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Новини Санкції проти Росії
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нафта (5318) росія (63574) санкції (11292) Євросоюз (12770) ембарго (304) Ландсбергіс Габріелюс (210)

Низка країн ЄС досі категорично проти ембарго на російську нафту, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

нафта

Деякі країни Євросоюзу під час переговорів про ембарго на постачання нафти з Росії висловилися категорично проти цього заходу.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Поки що у нас сильна протидія з боку декількох країн, але проєкт шостого пакету (санкцій. - Ред.), підготовку якого розпочала Єврокомісія, містить пропозиції щодо нафти. Вони можуть бути виключені категоричним вето, але переговори тривають", - заявив глава литовської дипломатії журналістам у середу.

Він не назвав, які країни не підтримують таких санкцій проти Росії.

Раніше з посиланням на The Wall Street Journal повідомлялося, що в Євросоюзі, який уже вирішив відмовитися від російського вугілля, мають намір зробити питання ембарго на російську нафту ключовим у рамках нового пакету санкцій щодо Москви у зв'язку із ситуацією в Україні.

Також читайте: Навіть після звірств військ РФ у Бучі деякі країни ЄС не можуть визначитися із обмеженням на купівлю російських енергоносіїв, - Зеленський

Тим часом малоймовірно, що країнам вдасться швидко вирішити розбіжності, які вони мають. Німеччина продовжує чинити опір ініціативі про заборону російської нафти, тоді як європейські чиновники не хочуть вживати активних заходів до кінця президентських виборів у Франції, писала газета.

Тим часом, будь-які екстрені кроки щодо таких санкцій зіткнуться з опором низки країн, зазначає WSJ. Основний опір санкціям щодо імпорту нафти та газу з Росії чинить Німеччина, найбільша економіка Європи.

Серед аналізованих нових обмежень - впровадження ембарго у декілька етапів, мита на імпорт російської нафти для скорочення попиту, а також переведення частини платежів на умовно-депозитний рахунок, щоб Росія мала можливість здійснювати лише обмежену кількість платежів, кажуть європейські чиновники.

ЄС уже оголосив плани поступового скорочення імпорту російських енергоресурсів. Тим часом питання про подальші кроки постає дедалі гостріше, зазначає WSJ.

Євросоюз 8 квітня ухвалив п'ятий пакет економічних санкцій проти Росії з кінця лютого. Зокрема, він передбачає відмову від російського вугілля до серпня.

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Топ коментарі
+14
Назви цих держав мають бути відомі всьому світу- досить підкилимної політики!
Саме цього вимагає Зеленський.
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13.04.2022 13:56
+12
Буде у них війна - ми теж будем їм так допомагать!
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13.04.2022 13:56
+12
Як що далі так буде, вони війну на власної шкірі почують
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13.04.2022 14:00
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Назви цих держав мають бути відомі всьому світу- досить підкилимної політики!
Саме цього вимагає Зеленський.
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13.04.2022 13:56 Відповісти
Твоєму клоуну самому б вилізти з підкилимної політики, особливо щодо договорняків з ворогом
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13.04.2022 15:37 Відповісти
Як же ти ненавидиш Україну, малоросе....
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13.04.2022 15:47 Відповісти
Саме через таких уйобків як ти і твій любімий клоун і ненавиджу
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13.04.2022 16:00 Відповісти
Буде у них війна - ми теж будем їм так допомагать!
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13.04.2022 13:56 Відповісти
Як що далі так буде, вони війну на власної шкірі почують
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13.04.2022 14:00 Відповісти
А як цю промисловість підори ракетами посипати суть? Треба уперед дивитися.
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13.04.2022 14:02 Відповісти
это тролль

Реєстрація:
13.04.2022
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13.04.2022 14:09 Відповісти
Эмираты не дадут засохнуть❗Так, что все норм👍
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13.04.2022 14:02 Відповісти
Вгадайте хто :

Нідерланди купили енергоносіїв на 35,7 млрд доларів;
Німеччина - 23,1 млрд доларів;
Італія - 15,8 млрд доларів;
Туреччина - 13,5 млрд,
Польща -4,6 млрд,
Південна Корея - 4,5 млрд,
США - 3,8 млрд доларів,
Білорусь - 3,3 млрд,
Франція - 2,8 млрд доларів.

Швидше за все сума по Нідерландах...це врахований ХАБ , з якого йшло і нам в тому числі.
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13.04.2022 14:08 Відповісти
Корінь проблеми ж не в тому, чи отримує Захід нафту і газ з Росії, а в тому, щоб Рашка не могла щось собі отримувати навзаєм.
А цього можна досягти різними інструментами, крім ембарго на енергоносії.
Наприклад, повним ембарго на імпорт в РФ будь-чого. Навіть через треті країни (для цього зафіксувати номенклатуру і обсяги поставок західної продукції в треті країни станом на 24 лютого; а щодо нових контрактів жорстко контролювати, що вони лише для власного споживання).
Або ж запровадити фінансові механізми, які дозволятимуть перераховувати безпосередньо Росії лише собівартість нафти і газу (тобто позбавляючи її грошей навіть на їжу для тих, хто безпосередньо не задіяний у видобутку).
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13.04.2022 14:13 Відповісти
Я не понимаю ,но на нефте проводах ,может случится авария , а танкеры , я слышал тяжелее воды ,могут и утонуть , да мало ,что может случится . да и оплачевать можно в мексиканских пьесето.
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13.04.2022 14:22 Відповісти
Для Європи ембарго на російську нафту як плакат "Нє куріть" під яким всі курили, курять і будуть курити.



Вгадайте хто :

Нідерланди купили енергоносіїв на 35,7 млрд доларів;
Німеччина - 23,1 млрд доларів;
Італія - 15,8 млрд доларів;
Туреччина - 13,5 млрд,
Польща -4,6 млрд,
Південна Корея - 4,5 млрд,
США - 3,8 млрд доларів,
Білорусь - 3,3 млрд,
Франція - 2,8 млрд доларів.

Швидше за все сума по Нідерландах...це врахований ХАБ , з якого йшло і нам в тому числі.
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13.04.2022 14:29 Відповісти
Он не назвал какой ***** Орбан против санкций..
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13.04.2022 14:54 Відповісти
Для Заходу бабло завжди було на першому місці. Права людини служили та служать тут лише димовою завісою.
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13.04.2022 16:43 Відповісти
 
 