеренных в Украине но где-то затерянных в этой куче трупов...
пригласите Штайнмайера и Орбана
Чтобы потом не сказали шо фейк
кстати, это и завещал нам Т.Г. Шевченко в своём "Заповіті"