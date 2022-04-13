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вибухівка (456) Київська область (3801) шахрайство (1043) ДСНС (4983) розмінування (951)

У ДСНС попереджають про шахраїв, які пропонують за гроші перевірити будинки на наявність вибухівки і розмінувати їх

дснс,ірпінь

На Київщині шархаї називаються піротехніками ДСНС і пропонують платно перевірити будинки на наявність вибухівки й розмінувати їх.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявили в ДСНС.

"Нам стало відомо про випадки, коли деякі особи (людьми їх важко назвати) ходять по хатам на Київщині і пропонують за гроші провести обстеження помешкань на наявність вибухонебезпечних предметів, а також надають послуги платного розмінування. При цьому, особи представляються піротехніками ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники наголосили, що не мають стосунку до зловмисників і засуджують такі дії. Вони розміновують об'єкти безкоштовно, за планом і по черзі. Про тих, хто пропонує подібні послуги, у ДСНС закликали повідомляти на номер 102.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом доби ДСНС знешкодила майже 3,5 тис. вибухонебезпечних предметів, зокрема 2 авіаційні бомби

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Креативні чорти...
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13.04.2022 13:41 Відповісти
Вот кого надо задерживать и вести на настоящее разминирование (своими тщедушными тельцами).
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13.04.2022 13:45 Відповісти
Причём "безвозмездно", то есть без оплаты.
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13.04.2022 13:48 Відповісти
Так ДСНС на самих себе може вийти- а воно їм треба?
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13.04.2022 13:54 Відповісти
Капец, и здесь аферисты нашлись.
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13.04.2022 15:21 Відповісти
"Предлагают за деньги провести обследование помещений на наличие взрывоопасных предметов, а также предоставляют услуги платного разминирования".

При этом из помещений пропадают ценности и вещи. Причём за ваши деньги.
Свежая разновидность мародёрства. Хотя сам метод не новый.
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13.04.2022 13:46 Відповісти
А як щодо "волонтерів", що пропонують "броніки" по 8 000 за одиницю, які з 5,45 пробиваються на виліт. Інші ж "броніки" звичайна сталева пластина в два шари, а між ними - ДСП!!!!!!!!!!!!!
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13.04.2022 14:09 Відповісти
 
 