Низка країн ЄС досі категорично проти ембарго на російську нафту, - глава МЗС Литви Ландсбергіс
Деякі країни Євросоюзу під час переговорів про ембарго на постачання нафти з Росії висловилися категорично проти цього заходу.
Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Поки що у нас сильна протидія з боку декількох країн, але проєкт шостого пакету (санкцій. - Ред.), підготовку якого розпочала Єврокомісія, містить пропозиції щодо нафти. Вони можуть бути виключені категоричним вето, але переговори тривають", - заявив глава литовської дипломатії журналістам у середу.
Він не назвав, які країни не підтримують таких санкцій проти Росії.
Раніше з посиланням на The Wall Street Journal повідомлялося, що в Євросоюзі, який уже вирішив відмовитися від російського вугілля, мають намір зробити питання ембарго на російську нафту ключовим у рамках нового пакету санкцій щодо Москви у зв'язку із ситуацією в Україні.
Тим часом малоймовірно, що країнам вдасться швидко вирішити розбіжності, які вони мають. Німеччина продовжує чинити опір ініціативі про заборону російської нафти, тоді як європейські чиновники не хочуть вживати активних заходів до кінця президентських виборів у Франції, писала газета.
Тим часом, будь-які екстрені кроки щодо таких санкцій зіткнуться з опором низки країн, зазначає WSJ. Основний опір санкціям щодо імпорту нафти та газу з Росії чинить Німеччина, найбільша економіка Європи.
Серед аналізованих нових обмежень - впровадження ембарго у декілька етапів, мита на імпорт російської нафти для скорочення попиту, а також переведення частини платежів на умовно-депозитний рахунок, щоб Росія мала можливість здійснювати лише обмежену кількість платежів, кажуть європейські чиновники.
ЄС уже оголосив плани поступового скорочення імпорту російських енергоресурсів. Тим часом питання про подальші кроки постає дедалі гостріше, зазначає WSJ.
Євросоюз 8 квітня ухвалив п'ятий пакет економічних санкцій проти Росії з кінця лютого. Зокрема, він передбачає відмову від російського вугілля до серпня.
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13.04.2022
Нідерланди купили енергоносіїв на 35,7 млрд доларів;
Німеччина - 23,1 млрд доларів;
Італія - 15,8 млрд доларів;
Туреччина - 13,5 млрд,
Польща -4,6 млрд,
Південна Корея - 4,5 млрд,
США - 3,8 млрд доларів,
Білорусь - 3,3 млрд,
Франція - 2,8 млрд доларів.
Швидше за все сума по Нідерландах...це врахований ХАБ , з якого йшло і нам в тому числі.
А цього можна досягти різними інструментами, крім ембарго на енергоносії.
Наприклад, повним ембарго на імпорт в РФ будь-чого. Навіть через треті країни (для цього зафіксувати номенклатуру і обсяги поставок західної продукції в треті країни станом на 24 лютого; а щодо нових контрактів жорстко контролювати, що вони лише для власного споживання).
Або ж запровадити фінансові механізми, які дозволятимуть перераховувати безпосередньо Росії лише собівартість нафти і газу (тобто позбавляючи її грошей навіть на їжу для тих, хто безпосередньо не задіяний у видобутку).
Вгадайте хто :
Нідерланди купили енергоносіїв на 35,7 млрд доларів;
Німеччина - 23,1 млрд доларів;
Італія - 15,8 млрд доларів;
Туреччина - 13,5 млрд,
Польща -4,6 млрд,
Південна Корея - 4,5 млрд,
США - 3,8 млрд доларів,
Білорусь - 3,3 млрд,
Франція - 2,8 млрд доларів.
Швидше за все сума по Нідерландах...це врахований ХАБ , з якого йшло і нам в тому числі.